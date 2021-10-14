№41 (1452) By Андрій Флоренко - 14.10.202100:26 11 views Номер тижневика «УЦ» від 14 жовтня 2021 року Перебор Олександр Четвериков: «Війна – це шок!» Помочь Кошачьему глазу Лікарня хоче в хороші руки Олександрія – час реформ Солидарность – великая сила После семи лет люстрации… Проліт над літієм… Главное – вовремя обратиться к врачу «Будем дружить народами» Политико-отопительный сезон 70 лет лётке. Полет нормальный Прощання з соціалізмом И снова правда о войне З благословіння Мирослава Вантуха Ещё один юбилей «Всейный» праздник Виктор Фесечко: «Я словно в сказке побывал…»
№41 (1452)