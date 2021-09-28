Готовы ли к зиме?

На этой неделе заместитель городского головы Кропивницкого Александр Вергун и начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства городского совета Виктор Кухаренко проинспектировали ход подготовки теплоснабжающих объектов города к старту отопительного сезона.

– Теплоснабжающий фонд Кропивницкого состоит из 23 котельных. По завершении прошлого отопительного сезона работники КП «Теплоэнергетик» сразу начали подготовку к сезону 2021-2022, – говорит Александр Вергун. – Провели ревизию, испытали сети, провели плановую замену аварийных участков. При наличии договора на поставку природного газа отопительный сезон в городе стартует вовремя. Хочу довести до сведения горожан, что процедуре заключения договора с НАК «Нафтогаз Украины» мы уделили исключительное внимание. При участии городского головы Андрея Райковича состоялся ряд совещаний в профильных министерствах, в общем, проделана большая работа для того, чтобы город получил необходимые номинации на газ.

Сейчас в Кропивницком к сетям централизованного отопления подключены около 800 многоквартирных домов. При этом почти 70 процентов квартир в них – на «автономке». И это далеко не в последнюю очередь влияет на конечную стоимость центрального отопления.

Почти 80 процентов учебных заведений и все коммунальные медицинские учреждения отапливаются централизованно. Система разбалансирована исключительно по жилищному фонду.

На прошлой неделе область посетила начальник отдела департамента жилищной политики и благоустройства Министерства развития громад и территорий Светлана Отколенко, которая, в частности, проинспектировала ход подготовки к отопительному периоду в Кропивницком.

– Сейчас мы еще не имеем окончательных выводов проверки, но представитель министерства осталась довольна ходом работ. Замечаний по выполненным подготовительным мероприятиям мы не получили. Старт отопительного сезона в городе зависит от того, насколько мы вовремя получим голубое топливо от НАК «Нафтогаз Украины», – отметил Александр Вергун.

Когда пойдет тепло в квартиры, подключенные к центральному отоплению? Как обычно, когда среднесуточная температура в городе в течение трех суток будет ниже 8 градусов.

На сегодня 100% школ и медицинских учреждений города готовы к началу отопительного сезона. И для дорог на случай снегопадов и гололеда посыпной материал уже закуплен. Это, скажем так, рутинные ежегодные дела. Но городская власть смотрит в будущее.

– Мы входим в сезон с котельными и оборудованием, которое было и 20, и 30 лет назад, – говорит Александр Вергун. – Так не может вечно продолжаться. Весной был подписан меморандум с американской компанией по модернизации схемы теплоснабжения Кропивницкого. Американский фонд по международному развитию USAID готов финансировать разработку такого проекта.

Уже проведено социологическое исследование – каким видят горожане систему теплоснабжения города. До конца года уже будут наработки от компании, выигравшей тендер по модернизации и реконструкции системы.

Обязательно будут предусмотрены мероприятия для социально незащищенных слоев населения, которые самостоятельно не могут установить автономное отопление, только в этом году город выделил на эти цели около 100 миллионов, 70 уже освоены. Это оборудование автономного отопления в домах, где на стояках осталось один-два потребителя центрального отопления, город устанавливает в оставшихся квартирах «автономки». Средства в основном идут на покупку труб, запорной арматуры, электродов для сварки – всё на материалы и оплату некоторых услуг, которые наши коммунальщики не могут сами оказывать.

В общем, надеемся, город не замерзнет.