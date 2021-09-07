Золотая лихорадка по-украински

То, что в Украине есть золото, и в частности в Кировоградской области, знают многие. Наверняка слышали о Клинцовском месторождении возле нашего областного центра, где даже начали строить шахту, которую благополучно забросили, но никто не слышал об украинских старателях или золотоискателях. Недавно в социальных сетях я познакомился с Олегом Корецким из Черниговской области, который занимается созданием в Украине общественной организации, объединяющей любителей поисков россыпного золота при помощи кирки, лопаты и лотка, так, как это делали на Клондайке или Колыме.

– Олег, где Черниговская область, а где россыпи золота? Как вы стали старателем?

– Действительно, далеко, но вот уже три года, как я заинтересовался поисками золота в Украине, когда посмотрел серию фильмов «Золотая лихорадка» на канале «Дискавери». Я сам по профессии мебельщик, а это мое хобби. Мы создали группу в Фейсбуке – «Старатель.UA», сейчас готовим документы для создания общественной организации, объединяющей людей с таким хобби. Это направление, то есть добыча золота непромышленным способом, очень популярно в Европе как вид туризма. Мы хотим развивать это направление и в Украине, тем более что возможности есть.

– Насколько ваше движение массовое?

– В группе около 400 участников, среди них активных, тех, кто выходил с лотком, больше сотни. Есть группы, которые ищут с миноискателями изделия из золота, но у нас другое.

– Где вы мыли золото, в каких регионах?

– Это Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Они доступны для приезда, и там есть интересные места. Относительно, конечно, но нам попадались места, где содержание золота было до 5 граммов на тонну породы.

– Грамм на тонну – это больше промышленное понятие, а если брать по значкам, так старатели называют очень мелкие золотинки, указывающие на присутствие золота?

– Если брать по значкам, то три месяца назад в Закарпатской области нам попалось место, где в одной лотковой пробе, это приблизительно 3-4 килограмма промытой породы, было от 7 до 20 значков, размером до 1 миллиметра максимум. Маленькие крупинки.

– Сразу удовлетворим любопытство читателей: сколько золота удается намыть таким способом и попадаются ли в Украине крупные самородки?

– Из своего опыта могу сказать, что за день в прошлом году удавалось намыть до одного грамма золота. Крупных самородков нет, нам попадаются кусочки размером 3-5 миллиметров, но геологи говорят, что встречали в россыпных месторождениях самородочки размером до 8 миллиметров.

– Закроем сразу тему прибыли, она есть?

– В Ивано-Франковске есть предприятие, где принимают лом и россыпное золото, по цене 999-й пробы 1600 гривен за один грамм. Если проба ниже, то и цена тоже ниже.

– Что такое современный старатель, чем он пользуется?

– Это лоток, но не деревянный, как говорят – сибирский, а канадский или аляскинский, то есть миска, сейчас пластиковая, а когда-то были металлические. Еще лопата и кирка, это незаменимые вещи. Крупную породу отбутариваем или отфильтровываем при помощи сит. Работаем в основном в горах, на малых горных реках или ручьях с не очень сильным течением, в таком случае золото задерживается в определенных местах.

– А где берете данные, типа, где находится золотое руно?

– Информация есть в Интернете, а еще на сайте «Держгеонадра» есть геологические карты, где отмечены проявления золота, они в открытом доступе. На современных картах отмечены только коренные месторождения, но на российских сайтах я нашел старые геологические карты, где отмечены и россыпные месторождения, обнаруженные в Украине.

– Я всегда считал, что это засекреченная информация. А как старательство квалифицируется нашим законодательством?

– У нас много дискуссий на эту тему, законно или нет, но в Украине старательская добыча золота законом никак не регулируется. Нет закона, который запрещает это делать, но нет и закона, который регламентирует это. Я думаю, что те несколько золотинок, которые мы намываем, квалифицируется как хобби, например, как рыбалка, где ограничивается количество пойманной рыбы.

– То есть вы не черные геологи и не белые? А местное население занимается добычей, там, где вы ищете золото?

– Честно говоря, даже в той местности в Закарпатской области, где мы ищем золото, местные удивляются, мол, какое здесь золото, откуда оно? Люди даже не подозревают…

– А на отвалах того же Мужиевского месторождения не пробовали искать?

– Там появился инвестор, который второй год занимается переработкой отвалов. Мы как-то там были с одним человеком, который занимается поиском полудрагоценных камней.

– В мире это перспективное направление, разработка таких месторождений, а у нас есть Карпаты, есть Житомирская область, где находят залежи полудрагоценных камней.

– Это тоже подходит под наш вид деятельности, есть знакомый, который ищет и находит так называемые «карпатські діаманти», это горный хрусталь, на склонах горы, возле коренного месторождения. Особенностью этих кристаллов является то, что практически в каждом попадаются вкрапления капельки нефти.

– Нефти? Как интересно и необычно.

– В нашей группе есть люди, которые ищут полудрагоценные минералы, такие, как бериллы, на старых карьерах в Житомирской области. Есть информация о проявлениях золота в Крыму или Донецкой области, но в Донецкой области это чаще всего в бортах каньонов, то есть гранитных останцах гор, где есть рудные проявления. О россыпях официальных данных нет, поэтому надо брать лопату, лоток и идти искать в окрестностях рудных месторождений.

– Вот мы и подошли к такому месту в нескольких километрах от Кропивницкого. Здесь есть несколько месторождений золота, Клинцы, слышали?

– Я знаю, оно находится на глубине, если не ошибаюсь, 150 метров. Возле этого места есть интерес походить по отвалам, которые образовались при строительстве шахты, можно походить по окрестностям.

– Что для старателей важнее, золото или эмоции?

– Важно не столько золото, как сам процесс, хотя для организации одной поездки в Карпаты на 5-7 дней необходимо потратить от 3 до 5 тысяч гривен.

– Нам грозит «золотая лихорадка»?

– Возможно, если будет достаточно информации, при помощи которой мы стараемся популяризировать это направление не как добычу, а как хобби, или туризм, или вид спорта. В Европе сейчас проводят соревнования по промывке золота лотком, это недавно было в Польше и в Словакии. Наша общественная организация тоже будет пытаться стать членом этой международной организации.

– А все-таки, в чем преимущества старательства перед обычным походом в горы?

– В старательском туризме своя изюминка. Мы недавно ездили на поиски группой, которую собирали через Фейсбук. Это активный отдых, поход по горам, речкам, лесам, с ночевками, костром, но с элементами азарта, плюс знания геологии, навыки работы. Это очень интересно для людей, которые даже не представляют, как добывается золото.