Відкрити Кіровоградщину для туристів

24 вересня у Крoпивницькoму відбудеться регіональний туристичний фестиваль «Відкрита Кірoвoградщина-2021».
– Мета – показати жителям і гостям Кропивницького туристичний потенціал Кіровоградщини, – каже Микола Середенко, заступник начальника управління охорони культурної спадщини та туризму департаменту культури та туризму облдержадміністрації. – У фестивалі братимуть участь як обласні заклади, так і представники територіальних громад, які утворилися в процесі децентралізації влади. У громадах, фінансові можливості яких збільшилися, переосмислюють свій потенціал у туристично-рекреаційному й іміджевому плані, уже не покладаються в цьому на районні органи влади. Наприклад, тішать наміри Великосеверинівської громади показати на фестивалі витвори своїх художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Цікаві проєкти розробили Гайворонська, Новоукраїнська, Бобринецька, Онуфріївська та інші громади. Онуфріївці покажуть на фестивалі принади свого парку – пам’ятки садово-паркової архітектури XIX століття.
У центрі Кропивницького з 13 до 18 години діятиме кілька локацій, у тому числі концертна. Виступлять гурти, які виконують автентичну музику – «Млиночок», «Ексампейя», «Живий звук». Чекаємо гостей з Чигирина – гурт «Крутий заміс», який пропагує холодноярську тематику. Демонструватимуться вироби майстрів нарoдних худoжніх промислів – з дерева, гончарні та інші. Ще один напрямок – спортивний туризм. Його на фестивалі представлятимуть обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді й спортивно-туристичні об’єднання області. Гастрономічний та зелений туризм буде представлено проєктами «Лісова коза», «Козацька долина», «Бджола Ш». Братимуть участь турагенції, орієнтовані на внутрішній туризм. Проводитимуться вікторини на знання культурної спадщини краю. Роздаватиметься тематична сувенірна продукція.
Як зауважив Микола Середенко, останніми роками міські жителі все частіше проводять відпочинок в глибинці. Однак туристичних маршрутів в області поки небагато. Є надія, що фестиваль підштовхне турагенції до створення нових.
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