Фестивальный экспресс

«Укрзалізниця» с 5 октября запускает поезд Киев – Гайворон. Он будет курсировать по вторникам, пятницам и воскресеньям. Планируется, что из Киева поезд будет отправляться в 14:41, прибывать в Гайворон – в 00:11. В Киев отправление будет в 01:10 с прибытием в столицу в 10:52.

Это реально большое событие для всего западного региона Кировоградской области. Некогда крупный железнодорожный узел, растерявший в последние годы свое значение, вновь возвращается в расписание ж/д сообщения, и не с проходящим поездом, а со своим собственным!

Как же удалось сподвигнуть на такой широкий жест руководство УЗ, которое до сих пор только гнобило узловые станции Кировоградщины, лишая их работы, а местных пассажиров – возможности добраться до «центров цивилизации»? На этот вопрос «УЦ» ответил городской голова Гайворона Роман Валуйко. Оказалось, сдвинуть многолетнюю проблему с места помог… фестиваль.

Напомним, в конце мая в Гайвороне проходил железнодорожный фестиваль Good’OK fest, направленный на привлечение внимания властей и туристов к проходящей здесь легендарной узкоколейной железной дороге.

Фестиваль проходил прямо на станции Гайворон. Гостей фестиваля катали на узкоколейном поезде из старых вагонов польской постройки Pafawag под паровозом. Ретро-поезд даже совершил короткую поездку до моста через Южный Буг. Желающие могли посмотреть на необычную достопримечательность узкоколейки – дрезину, переделанную из советского лимузина ЗиМ.

Все увиденное плюс местные красоты Южного Буга произвели такое впечатление на гостей из Киева и Одессы, что вопрос с региональным поездом был решен в необычайно короткие сроки.

Что даст открытие столичного направления гайворонцам и их соседям? По мнению Романа Валуйко, пассажирами поезда станут не только студенты, пенсионеры и «заробітчане». Вполне реально, что в Гайворон вернутся «дачники», которых полвека назад тут было очень много. Они ехали сюда со всего бывшего Союза.

Конечно, за минувшие десятилетия Гайворон очень изменился, но Южный Буг и окрестные места нашей маленькой Швейцарии остались теми же. Приезжайте туда на поезде – не пожалеете.