Даешь руду по чайной ложке!

Похоже, что предприятия уранодобывающей отрасли Украины вошли в полосу перманентных простоев, которые то начинаются, то заканчиваются, то опять начинаются, но никто не знает, как долго продлится рабочий период.

Об этом свидетельствует и последнее сообщение пресс-службы комбината об очередном возобновлении работы предприятий основного производства ГП «ВостГОК», в том числе урановых шахт, расположенных в Кировоградской области.

Напомним, что простой пришелся как раз на профессиональный праздник, День шахтера, который в Украине отмечается в последнее воскресенье августа, поэтому и настроение горняков было соответствующим. Но в последнюю минуту деньги на комбинат зашли, и можно было говорить о преодолении очередного кризиса. Его главной причиной является отсутствие решения о включении предприятия в состав НАЭК «Энергоатом», наравне со всеми предприятиями ядерно-энергетического комплекса. Тем не менее, комбинат в сентябре работал, и даже можно говорить о каких-то результатах.

20 сентября пресс-служба комбината распространила информацию от имени и/о генерального директора ВостГОКа Антона Бендика: «По состоянию на 20 сентября текущего года комбинатом изготовлено и отгружено в адрес НАЭК „Энергоатом” 29,9 тонны уранового оксидного концентрата на общую сумму 104,5 миллиона гривен. В соответствии с подписанными актами на отгрузку, сегодня пришел транш от НАЭК „Энергоатом” на сумму 101,7 миллиона гривен. Это даст возможность возобновить работу шахт и создать минимально возможное обеспечение текущего производственного процесса на предприятии, а также направить деньги на выплату заработной платы за август».

Тут надо немного прояснить ситуацию. Дело в том, что денег, присланных, условно говоря, ко Дню шахтера, хватило совсем ненадолго – только закрыть долги по заработной плате за август и немного на возобновление работы шахт. С 15 или 16 августа работа шахт по отгрузке руды снова остановилась по причине отсутствия денег на приобретение дизельного топлива. То есть какие-то работы по добыче производить могли, но транспортировать руду и выдавать ее на поверхность или отгружать в адрес гидрометаллургического завода – нет. Поэтому шахты опять ушли в режим простоя, когда поддерживается только жизнедеятельность предприятия.

По нашей информации, деньги на топливо уже появились, и это дает возможность возобновить добычу и отгрузку руды со второй смены, 22 сентября. Надолго ли – покажет время. По состоянию на сегодня долгов по заработной плате перед горняками нет.