С чем идут к городскому голове?

Где-то в 1999-м году довелось побывать на нескольких приемах горожан городским головой Кировограда. Тогдашний мэр Александр Васильевич Никулин стоически выдерживал эти регулярные массовые приемы. Кто-то просил денег на какие-то лекарства, кто на уголь и дрова для частного дома на Балашовке, кто-то на оздоровление больного ребенка в Крыму…

«УЦ» заинтересовалась, с чем, с какими проблемами и просьбами идут сегодня к городскому голове Кропивницкого Андрею Райковичу на личный прием. Результат удивил.

Денег для себя или семьи в 2021 году просят гораздо реже. Обращаются с разными другими, иногда неожиданными проблемами и просьбами.

Представительница общественной организации с поселка Нового просто завалила городскую власть обращениями. Очень «важными», конечно. Например, в детской песочнице не всегда пополняют песок. А неподалеку площадка с контейнерами для мусора фирмы «Экостайл» не огорожена. В одном многоэтажном доме течет крыша, и в доме сыро. Школа №10 давно не ремонтировалась, хотя вторая из двух школ поселка – №37 – в лучшем виде. И вода на поселке не очень. К чести Андрея Павловича Райковича, он все вдумчиво выслушал, давал поручения соответствующим службам разобраться и выделить средства на ту же ограду для мусорки.

Много поручений досталось Любви Марченко, старосте Новенского округа, то есть главной по поселку Новому, который теперь находится в подчинении Кропивницкого горсовета.

Но, казалось, иногда Райкович еле сдерживался, слушая про песочницы. «Мы будем ремонтировать дорогу от Кропивницкого до поселка за 100 миллионов гривен. А мне говорят про площадки для контейнеров для мусора. У вас же есть старостат, есть ЖЭО, мы выделяем им деньги на деятельность. Спрашивайте у них.

Мы запустили автономные троллейбусы и новые автобусы для лучшего сообщения с центром города. Это тоже десятки миллионов. (Помнится, лет 15-20 назад из поселка Нового в центр Кировограда люди добирались вскладчину, вчетвером сбрасывались на такси. – Авт.)

В школе непорядок? А все дело в том, что вы своих детей отправляете на автобусах и троллейбусах в Кропивницкий. Детей не хватает в школах поселка! А субвенцию на школы насчитывают, исходя из количества учеников. И мы решили проблему подвоза ваших детей в город дополнительным транспортом. Рожайте больше детей, и пусть они идут в школы на поселке. А деньги на ремонт 10-й школы мы уже предусмотрели.

Относительно плохого качества воды в поселке. У вас водоснабжение – из двух артезианских скважин, которым уже очень много лет. Идет активная работа, областная водоснабжающая организация “Днепр – Кировоград” будет поставлять вам воду. Весь вопрос в финансировании. Речь о 25 миллионах гривен, чтобы подвести днепровскую воду до поселка. Идет активный поиск инвестора. Качество днепровской воды выше, чем из артезианских скважин. Но надо провести трубы от окружной дороги Кропивницкого до поселка, а это 12 километров. Другого способа нормально обеспечить поселок на будущее нет».

Еще пришедших на прием к мэру людей волнует состояние остановки общественного транспорта напротив центрального входа в дендропарк. Не покрашена, ржавчина кое-где. Вот скажите, с такой проблемой вы бы тоже подались к городскому голове?

Знаете, с чем еще идут к мэру? Один немолодой человек долго рассказывал ему, что у нас не очень налажено дело с общественными туалетами в городе. Добился своего – управление ЖКХ проинспектирует все эти места общего пользования по распоряжению мэра. Кстати, он распорядился разобраться с судьбой известного туалета в самом центре, в сквере имени Шевченко – он много лет закрыт, непонятно, чей он, а когда-то, извините за подробности, он был главным туалетом города после матчей кировоградской «Зирки» – болельщикам просто некуда было деваться, в округе не было других таких мест. Очередь стояла в сотни человек, сам стоял.

У других пришедших на прием к мэру были вопросы тоже не космического масштаба. Две женщины с окраины жаловались на незаконную застройку прилегающих к их домам территорий. Соседка там соорудила некое здание – гараж-сарай. Теперь к женщинам не может заехать ассенизаторская машина, чтобы откачать продукты жизнедеятельности из отхожего места. Кому-то это может показаться мелочью, но вы поживите в таком дворе с такой соседкой…

Мужчина, у которого есть небольшое текстильное производство, обратился к Райковичу с таким запросом: он еще в 2018-м году подал заявку на аренду где-нибудь в городе 20 квадратных метров под магазин со своей продукцией. Не находится. Райкович нахмурил брови и поручил ответственным немедленно подобрать варианты такой небольшой площади, в хорошем месте, «базарном, где ходят люди». И, кажется, будут по этому поводу оргвыводы. Человек работает, платит налоги, хочет платить за аренду городской земли, а ему не давали…

В общем, идут к городскому голове все больше с бытовыми, будничными проблемами. Никакой политики, слава богу. Но эти проблемы надо решать, чтобы нам было комфортнее жить в нашем городе.