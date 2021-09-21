Відкрити Кіровоградщину для туристів

24 вересня у Крoпивницькoму відбудеться регіональний туристичний фестиваль «Відкрита Кірoвoградщина-2021».

– Мета – показати жителям і гостям Кропивницького туристичний потенціал Кіровоградщини, – каже Микола Середенко, заступник начальника управління охорони культурної спадщини та туризму департаменту культури та туризму облдержадміністрації. – У фестивалі братимуть участь як обласні заклади, так і представники територіальних громад, які утворилися в процесі децентралізації влади. У громадах, фінансові можливості яких збільшилися, переосмислюють свій потенціал у туристично-рекреаційному й іміджевому плані, уже не покладаються в цьому на районні органи влади. Наприклад, тішать наміри Великосеверинівської громади показати на фестивалі витвори своїх художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Цікаві проєкти розробили Гайворонська, Новоукраїнська, Бобринецька, Онуфріївська та інші громади. Онуфріївці покажуть на фестивалі принади свого парку – пам’ятки садово-паркової архітектури XIX століття.

У центрі Кропивницького з 13 до 18 години діятиме кілька локацій, у тому числі концертна. Виступлять гурти, які виконують автентичну музику – «Млиночок», «Ексампейя», «Живий звук». Чекаємо гостей з Чигирина – гурт «Крутий заміс», який пропагує холодноярську тематику. Демонструватимуться вироби майстрів нарoдних худoжніх промислів – з дерева, гончарні та інші. Ще один напрямок – спортивний туризм. Його на фестивалі представлятимуть обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді й спортивно-туристичні об’єднання області. Гастрономічний та зелений туризм буде представлено проєктами «Лісова коза», «Козацька долина», «Бджола Ш». Братимуть участь тур­агенції, орієнтовані на внутрішній туризм. Проводитимуться вікторини на знання культурної спадщини краю. Роздаватиметься тематична сувенірна продукція.

Як зауважив Микола Середенко, останніми роками міські жителі все частіше проводять відпочинок в глибинці. Однак туристичних маршрутів в області поки небагато. Є надія, що фестиваль підштовхне турагенції до створення нових.