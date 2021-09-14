Cобаки и их люди

О том, что собаки похожи на своих хозяев, говорят даже серьезные ученые, причем не только знаменитые британские. По мнению некоторых психологов, человек выбирает себе питомца по тому же принципу, что и спутника для семейной жизни, внешнее сходство с которым предполагает гармонию в отношениях.

В минувшую субботу у кропивничан была замечательная возможность проверить, насколько жизненна эта теория. Для этого нужно было посетить международную выставку собак, проходившую на ипподроме. Туда съехались со своими хозяевами собаки из разных областей Украины, а также из Молдовы, Грузии, Армении.

Началось представление с парада собак-чемпионов и поднятия государственного флага. Далее – конное шоу, выступление служебных собак, конкурсы, концерт. Оценивали собак эксперты из Грузии.

По словам организатора выставки, руководителя клуба «Элита кинология» Виктории Вичирко, на выставке представлялось 400 друзей человека почти ста пород, в том числе редких в Украине – тайский риджбек, польская подгалянская овчарка.