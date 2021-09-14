Медунивер: отстояли. Работаем!

Были некоторые сомнения, но 1 сентября состоялось посвящение в студенты первокурсников Донецкого национального медицинского университета в Кропивницком. Их было всего 11, но они есть. Учитывая скандалы, распри, судебные тяжбы, взаимные обвинения, связанные с вузом, эти ребята – именно те, кого мы захотим увидеть в больницах области, когда они станут профессиональными медиками.

Сразу же появилось сообщение о том, что был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между областным советом, Донецким национальным медицинским университетом и медицинскими учреждениями Кировоградской области. Его уже подписали руководители областной больницы, госпиталя ветеранов войны и областной детской больницы. На очереди – онкологический центр, кардиоцентр, центр экстренной медицинской помощи, психиатрическая больница, кожно-венерологический диспансер, стоматологическая поликлиника и бюро судмедэкспертизы. Все это – клинические базы, где будут практиковаться наши студенты.

О новом учебном годе в медуниверситете, перспективах вуза мы поговорили с его ректором Петром Кондратенко.

– Петр Геннадиевич, одиннадцать первокурсников – это катастрофично?

– Вы же знаете, что прием был сорван. Больше, пожалуй, и не могло быть. Всего в университет (в три подразделения) поступили 236 ребят. Хорошо, что есть эти смелые люди, пожелавшие обучаться в нашем вузе. Но, в принципе, ничего удивительного нет, учитывая условия вступительной кампании этого года.

– А в чем специфика кампании?

– Никогда, за последние лет семьдесят, профильным предметом для поступления в медвузы не была математика. Были биология, химия, физика. Но не математика! Не знаю, где еще в мире есть такие требования. Из-за математики, недостаточного балла на внешнем независимом оценивании, многие не смогли поступить в наш и другие медицинские университеты. Даже на бюджет недобрали студентов.

– Бывает, что в сентябре добирают студентов. У нас такое может быть?

– Нет. Контрактники еще могут. Но, как правило, до первого сентября все уже определяются, где учиться. Пару человек могут прийти, но и это не факт.

– По поводу подписанного меморандума. Увеличивается количество клинических баз в Кропивницком?

– Они все и были. Просто теперь руководители медучреждений подтвердили готовность нам помогать, предоставлять все условия для обучения студентов. Это формальная, но необходимая процедура.

– Больше не будет потрясений в университете?

– Надеюсь, не будет. Но мы потеряли существенное количество студентов. Из-за скандалов в другие медицинские вузы перевелись 80 человек со старших курсов. В Краматорск и Мариуполь – шестнадцать.

– А что с иностранными студентами? Они будут на первом курсе?

– Мы, в первую очередь, ориентированы на отечественных – они же пойдут работать в наши больницы. А с экономической точки зрения, мы заинтересованы в иностранных. Все университеты живут за счет иностранцев, потому что нужны деньги, чтобы покрывать расходы.

– Как они у нас появятся? Ведь уже начался учебный год.

– В связи с коронавирусом, пандемией, мы можем их принимать до 15 декабря. Это согласно приказу Минобразования. С экономической точки зрения, это хорошо. Но нам же надо своих врачей готовить. А условия сейчас такие… Вузам сложно набрать украинских студентов.

– Скажите что-нибудь оптимистичное.

– Мы сохранили все базы университета – это плюс. Рассчитываем, что в следующем году первокурсников будет намного больше. Но много зависит от государства. Уже нас предупредили, что на регулируемые специальности поступление будет еще сложнее. А регулируемые – это медицина, фармация, стоматология, педиатрия, юриспруденция. Может, государство думает, что у нас много врачей… Маленькие наборы – маленькие выпуски. Мы это почувствуем через шесть-восемь лет.

– А оптимизм где?

– В этой жизни сложно быть оптимистом, надо быть реалистом. Мы сохранили университет – это самое главное. Будем вместе преодолевать сложности, которые нам создают. Будем бороться.