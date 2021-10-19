Плоды запрещения

Можно ли слушать музыку, созданную в стране, ведущей войну с твоей Родиной? А пожать руку сопернику на борцовском ковре, если он из «страны-агрессора»? А поехать учиться в «другой мир»? А читать книги, запрещенные политической цензурой? А проведать родню, которая волею судьбы оказалась за недружественной границей? На самом деле эти вопросы возникли не в 2014-м году. Практически каждая страна, которая оказалась в ситуации «горячей» или «холодной» войны, сталкивалась с ними.

Телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию с названием «Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора – Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами». Петиция набрала 25 тысяч голосов, и теперь ее должен рассмотреть президент. А как относятся к этому предложению эксперты «УЦ»?

Оксана Чиканчи, журналист:

– Если поощрять такие стратегии, то скоро будем сжигать книги Пушкина. Те, кто заражен путинизмом, в Украину и сами ездить боятся. А большинство певцов – люди здравомыслящие, и песни их о вечных темах, далёких от политики. Много и симпатиков Украины как более демократичного государства, и на своих концертах они об этом часто говорят. То есть, если это своеобразный формат народной дипломатии, зачем запрещать такие гастроли? В конце концов, помирятся же наши страны когда-нибудь. А ломать – не строить.

Александр Жовна, литератор, кинорежиссер, педагог:

– Патриотизм, если он не местечковый, заключается не в раздражительности от осознания собственной провинциальности и не в противоестественном желании стать всем, будучи никем. Кондратюк, на мой взгляд, – более чем убедительное олицетворение той самой пресловутой провинциальности во всех отношениях, а его, похоже, псевдопатриотическая позиция на самом деле – попытка расчистить дорогу агрессивной посредственности вроде себя. Давайте запретим российского Макаревича или Шевчука и расчистим дорогу плебсу, потому что он живет в Украине, и тем самым скатимся до уровня Кондратюка, бо він наш.

Не все исполнители, живущие в России, разделяют позицию официальной России, а уровень украинской культуры не всегда выглядит достойно, часто оказываясь весьма печальным зрелищем, особенно когда к этому приложили руку такие, как Кондратюк.

С другой стороны, если бы инициатором был талантливый, умный, с хорошим вкусом, не раздражающий одним своим голосом и внешностью, – другое дело. Скажем, тот же Вакарчук. Ведь инициатор идеи должен быть по крайней мере харизматичен, а не столь далек от совершенства. Если бы все стало на свое место, я бы искренне радовался успехам честной доярки Оли Поляковой, передовой свинарки Федышин, от души приветствовал бы успехи добросовестных пастухов: Поплавского и Зиброва. Точно так же и Кондратюк мог бы быть профессиональным ассенизатором, принося реальную пользу обществу. Люди занимались бы своими прямыми обязанностями. Но на каком-то этапе Господь зазевался, а какой-то дурак шепнул всем им на ухо: «Ребята, быстро на сцену, вы прирожденные артисты». И вот результат: вместо достойной украинской культуры – абсолютная мерзость и полный отстой.

Хочешь напомнить о себе, проявить патриотизм – всей колхозной бригадой на Донбасс рыть окопы. Это мое отношение к Кондратюку и иже с ним. С другой стороны, конечно же, я против многих российских артистов, которые того заслуживают, особенно украинских «беженцев», за которыми и жалеть-то нечего. Не сделать бы только запретный плод слаще, и во всяком случае уж не под предводительством Кондратюка. Ну не знамя он, не знамя.

Андрей Богданович, телеведущий, блогер:

– Начну с того, что Кондратюк не выступает за полный запрет артистов РФ в Украине. Для этого нужно внимательно прочитать его петицию. Ограничения касаются только тех артистов, кто поддерживает российскую оккупацию Крыма и части Донбасса или молчит ради того, чтобы заработать денег по обе стороны фронта. Украина открыта для Ахеджаковой, Макаревича, Шендеровича, Гребенщикова, Шевчука, Алоэ Вера, Квартета И, Васи Обломова, других артистов. Для тех, кто понимает незаконность российской оккупации и ответственность России за свои действия. И музыка, и спорт не могут быть «вне политики». Особенно российской политики, которая так любит все советское. А в СССР пропагандой было все, включая балет. Мне импонирует позиция Кондратюка. Тем более, чем меньше российских «звёзд» в Украине, тем больше появляется наших отечественных.

Татьяна Гуренко, медик:

– Я так понимаю, что в скором времени качество музыки у нас будет определяться не только правильным вариантом ответа артиста на вопрос «Чей Крым?», но и его гражданством. Уже неоднократно говорилось, что искусство и спорт вне политики. Я очень сомневаюсь, что российский исполнитель на концертах в Украине будет проводить кремлевскую пропаганду и распространять антиукраинские фейки. Просто нас лишают права выбора открыто слушать музыку, которую мы любим, читать книги, которые нам по душе, говорить на языке, на котором мы думаем. А несколько подзабытому «проміню розуму» Кондратюку не следует лезть в политику (пусть посмотрит, чем это обернулось для Вакарчука). У него отлично получалось находить молодые таланты прямо на улице и делать из них звезд шоу-бизнеса. Пусть бы и занимался этим сейчас, предоставив украинцам достойную альтернативу запрещенным российским музыкантам.

Сергей Компаниец, режиссер:

– Мне кажется, на данный момент не может быть универсального решения этого вопроса. Всем «зеленый» или всем «красный». Единственный вариант – ручное управление процессом. Потому что у вопроса есть и политическая составляющая, и культурная, о которой говорят несколько меньше.

С первой частью все понятно. Я не против выступления в Украине хорошего классического музыканта, если это не Сергей Ролдугин. Или мастера высокой словесности, если это Вера Полозкова, а не Захар Прилепин.

Со второй сложнее. Безусловно, не может быть возражений против приезда в Украину Андрея Макаревича или Юрия Шевчука. И было бы огромным счастьем увидеть спектакль с участием Лии Ахеджаковой. Но пока я вижу только афиши Ирины Круг, Артура Пирожкова и Моргенштерна. Меня подобное «искусство» не интересует. Я хотел бы видеть на этих афишах, прежде всего, имена талантливых людей, которые с глубоким уважением относятся к моей стране.

Кстати, следующим шагом Игоря Кондратюка должно быть создание петиции о запрете концертной деятельности для граждан США. Иначе гастроли Любы Успенской ему не остановить…