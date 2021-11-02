А когда-то дышали в стакан…

С началом в 2017 году технической модернизации кропивницкого КП «Электротранс» сюда пришли многие опытные водители. Виталий Бузинов и Александр Мацкевич – в том числе.

– Вернулся в 1992 году из армии, – вспоминает Александр. – Крыши крыл, пока зима не настала. Родители говорят: давай к нам на «Пишмаш». Устроился я. Время тяжелое было. Кризис. Заводы платили спортивными костюмами, телевизорами. Знакомые посоветовали пойти в троллейбусное депо. Сначала – курсы, полгода. Тогда большие учебные группы набирались, по тридцать человек. Три учебных машины было.

Мацкевич называет своих наставников:

– Барков дядя Коля, Горбунов дядя Леша, Майстренко. Дядя Леша с моим отцом дружил крепко. Шилин уже покойный. Его жена тоже в троллейбусном работала, ревизором.

Первым в шоферской карьере Александра был троллейбус ЗИУ-9, их производили в городе Энгельсе Саратовской области. Сейчас водит троллейбус МАЗ с автономным ходом. По-здешнему эти машины называются «атомоходами». По техническим характеристикам, по комфорту их не сравнить с ЗИУ.

Виталий Бузинов, теперешний водитель автобуса МАЗ, начинал в 1995-м в автобусном парке на ЛиАЗе.

– После курсов подсел к отцу. Отец 32 года в автобусном парке проработал. Я до 2000 года работал, пока предприятие не развалилось. Потом – на маршрутках. В 2017 году, как Райкович купил новые МАЗы, – сюда. Первые автобусы выехали 22 октября. Хорошая, мощная техника. А на ЛиАЗе, бывало, едешь под арку – велосипедисты обгоняют. Такое ощущение, вот-вот остановишься. Хотя для своего времени ЛиАЗы были неплохие.

Работа водителя общественного транспорта – ответственная и нелегкая. Приходится и вставать рано, и ложиться поздно.

– Но мы привычные. Спим крепко. Сон – богатырский, – заверил Александр.

Зато и его, и Виталия беспокоит поведение участников дорожного движения, которым плевать на приоритеты маршрутных автобусов и троллейбусов.

На улице Героев Украины, возле Колхозного рынка, случается такое безобразие: водитель оставляет свой немаленький джип на дороге и идет за сигаретами, а троллейбус не может проехать, возникает «пробка».

– Это все результаты реформы в правоохранительных органах. Раньше в том месте сразу оказался бы милиционер, снял бы с джипа номерные знаки, права забрал бы у нарушителя, – уверен Александр.

Возмущает его и поведение беспечных пешеходов, которые под колеса прыгают. Одно из таких мест – возле старой автостанции.

– Пассажиры тоже бывают разные, – продолжает Александр. – Например, пьяные. Если человек ведет себя нормально, не выгоняем. Ну, перебрал, с кем не бывает? Некоторые просят кондуктора разбудить в таком-то месте. А другой лезет в салон не только готовый, но и вывалянный в грязи. Я ему: на себя в зеркало смотрел?

– По инструкции имеем право таких не брать, – подтверждает Виталий.

Водителей же в КП «Электротранс» на трезвость перед началом работы проверяют с помощью алкотестера. И давление измеряют. Недавно с помощью компьютера проверяли на внимательность, на быстроту реакции.

– А когда в «Орбите» (предприятие в сфере пассажирских перевозок, действовавшее в 1990-е годы. – Ред.) работал, в стакан дышали. Если водитель с перепоя – запах в стакане оставался, – помнит Александр.

Впрочем, как заверили Виталий и Александр, пьяниц в КП «Электротранс» нет. Ни Новый год, ни День рыбака, ни профессиональный праздник водителей (отмечался в минувшее воскресенье) – не причина напиваться, если завтра – в рейс.

Поинтересовался корреспондент «УЦ» и насчет туалетов для водителей и кондукторов: решается ли эта проблема?

– На некоторых маршрутах туалеты есть. Руководство договорилось с шестым училищем, с заправками, чтобы нас пускали в туалет. В Лелековке кустов хватает. Но некоторые маршруты проблематичны. Есть мнение, что можно поставить биотуалеты на конечных. Но найдутся вандалы, которые их изувечат, – не сомневается Александр.