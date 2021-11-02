Кредитная история: нашел чужую карту

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Соб. инф.
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14:56
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На 42 тысячи гривен сделал покупки за два дня кропивничанин, используя найденную кредитку. Представ же перед судом, заявил, что не чувствует за собой никакой вины.

Удача улыбнулась ему после обеда 4 марта нынешнего года, когда проезжал на велосипеде мимо педуниверситета. Подобрав там банковскую карту, направился к ближайшему магазину, где без проблем – вводить PIN-код не требовалось – рассчитался ею за продукты стоимостью почти 300 гривен. До конца дня посетил еще шесть магазинов, где таким самым образом приобрел множество разной вкуснятины. На следующий день в шесть тридцать уже рассчитывался той же картой в магазине на АЗС. До десяти утра предъявил ее еще в четырех торговых заведениях.

Через несколько дней в гаражный кооператив, где он проживает, явились полицейские и сообщили о подозрении в использовании чужой карты. Правоохранители обнаружили в его жилище солидные продовольственные запасы – макароны, крупы, колбасы, консервы, конфеты, а также водяной насос, бензопилу, сварочный аппарат и другой инструмент, все – приобретенное противоправно.

Недавно хозяйственный мужчина держал ответ в Кировском райсуде. «Найдя карту, я решил сообщить собственнику об этом путем финансовых операций с ее использованием. Я предполагал: когда буду рассчитываться картой, собственник получит соответствующее SMS и обратится в банк, чтобы ее заблокировали. Поскольку после нескольких покупок карта не была заблокирована, я решил, что собственник не нуждается в ней, и выбросил ее. Я не намеревался красть деньги, всего лишь сообщал собственнику о находке карты. Если бы я имел преступный умысел, скрывал бы в магазинах свое лицо под маской и очками», – удивительную версию произошедшего предложил обвиняемый.

Ему назначили символическое наказание: три года тюремного заключения с трехгодичным испытанием на свободе. Кроме того, обязали возместить женщине, чьей картой он воспользовался, 42  тысячи гривен. Кстати, средства были кредитные. Изъятое у осужденного добро пойдет в доход государства.