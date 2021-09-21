Час розплати настав

ВАТ «Кіровоградгаз» заходилося стягувати через суд борги за послуги з розподілу природного газу. Боржники до суду не викликаються, та й судові засідання не проводяться – служителі Феміди видають судові накази про стягнення заборгованості на підставі документів, поданих ВАТ «Кіровоградгаз». Так і має бути за правилами наказного провадження – спрощеного виду правосуддя.

У судових наказах ідеться про невеликі кошти – від тисячі гривень до трьох. У кожному випадку до боргу додаються 227 гривень судового збору.

Чому утворилися ці борги? Напевне, серед боржників є люди, які переконані, що плата за розподіл газу – висмоктана з пальця. Є й такі, котрі, ледь зводячи кінці з кінцями, відкладають цей платіж «на потім». Може бути й таке, що плата просто не дійшла до «Кіровоградгазу» – їх присвоїла злодійкувата касирка на пошті чи в банку.

Та якщо судовий наказ уже видано, його копію обов’язково надішлють боржникові. Як пояснили кореспондентові «УЦ» в Кропивницькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу подати до суду, який його видав, заяву про його скасування. Можливо, указані в такій заяві аргументи переконають суд у необхідності скасування наказу. Щоправда, його скасування не ліквідовує заборгованості.

Також правники центру радять уважно ознайомлюватися з кореспонденцією, яка надходить від судів, не ігнорувати її.

Активно судяться з боржниками й ОКВП «Дніпро – Кіровоград», КП «Теплоенергетик», житлово-експлуатаційні підприємства. Наприклад, 31 серпня нинішнього року Кіровський райсуд постановив рішення, яким зобов’язав кропивничанина сплатити «Кіровоградводоканалу» не багато не мало 37 тисяч гривень. Це – борг за водопостачання та водовідведення з урахуванням 3 відсотків річних та індексу інфляції. І таких документів у реєстрі судових рішень – хоч греблю гати.