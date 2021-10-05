«Был бы я здоровым!»

Этого улыбчивого мужчину в инвалидной коляске знают в лицо многие кропивничане, чьи повседневные маршруты пролегают мимо бывшего кинотеатра «Зоряный», где он имеет привычку останавливаться после обеда. И он знает многих, кто там бывает. А к автору этих строк первым обратился.

– Часто вижу вас здесь.

Так и познакомились. Он – Андрей Красновский. Ему немного за 50, коренной кропивничанин. Учился в шестой школе. Одновременно – в музыкальной, на аккордеониста. Преподавателем у него был Григорий Никитович Николаенко.

– Очень нравился мне аккордеон. Хотелось стать музыкантом, как мой дядя Виктор. Он и на свадьбах играл. В старших классах я подружился с двумя Мишками – Маевским и Духовным.

– Не тем, случайно, Маевским, который на областном телевидении работал?

– С тем самым. Организовали трио. Я – на аккордеоне, они – на гитарах. Исполняли иностранные хиты на слова Маевского. Назвали свое трио «МаКраДух». По начальным буквам фамилий. С Маевским редко вижусь. Духовный уехал далеко. После школы я поступил в девятое училище, на связиста решил выучиться. Я башковитый был. Только не подумайте, что хвастаюсь. Потом – армия. Служил в Киеве, во Внутренних войсках. Часть 5403, проспект Воздухофлотский, 24. Когда началась война за Нагорный Карабах, нас отправили в Армению – чтобы остановили воюющие стороны. Я связистом был. Но родители переживали очень. Мой отец, кстати, в милиции служил. Пару месяцев я был в Армении. Вернулся в Киев. Оставили на сверхсрочную. Дали должность начальника АТС, звание прапорщика. Недолго я и прослужил, как случилась беда. Выходил как-то из части, и сбило меня мурло какое-то на автомобиле. Смылось с места ДТП, даже не остановилось.

– Его разыскали?

– Нет. А я попал в госпиталь в Пуще Водице. Вместе с афганцами лежал.

– Состояние тяжелое было?

– Лежачий был. В глотке дырку сделали, чтобы дышал. Мать рядом была все время.

– Сейчас как себя чувствуете?

– Сейчас и стоять могу. И подтанцевать, если на площади музыку хорошую играют. Люблю концерты. А правая рука не работает. Левшой сделался.

– Всегда хорошо выглядите.

– Я ж Красновский!

– А броги где покупали? – автор этих строк обратил внимание на красивую

обувь Андрея.

– Это все мама. Я без мамы никуда… Добрый день! – поздоровался Андрей с проходящей мимо женщиной.

– Вижу, знаете многих, кто бывает здесь.

– Память визуальная хорошая. Всех запоминаю. Я ж бывший мент! Особенно запоминаются файные женщины. Хоть и в коляске, но как мужчина – в полном порядке.

– На инвалидной коляске в нашем городе далеко не заедешь.

– Да, тяжело. Но на Центральный рынок езжу, за продуктами. Живу на Тарковского. А вот в Германии инвалидам – все условия.

– Были в Германии?

– Жил там с родителями несколько лет. В городе Саарбрюккене. Еврейская община поспособствовала. Родители надеялись, что немецкая медицина поможет мне. Чуда не случилось. Но в Германии понравилось.

– Надвигается не самое лучшее для вас время года.

– Да, я – летний, мне комфортней, когда тепло. В мороз долго не покатаешься. Неохота что-что отморозить. Зимой приходится много в квартире сидеть. А что делать?

– Вы не просите у прохожих. А если кто-то подает?

– Бывает иногда. Не отказываюсь.

– Животные есть у вас?

– Кот есть, Пушик. Черный с белой грудкой. Ему лет 15. Красивый. И умный. Через форточку на улицу ходит. Спит возле меня. А как любит мою маму!

– Вам спиртное разрешается?

– По праздникам. Водку не употребляю. Коньяк – да, но не больше ста граммов. Или вино.

– Вы лучше меня знаете, что значит быть здоровым. И что его можно лишиться в одно мгновение.

– Да, здоровье – это главное. Был бы я здоровым…