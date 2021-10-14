№41 (1452)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 14 жовтня 2021 року

Перебор

Олександр Четвериков: «Війна – це шок!»

Помочь Кошачьему глазу

Лікарня хоче в хороші руки

Олександрія – час реформ

Солидарность – великая сила

После семи лет люстрации…

Проліт над літієм…

Главное – вовремя обратиться к врачу

«Будем дружить народами»

Политико-отопительный сезон

70 лет лётке. Полет нормальный

Прощання з соціалізмом

И снова правда о войне

З благословіння Мирослава Вантуха

Ещё один юбилей

«Всейный» праздник

Виктор Фесечко: «Я словно в сказке побывал…»