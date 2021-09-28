Вірус недовіри

«А якщо вони знають щось таке?» – припустили ми в «УЦ», дізнавшись, що, згідно з результатами недавнього соціологічного дослідження, 56 відсотків українців не бажають робити щеплення від коронавірусу. Аби з’ясувати мотиви противників вакцинації, ми теж провели невелике опитування. У той час вся країна вже була оголошена жовтою зоною, а в освіті запровадили нове карантинне обмеження: якщо в закладі вакциновано менше 80 відсотків персоналу, навчання проводиться дистанційно, це й стало підставою для переведення 60 шкіл Кіровоградщини в режим онлайн. Тим часом в уряді народилася ініціатива зробити обов’язковим щеплення вчителів, медиків, поліцейських, військовослужбовців та чиновників.

Через дефіцит вакцинованих

– Ми перейшли на дистанційне навчання, бо персоналу вакциновано менше 80 відсотків, – розповів Євген Соболь, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. – Проводимо роз’яснювальну роботу. У нас вакцинація проводиться централізовано. Щоразу вакцинується по 100-150 людей. Ведемо облік, звітуємо перед міністерством. Крім того, працівники вакцинуються самостійно – хто в приміщенні міськради, хто в «Епіцентрі».

– Ви особисто прихильник вакцинації?

– Так. Першим вакцинувався.

– Які аргументи чуєте від знайомих противників щеплень?

– Посилаються на хронічні хвороби. Є люди, які піддалися активакційній пропаганді.

До речі. Дефіцит вакцинованих від коронавірусу виявлено минулого тижня й в інших вишах Кропивницького – Центральноукраїнському технічному університеті, Льотній академії НАУ (33 відсотки вакцинованих), місцевій філії Донецького медуніверситету (34 відсотки). Оприлюднюючи цю статистику на брифінгу, заступник голови облдержадміністрації Андрій Лісота особливо дивувався ситуацією в медичному виші. Загалом же, за його словами, у закладах освіти на Кіровоградщині щеплено 70 відсотків працівників.

Бо вакцина – це не ковбаса

Кропивничанин Олександр – тренер. Його підопічні – діти. І він – противник вакцинації.

– Де гарантія якості вакцин? Вони ж не випробувані. Як корів заганяють стадом у корівник, так і нас на вакцинацію. Це – бізнес. Звичайно ж, я не вакцинувався. Чи хворів? Мабуть, так. Днів із сім у січні минулого року була температура 39 градусів. Два місяці як поховав матір, померла від коронавірусу. Сусідка принесла заразу з поліклініки. І все-таки не довіряю цим щепленням. Читаю статистику: після вакцинації ракові захворювання пішли вгору.

– Кожен сам має вирішувати, треба щеплення чи ні, – переконана кропивничанка Світлана, яка працює викладачкою в музичній школі. – Я поки що не вакцинувалася. А вчителів примушують. Кажуть, не пускатимуть на роботу невакцинованих, або платитимуть тільки дві третіх зарплати, або змусять звільнитися. Нагинають. Є такі, що свідомо вакцинуються, а є такі, що бояться начальства. Багато інформації про вакцини замовчується. Мій родич помер через тиждень після щеплення. Пішов на базар, скупився й помер. Хлоп – і нема людини. А дядько міцний був. І раптом відірвався тромб.

– Примушують вакцинуватися, – відкрилася кропивничанка Наталія, вчителька, колишня однокурсниця автора цих рядків. – Кажуть: в жовтій зоні можна буде працювати з однією прививкою, в червоній – з двома. Інакше закриють школу й усіх відправлять у відпустку за свій рахунок. Тому я зробила щеплення, у середу друге зроблю.

– Як же вас перевіряють: хто вакцинований, хто – ні?

– Дуже просто. У Medcard24 відображається ця інформація. Показуємо директорші.

– І багато вчителів проти вакцинації?

– Та, мабуть, усі проти. Тільки примушують нас. Підняли шум: треба, щоб у школі було 80 відсотків вакцинованих вчителів. Кажуть, перевірятимуть справжність сертифікатів про вакцинацію, а також чи не липові довідки про протипоказання. Вчителі всім – як більмо на оці.

– Чому ж ви проти щеплень?

– Бо в основному діти приносять болячку.

– То щеплення захистило б вас .

– Так вакцина ж – недосліджена.

– Але ж ви – не вірусологи. Ковбасу ж їсте, а не знаєте, з чого зроблена.

– То – ковбаса, а це – вакцина. Лікарі теж проти щеплень.

– Це ж неправда, що вам не платитимуть, коли переведуть на дистанційне навчання. Чи ви того й хочете?

– Є й такі, що цього хочуть. Їм вигідніше вдома посидіти.

Про те, що частині вчителів вигідно саботувати вакцинацію, веде мову й столичний інфекціоніст Федір Лапій. Педагоги, каже він, мали б виконувати просвітницьку функцію, натомість зволікають зі щепленням чи, гірше, вороже сприймають його.

– Було достатньо часу піти й зробити щеплення. Вакцини були доступні для освітян вже навесні. Попереджали про складну осінь. Але вчителі чомусь керуються міфами та надуманими страхами.

– Як ви гадаєте, чому ваші колишні студенти не хочуть вакцинуватися? – поцікавився автор цих рядків у пенсіонерки Ніни Задорожної, яка багато років викладала українську мову в місцевому педагогічному виші.

– Піддалися негативній інформації. Я вакцинувалася, двічі. Тепер почуваюся спокійніше. Знаю людей, які скептично до вакцинації ставляться. Мабуть, ніхто з їхнього оточення не помер від COVID-19 . Мій сусід помер. Йому за п’ятдесят було. Теж не вірив, що це – серйозна загроза. Кілька знайомих вчителів померло. Це таке потрясіння…

– Це ж начебто мало спонукати інших вчителів до вакцинування.

– Так. Але є люди з хронічними недугами, бояться, що щеплення матиме погані наслідки. Є такі, що нісенітниці розказують – про чіпи з ампул тощо.

– Чому я не вакцинувалася? – перепитала Олена, яка працює санітаркою в обласній лікарні. – Бо не впевнена в якості вакцини. Нас ще не примушують до щеплення, але балачки ходять, ніби буде й таке. Чи багато в лікарні невакцинованих? Зі мною працюють ще дві санітарки, вони не вакцинувалися. Про інших не знаю.

– Питання вакцинації – неодно­значне, – вважає Олег Краснокутський, директор Кропивницького міського центру соціальних служб Кропивницької міської ради. – Є люди із захворюваннями. А якщо помре така людина? Але я вакцинувався одним з перших. І дві третини нашого колективу вакцинувалося.

«За нами стежитимуть»

– І не подумаю вакцинуватися, – заявив пенсіонер Віталій, відомий у Кропивницькому борець за правову державу. Причину назвав таку: після щеплення помер його друг Борис. Також Віталій радить пити розчин голубої глини з Бережинки. Запевняє, «вібраційні поля голубої глини та здорових людських клітин – однакові». У цьому, стверджує, і є сила глини.

Ріелтор Володимир теж не вакцинувався, але з іншої причини – перехворів на COVID-19 і покладається на антитіла. А ще Володимир посвятив автора цих рядків у красиву теорію про те, що вакцинація дасть змогу комусь великому й страшному стежити за нами через супутники.

– Ну й нехай!

– Але ж це тотальний контроль! – гнув своє Володимир. Ще й поділився посиланням в YouTube на лекцію про світовий уряд, від якого – це всі знають – добра не чекати. Наступного дня Володимир зателефонував і сказав, що та лекція – туфта й полоскання мізків.

– Вакцинуватися треба, – заявив. Сподіваємося, з того часу він не змінив думки.

Щоб не зупинилося підприємство

– Сам вакцинувався й ближніх примусив, – похвалився кропивничанин Сергій, який працює в службі безпеки супермаркету побутової техніки. – У магазині вакцинувалися майже всі, щонайменше 85 відсотків. Керівництво компанії попросило – не наказало, а попросило – нас: люди добрі, подбайте про своє здоров’я та свій добробут – зробіть щеплення. Бо може статися таке, що підприємствам, персонал яких не вакцинований, заборонять працювати. Люди зібралися, погомоніли й ухвалили: будемо вакцинуватися. А залякувань, повторюю, не було.

Кропивничанин Олександр, директор готелю – теж за вакцинацію.

– Я вакцинувався, дружина – теж. Правда, половина знайомих не хоче. Кажуть, вакцини – неперевірені, можуть викликати побічні ефекти. Дехто розказує про всесвітню змову. Дехто вірить в силу антитіл, які утворилися в організмі після хвороби.

– А яка ситуація у вашому готелі?

– Не хочуть вакцинуватися. Кажу їм: можуть запровадити правила, за якими підприємство не працюватиме, коли певна частина персоналу не вакцинується. Не примушую нікого. Даю вибір: або працюватимемо, або ні. І попереджую: якщо хто не вакцинується й підхопить болячку, навіть не підходьте, й копійки на лікування не дам. Отакий підхід.

Збиралися вакцинуватися і захворіли

– Про супротив вакцинації мені невідомо, – каже головний державний санітарний лікар області Надія Оперчук. – До нас, в обласний центр контролю та профілактики хвороб, не надходило такої інформації. Як і про те, що когось примушують вакцинуватися чи відстороняють від роботи через відсутність щеплення. Вакцинація від COVID-19 в Україні – безплатна і добровільна.

Доводячи необхідність вакцинації, Надія Оперчук звернулася до статистики:

– З початку пандемії на Кіровоградщині зареєстровано понад 21,5 тисяч випадків захворювань на COVID-19. З усіх хворих тільки 91 людина була вакцинована – щеплена першою дозою вакцини; до того ж, після щеплення минуло лише кілька днів, за цей час ще не виробився імунітет. Вакциновані хворіли без ускладнень. Доведено: COVID-19 – хвороба невакцинованих.

За останніми даними, на Кіровоградщині повністю вакциновано понад 108 тисяч людей, це – більше 11 відсотків населення.

Нині в області – більше 500 хворих на COVID-19, у тому числі 35 дітей. Є серед хворих і четверо вчителів, невакцинованих. За словами Надії Оперчук, вони стверджують, що хотіли вакцинуватися найближчим часом, але не встигли.