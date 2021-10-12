После семи лет люстрации…

Подзабыли уже? А некогда зампрокурора области у нас был Сергей Жолонко. Отличался от предшественников и коллег открытостью, принципиальностью, ему верилось. А потом – 2014 год – и, как следствие для многих, люстрация.

Сергей Филиппович не впал в отчаяние, не обозлился на весь мир, остался в Кропивницком, выходил в «свет» со своей замечательной семьей, стал фотохудожником, побеждал в фотоконкурсах… И вдруг новость: он восстановлен в должности.

Мы-то знали, что сразу после увольнения Жолонко и его люстрированные коллеги стали отстаивать свою профессиональную честь в судах. Под непонятным словом «люстрация», вдруг появившимся в лексиконе украинских политиков, подразумевается «очищение власти». Суть люстрации даже была прописана в законе.

Согласно этому закону, «очистка власти (люстрация) осуществляется с целью недопущения к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти… подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека и т.п.». Как-то к Жолонко это все «приклеить» не получалось. Но суду, очевидно, было виднее.

В общем, люстрированные прокуроры и их замы судились начиная с 2014 года. В итоге Кассационный суд не удовлетворил жалобу Кировоградской областной прокуратуры на решение Кировоградского окружного административного суда и постановление Третьего апелляционного административного суда в пользу Сергея Жолонко. И приказ Генерального прокурора Украины от 23 октября 2014 года об увольнении Сергея Жолонко с должности первого заместителя прокурора Кировоградской области отменен.

Судья сослался на анализ решения Европейского суда по правам человека, согласно которому законодательный механизм очистки власти (люстрации) противоречит верховенству права и ратифицированной Украиной Конвенции о защите прав человека.

В этих юридических перипетиях, которые длились семь лет, сложно разобраться обывателю. Если говорить проще, то уволенные профессионалы, обвиненные скопом в пособничестве узурпации власти и прочих «грехах», коих они не совершали, решили отстаивать свою правду, пошли по инстанциям. Дошли до Европейского суда. Исков было подано много, ЕСПЧ рассмотрел один – видимо, первый по дате, пришел к выводу, принял решение. Истцы по аналогичным делам подпадали под это решение, как под прецедент. В их числе Сергей Жолонко.

Верховный суд Украины признал противоправным и отменил приказ Генерального прокурора Украины от 23 октября 2014 года об увольнении Жолонко с должности первого заместителя прокурора Кировоградской области. Он восстановлен в должности первого заместителя прокурора Кировоградской области с 24 октября 2014 года. С Кировоградской областной прокуратуры в его пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 2 493 971,99 грн. Обязательные платежи удержать.

«Лучше позже, чем никогда» – слышим мы с детства, в зависимости от ситуации. В данной ситуации сам Сергей Жолонко считает и время, и деньги потраченными нерационально и бездумно. В эксклюзивном комментарии «УЦ» Сергей Филиппович по поводу произошедшего сказал:

– Я даже не знаю, что и как комментировать… Уволен почти 7 лет назад. И все это время «быстрая» судебная система рассматривала дело (как и других подобных персонажей). И только в сентябре 2021 года Верховный суд поставил точку.

Генпрокурор Венедиктова отменила «люстрационный» приказ 2014 года на основании судебных решений. Я уже официально ознакомился с приказом. Фактически меня вернули в первоначальное состояние. Но той прокуратуры уже нет… Вообще, все очень сложно и казуистично. В «реформированную» прокуратуру я могу зайти вновь через трехуровневую селекцию (тесты + собеседование), которая может растянуться на год…

На вопрос о почти двух с половиной миллионах гривен, которые государство в качестве компенсации обязано выплатить, экс- и он же – восстановленный зампрокурора ожидаемо сказал: « “Веселая” сумма. Это же деньги налогоплательщиков – ваши деньги. Решись дело сразу или не будь его вообще, таких сумм не было бы»…

От себя добавим: Сергей Филиппович, с какой очередной международной фотовыставки ждать приз?.. Или все-таки – в прокуроры?..