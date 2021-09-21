Генерал Эммануэль: первое спасибо

В прошлом номере «УЦ» мы подняли проблему состояния территории, на которой находится захоронение семьи и самого Георгия Эммануэля, героя Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии. И получили реакцию – адекватную и не очень. Мы, в принципе, сдержанно относимся к грязи, выливаемой на нас (журналист должен быть к этому готов), но когда поливают коллеги… Бог им судья.

Мы не хотим дивидендов, прибыли, процентов от сделки по продаже очередного «непродаваемого» куска земли. Всего лишь обратили внимание на безобразие, которое творится на территории, вполне достойной стать одной из туристических изюминок города. На наш призыв о помощи отозвался директор коммунального предприятия «Ритуальная служба» Юрий Висяников.

Служба отреагировала оперативно. На следующий же день приехали три штатных косаря, шесть человек с граблями, техника для вывоза мусора. Юрий Иванович пообещал, что такое состояние территории будут поддерживать. Но неразрешенными остаются несколько моментов.

Во-первых, нужно убрать аварийную детскую площадку. Во-вторых, оградить трансформаторную будку. В-третьих, все-таки облагородить не такой уж большой участок: сделать клумбы, дорожки, поставить фонари. Уместным был бы информационный стенд. Кто этим займется?