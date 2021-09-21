Не все украдено до нас

Даже на сытом демократическом Западе хватает нечистых на руку людей, не гнушающихся воровством в магазинах. К примеру, торговая сеть Берлина каждый

день (!!!) терпит от них убытков на четверть миллиона евро. Стоит ли после этого удивляться, что в магазине секонд-хенда в Кропивницком пенсионерка попалась на хищении трех спортивок, которые чуть не пронесла мимо кассы на себе?

Знают злодеев в лицо

Воруют даже в супермаркетах электроники.

– Несколько лет тому назад мы поймали группу наркоманов, промышлявших кражами, завели их в служебное помещение и там поговорили по-мужски. Воры пообещали, что не будут появляться в магазинах нашей сети, – рассказал сотрудник службы безопасности одного из супермаркетов электроники Кропивницкого.

По его словам, время от времени в наш областной центр наведываются воровские группы из других регионов, так называемые гастролеры, тоже специализирующиеся на кражах такого рода.

– Зайдут в магазин и – по разным отделам. Один берет, например, крышку от сковороды и якобы нечаянно роняет. Персонал – к нему, а тем временем сообщники выносят из зала что-то небольшое и ценное.

Однако поймать вора – еще не значит, что его вина будет доказана. Поскольку злодеи нынче – юридически грамотные, свои права знают.

– Однажды я задержал типа, который украл планшет. Вор не дурак, сразу кинул планшет в мусорную урну при входе в магазин. «Не мое, отстаньте», – кричал. А народу сбежалось на нас посмотреть! Некоторые сочувствовали «невиновному» гражданину, которого тронул «распоясавшийся» охранник. Пока к нам ехала полиция, я нашел в кармане вора повестку в суд. Оказывается, он умыкнул планшет сразу после судебного заседания, на котором слушалось уголовное дело по обвинению его в краже.

Работники служб безопасности разных магазинов Кропивницкого знают многих непойманных воров в лицо – благодаря видеокамерам, которые запечатлели кражи, – и обмениваются этой информацией между собой.

Не всякий в черном – охранник

– Да, в магазинах электроники воруют, – сказал другой кропивничанин, в недалеком прошлом сотрудник службы безопасности одного из таких заведений. – Но кто ворует? В основном – персонал. Продавцы знают, где что плохо лежит, вот и тырят. Что именно? Мелочевку всякую – флешки, переходники, батарейки, ножи. Магазинные охранники и за ними присматривают. Они даже не охранниками называются, а инспекторами. И никаких особых прав по отношению к посетителям у них нет. Они вроде швейцаров – могут предупредить, что в магазин нельзя заходить с мороженым, с собаками. Все дело в том, что охранником считается не всякий мужик, которого одели в черную или камуфлированную форму и поставили наблюдателем в магазине.

Чтобы не быть голословным, бывший сотрудник службы безопасности магазина показал закон «Об охранной деятельности», согласно которому охранник – это сотрудник специализированного предприятия, имеющего лицензию на охранную деятельность. Законом предусмотрено: «У разі виявлення ознак кримінального правопорушення персонал охорони зобов’язаний до прибуття працівників правоохоронних органів вжити всіх можливих заходів для охорони місця події та збереження слідів кримінального правопорушення, виявлення очевидців і фіксації їхніх персональних даних».

– Супермаркеты заключают договоры с предприятиями, которые имеют лицензии на охранную деятельность. Когда случаются кражи, конфликты с посетителями и другие инциденты, персонал прибегает к услугам охранных предприятий, для их вызова в заведениях существуют так называемые тревожные кнопки. А мужики в черном, которые, бывает, ходят по пятам за посетителями, – никакие не охранники, а инспекторы.

По словам бывшего сотрудника магазинной СБ, самым громким преступлением последних лет в супермаркетах электроники Кропивницкого была кража ноутбука.

– Спер его профессионал, «гастролер». Тучный, он вышел незамеченным из супермаркета с ноутбуком под курткой. Потом его разглядели на видео. Кажется, не пойман до сих пор. Разумеется, профессионалы снимают с облюбованной вещи антикражную бирку. Также покрывают сумки изнутри фольгой, которая экранирует сигнал антикражной бирки и дает возможность незаметно вынести украденное. Впрочем, производители антикражных систем уже наладили выпуск детекторов, которые выявляют фольгу в сумках. Придет время, их возьмут на вооружение и супермаркеты Кропивницкого.

Крадут в магазинах электроники и пенсионеры, причем совсем не вороватого вида, прилично одетые, а также подростки.

– Зайдет пенсионерка в отдел, где кухонные принадлежности, и начинает исследовать, например, электромясорубку Tefal. Потом персонал обнаруживает, что в мясорубке недостает ножа. Крадут и рассекатели пламени, которые копейки стоят, и регулировочные ручки от плит. Тащат все, что плохо лежит, – просто снимается, легко откручивается. А дети берут мелочевку, которая возле касс лежит.

Случаются и кражи по наводке персонала.

– Продавцы часто имеют зуб на начальство и хотят отомстить. Сообщают нечистым на руку знакомым, как можно умыкнуть из магазина что-то стоящее без большого риска попасться. Чаще всего наводку дают, уволившись. Потому что недостачу должны возмещать сами же продавцы. Замечу, что в Кропивницком происходит круговорот персонала супермаркетов электроники – переходят из одного в другой в поисках лучших условий работы.

– А телевизор можно стащить? Хотя бы 21-дюймовый, – поинтересовался автор этих строк.

– Это только директору под силу. Говорят, во Львове в одном магазине обнаружили недостачу в полтора миллиона. Там начальство воровало. Некоторые зло­употребляют своими правами на директорские скидки. Эти скидки должны предоставляться постоянным покупателям. Директорские скидки – существенные. Например, на холодильник – две тысячи гривен. Директор супермаркета договаривается с предпринимателем и продает товар через него, прибыль делят. Но это не кража, а злоупотребление служебным положением.

Кроме воров, неудобства персоналу причиняют неадекватные посетители. Когда я работал в магазине, как-то к нам в восемь тридцать вечера зашла парочка с ребенком. Закрытие магазина – в девять, но у нас правило: работать, пока не уйдет последний посетитель. А парочка с дитем все ходит по магазину, все приглядывается. Через час выбрали они сковородку за 99 гривен, расплатились. На следующий день принесли ее, потребовали деньги – якобы не подошла. Мы взяли – закон обязывает делать это на протяжении четырнадцати дней. А они принялись выбирать стиральную машину. И выбрали, и купили. На тринадцатый день привезли машину назад – не подошла. Мы засомневались, что прибор не использовался. Случился скандал. Прибыла полиция. Машинку мы таки взяли. Парочка на том не успокоилась, еще не раз приобретала разные вещи и сдавала их назад. Не знаю, чем мы им не угодили…

Как-то наши инспекторы заметили парня, спешащего к выходу с коробкой, в каких смартфоны продаются. Наши – к нему: «Покажите, что в коробке». А тот: «Не имеете права!» Где-то взялись еще двое парней, стали снимать происходящее. Мы вызвали охранников из специализированной фирмы. Им парень и показал коробку – пустую. Он пронес ее в торговый зал в пакете, а перед выходом достал. Он и другие магазины терроризировал. Говорят, выкладывает видео в YouTube, на том и зарабатывает.

Мужчины предпочитают виски

Намного чаще случаются кражи в продовольственных супермаркетах. Крадут коньяк, виски, ликер, ром и другое спиртное, в основном дорогостоящее, а также сухие колбасы, кофе, твердые сыры, семгу и другую вкуснятину в вакуумной упаковке. Проносят ворованное и в сумках, и за пазухой. Воры – как ранее судимые, так и обыкновенные граждане, в том числе пенсионеры, им ведь тоже хочется лакомств. Виски и коньяк тащат мужчины. А дурно воспитанные женщины повадились в магазины косметики. Система самообслуживания позволяет красть трусы, носки, колготки, бритвы, мыло, шампуни и т.п. Регулярно такие воришки попадаются.

Несколько лет тому назад опозорилась сотрудница правоохранительного учреждения. Во время обеденного перерыва она посетила продовольственный супермаркет, а при выходе ее задержали и потребовали достать из бюстгальтера баночку с красной икрой (при изготовлении которой, говорят, не пострадала ни одна рыбина). Обладательница роскошного бюста подчинилась, и ее отпустили с миром.

А сколько попало под суд! Но в тюрьму за кражу в первый раз не отправляют, и это понимают воришки. Те, которые просвещенные, знают и о том, что кража краже – рознь. Хищение считается мелким, если стоимость похищенного не превышает 20 процентов необлагаемого минимума доходов граждан, в данное время – 227 гривен. Ответственность за мелкую кражу – административная. А за хищение добра, которое стоит 227 гривен и больше, – ответственность уголовная.

Непристойные правила

Кропивницкие торговцы импортными обносками решили, что страдают от ворья больше всех, и ввели в своих магазинах идиотские правила, которые нарушают права граждан на личную неприкосновенность. При входе в магазины секонд-хенда требуется отдавать ручную кладь персоналу, а кто не хочет – при выходе должен показать содержимое сумки вахтеру. Казалось бы, кто согласится на такую работу – копаться в чужих вещах? Но нашлись и такие, некоторые даже почувствовали в этом свое призвание. Разумеется, не все согласны демонстрировать им содержимое своих сумок. Сколько скандалов было!

Тогда торговцы секонд-хендом придумали такой вариант: сумка посетителя взвешивается при входе и при выходе. Весу не прибавилось – свободен. И все равно воруют. Все идет к тому, чтобы взвешивать посетителей…