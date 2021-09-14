В університет – за направленням сільради

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Вин­ниченка вчитиме сільську молодь за кошти місцевих бюджетів. Це передбачено договорами про співпрацю вишу із самоврядними органами Ганнівської, Онуфріївської та Устинівської територіальних громад Кіровоградщини.

Минулого тижня голова Ганнівської громади Людмила Гаразда, голова Онуфріївської Віталій Береза та заступник голови Устинівської Геннадій Сусідко поставили свої підписи в угодах з університетом. Євген Соболь, який від імені вишу скріпив підписом угоди, висловив сподівання, що до співпраці з університетом долучаться й інші громади.

Згідно з договорами, самоврядні органи направлятимуть своїх жителів на навчання в університет, оплачуватимуть його послуги, а в подальшому забезпечать випускників роботою та навіть житлом. Крім освітніх послуг, передбачено наукову, фахову та методичну підтримку громад університетом. Зокрема, громадам доступні консультації науковців вишу та його електронна бібліотека.

Але ні про кількість абітурієнтів, ні про розміри коштів у цих угодах не йдеться.

– У цих договорах закладені напрямки спів­праці, – пояснив нашому кореспондентові Євген Соболь.

Голова Онуфріївської громади Віталій Береза розповів, що профільний відділ їхньої селищної ради ще має визначити, кого направити вчитися в університет за бюджетний кошт, а депутати на сесії мають виділити на це гроші. За словами Берези, в Онуфріївській громаді не вистачає вчителів іноземної мови, фізики та математики. До того ж, сказав він, 20 відсотків вчителів – пенсійного віку. Отже, час подумати про їхніх наступників.

У Ганнівській громаді – та ж проблема: не вистачає вчителів іноземної та фізики.

– Сталося так тому, що декілька педагогів пішло в декретну відпустку, це радує. Залучаємо пенсіонерів та вчителів із сусідніх територій, возимо їх на роботу. Позичаємо спеціалістів, – розповіла голова Ганнівської громади Людмила Гаразда. Й вона покладає надії на співпрацю з педуніверситетом:

– Наш бюджет – 36 мільйонів гривень. 26 мільйонів витрачаємо на освіту. Можемо направляти в університет щороку двох – трьох дітей і оплачувати їхнє навчання. Діти вивчаться, повернуться в села, створять сім’ї, народять дітей…