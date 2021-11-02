Кредитная история: нашел чужую карту

На 42 тысячи гривен сделал покупки за два дня кропивничанин, используя найденную кредитку. Представ же перед судом, заявил, что не чувствует за собой никакой вины.

Удача улыбнулась ему после обеда 4 марта нынешнего года, когда проезжал на велосипеде мимо педуниверситета. Подобрав там банковскую карту, направился к ближайшему магазину, где без проблем – вводить PIN-код не требовалось – рассчитался ею за продукты стоимостью почти 300 гривен. До конца дня посетил еще шесть магазинов, где таким самым образом приобрел множество разной вкуснятины. На следующий день в шесть тридцать уже рассчитывался той же картой в магазине на АЗС. До десяти утра предъявил ее еще в четырех торговых заведениях.

Через несколько дней в гаражный кооператив, где он проживает, явились полицейские и сообщили о подозрении в использовании чужой карты. Правоохранители обнаружили в его жилище солидные продовольственные запасы – макароны, крупы, колбасы, консервы, конфеты, а также водяной насос, бензопилу, сварочный аппарат и другой инструмент, все – приобретенное противоправно.

Недавно хозяйственный мужчина держал ответ в Кировском райсуде. «Найдя карту, я решил сообщить собственнику об этом путем финансовых операций с ее использованием. Я предполагал: когда буду рассчитываться картой, собственник получит соответствующее SMS и обратится в банк, чтобы ее заблокировали. Поскольку после нескольких покупок карта не была заблокирована, я решил, что собственник не нуждается в ней, и выбросил ее. Я не намеревался красть деньги, всего лишь сообщал собственнику о находке карты. Если бы я имел преступный умысел, скрывал бы в магазинах свое лицо под маской и очками», – удивительную версию произошедшего предложил обвиняемый.

Ему назначили символическое наказание: три года тюремного заключения с трехгодичным испытанием на свободе. Кроме того, обязали возместить женщине, чьей картой он воспользовался, 42 тысячи гривен. Кстати, средства были кредитные. Изъятое у осужденного добро пойдет в доход государства.