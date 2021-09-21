Кропивницький, День міста: нові дороги, новий транспорт і фантастичний Дзідзьо

Свій 267-й день народження Кропивницький відсвяткував бадьоро: не завадили ані погода, ані режим суттєвої економії в умовах пандемії. Протягом цілого тижня, починаючи від 13 вересня, знакові заходи відбувалися щодня – справжній передсвятковий марафон із фантастичною кульмінацією під час концерту на центральній площі міста у суботу, 18 вересня.

Але про все по черзі.

​Традиційно тиждень напередодні Дня міста розпочався із презентації книжкової новинки – «В пошуках голосу Марка Кропивницького» Оксани Гольник. Позиція очільника міста Андрія Райковича залишається незмінною – видавати хоча б одну книгу на рік, яка популяризуватиме місто, його історію, людей, чи твори молодих авторів.

​Вагома подія в освітньому просторі Кропивницького – презентація нового міжшкільного ресурсного центру на базі НВО «Мрія». Новітній центр трудового навчання, із надсучасним оснащенням зонованих кабінетів-майстерень – швейної, слюсарно-столярної, кулінарної лабораторії та кабінету ІТ-технологій – точно єдиний в області центр такого рівня, і чи не перший по всій Україні.

​У полі зору влади й спортивна галузь: новий навчальний рік дві школи Кропивницького – №20 і №3 – зустріли з відремонтованими спортивними залами. На території гімназії ім.О.Журливої на старті ще один універсальний спортивний майданчик для ігрових видів спорту та занять легкою атлетикою. Новий для Нового – це про відкрите спортивно-ігрове містечко вартістю понад мільйон гривень. Мультифункціональний комплекс звели в рамках «Громадського бюджету». Майданчик зі штучним покриттям високої якості прийматиме на тренування юних футболістів, волейболістів, тенісистів та гандболістів. Нова спортивна локація з’явилася також і в парку Перемоги.

​Не відійшли від традицій і в медичній галузі – напередодні Дня міста в Кропивницькому пологовому будинку після капітального ремонту запрацювали комфортні відділення неонатальної допомоги. Оснащені сучасною апаратурою, вони допоможуть лікарям виходити новонароджених, навіть вагою в 500 грамів. Розкішний подарунок для рідного міста зробили кропивницькі парамедики, здобувши перемогу в ХІ відкритому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги. А Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 12 новеньких «швидких допомог», які обслуговуватимуть жителів Кропивницького.

​Нарешті – Вокзальна! Усі кропивничани з нетерпінням чекали на завершення її ремонту. Одна з ключових автомагістралей міста була в експлуатації без ремонту 17 років. А зараз тут не просто замінене дорожнє покриття – це вулиця з комунальною гарантією, під нею нова нитка водоводу й водовідведення. Жителі міста масштаб і об’єм виконаних робіт уже порівнюють із аркою по вулиці Ельворті.

​​Непересічна культурна подія в рамках відзначення Дня міста відбулась у культурному просторі Кропивницького – стартував перший Всеукраїнський фестиваль народного танцю «Ятранське коло», який підтримали патріархи української хореографії Мирослав Вантух та Анатолій Кривохижа. Ідея започаткувати такий фестиваль належить керівнику Народного хореографічного колективу «Світанок» Максиму Печененку. Проведення фестивалю підтримали й міський голова Андрій Райкович, депутатський корпус, управління культури та туризму Кропивницької міської ради.

​– Неймовірно щасливий, бо мою ідею підтримало моє рідне місто, – зізнається Максим Печененко.

​Участь у «Ятранському колі» для хореографічних колективів абсолютно безкоштовна. На перший всеукраїнський фест зібралась майже тисяча дітей з Кропивницького, Харкова, Києва, Хмельницького та Полтави. Ключова його подія – концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського та майстер-класи його солістів для хореографів і підростаючих танцюристів. ​Кропивницький вкотре підтвердив свій статус танцювальної столиці України.

​Містяни вже звикли, що у День міста з самого ранку суботи площа перед міською радою вирує святковим дійством, так би було й цього року, якби не невтішні прогнози синоптиків про різке погіршення погодних умов саме на вихідних. Однак організатори святкувань не розгубилися, було важко, але вони зуміли буквально за кілька годин переорієнтуватися й змінити концепцію святкових заходів – частину з них перенесли на п’ятницю, 17 вересня. І вже від самого ранку п’ятниці у середмісті розгорнули свої ятки торговці не лише з Кропивницького, а навіть з інших регіонів нашої держави, навіть таких далеких, як Закарпаття, – так стартував «Смак Фест». Кропивничани мали змогу і поярмаркувати, і смачно пообідати, і дітей після школи порозважати із дотепними аніматорами. А вже ввечері передсвятковий тижневий марафон завершив іще один цікавий івент – Молодіжний артмайданчик. Кропивницький вітала його найталановитіша молодь. Тут було все: авторські пісні, театральні постановки та навіть лицарські бої.

​А от у суботу, 18 вересня, головні урочистості, заплановані на площі перед міською радою, швидко й без репетицій переїхали до обласного театру ім. Кропивницького. Театр корифеїв гостинно зустрів містян, і святкове дійство пройшло в теплій камерній атмосфері. Усі достойники отримали свої заслужені відзнаки: і ті, хто лікує, і хто навчає, хто будує, і хто захищає свій рідний край.

Не відійшли й від іншої багаторічної традиції нагородження – відзнаку Почесного громадянина Кропивницького у 2021 році за видатні заслуги перед територіальною громадою міста, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобудування та виробництво конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих місць, сприяння підвищенню авторитету міста Кропивницького в Україні та за її ме­жами присвоєно голові наглядових рад «Ельворті Груп», «Гідросила Груп», голові регіонального відділення Спілки роботодавців України Павлу Штутману.

​Святковий настрій учасникам урочистостей створили солісти Єлизавета Малюкова, Євгенія Сілантьєва, зразковий колектив Школа сучасного спортивного танцю «Форсаж», молодіжний жіночий хор «Сріблясті голоси», народний хореографічний ансамбль «Світанок», зразковий хореографічний ансамбль «Надія».

​У кожного такого свята є своя родзинка: так, на урочистостях до Дня Незалежності України усім запам’ятався маленький хлопчик на гіроборді. А під час святкування Дня міста усім припав до душі, розчулив ледве не до сліз виступ дитячого танцювального колективу «Карамель», де разом зі своїми донечками на сцену вийшли й їхні неймовірні татусі.

​А в цей час вулиці міста поливала просто шалена злива.

​Варто зазначити, що кожен господар, готуючись до Дня народження, прагне зібрати на святі найрідніших людей. Так і в Кропивницькому: на святковий концерт на головній площі міста організатори з міської ради закликали прийти усю громаду.

​Навіть небесна канцелярія змилостивилася перед такою згуртованістю, і вже до 18.00 злива відступила, а площа Героїв Майдану стрімко заповнилася людьми вщерть, щоб потім просто вибухнути потужною енергією та драйвом. Щирими оплесками глядачі зустрічали виступи учасника вокального талант-шоу «Голос країни» Анрі Болквадзе та фолк-металічного гурту TEREN.

​А кульмінацією свята став подарунок міського голови Андрія Райковича усім кропивничанам – виступ мегапопулярного DZIDZIO.

​– Кропивничани – творчі, щирі люди! Ви – найкращі! Бажаю вам щастя, здоров’я! Миру й добра! Слава нашому місту! Слава вам і слава Україні! – побажав зі сцени кожному очільник міста.

​Запалив так запалив – містяни не стримували своїх бурхливих емоцій від хітів DZIDZIO, голосно підспівували, танцювали, робили селфі – площа неймовірно сяяла не лише від концертного освітлення та ліхтариків на телефонах, а й від щирих щасливих посмішок.

До зустрічі через рік! І ніяка погода нас не зупинить, бо Кропивницький – місто творчих людей!

Ірина Козакова.