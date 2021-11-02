Ковид не спит

В течение только одной прошлой недели в нашей области коронавирусом заболело 847 человек! А умерли от «короны» 28. Самому старшему – 92, самому младшему – 30… Все еще не хотите вакцинироваться? Напрасно – рискуете жизнью.

Не допустить в регионе «опасной цветной зоны» призвал на брифинге директор департамента здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации Олег Рыбальченко. Он уверен, что от «красной» зоны нас спасет массовое вакцинирование. Динамика желающих привиться растет – за неделю более 34 тысяч жителей области решили «уколоться», но этого мало.

Привиться на самом деле несложно: в области функционирует 121 пункт вакцинации, есть практически во всех территориальных громадах. Но в районах темпы вакцинации оставляют желать лучшего. В областном центре не надо стоять в очереди в пункт массовой вакцинации, который расположен в доме с колоннами. Это можно сделать в шести местах Кропивницкого. Во-первых, все поликлиники, во-вторых, кроме помещения горсовета, медуниверситет. Туда тоже можно идти. А лучше всего – обратиться к семейному врачу, который и посоветует, и запишет на удобное для вас время – посоветовал Олег Рыбальченко.

По словам директора департамента здравоохранения, в области подготовлены 800 «ковидных» коек. Сейчас заняты 271, или 40 процентов. Но это пока. Ситуация в нашем регионе не такая уж и «желтая». В госпитальных базах 32 больных коронавирусом подключены к аппарату ИВЛ, и их жизнь под угрозой. Из 25-ти коек отделения интенсивной терапии областной больницы сегодня заняты 22! Чего ждем?

Вакцин достаточно. Есть «Пфайзер», «Коронавак», «АстраЗенека». Выбирайте любую. Уже можно вакцинировать детей в возрасте от 12-ти лет. Родители, посоветуйтесь с семейным врачом.