Мэр Райкович: «По теплу есть поддержка премьера»

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович на очередном совещании говорил о повседневных проблемах областного центра.

– Мы вошли в отопительный сезон, и сейчас стоит вопрос ежедневного контроля за работой. Несмотря на большие сложности, мы запустили два крупнейших теплоснабжающих предприятия и мини-котельные.

Следующий год должен стать годом реконструкции всей системы. Стало понятно, что такая реконструкция возможна лишь в сотрудничестве с ОСМД, объединениями совладельцев многоквартирных домов. Только через них можно привлекать кредиты, инвестиции. А у нас их крайне мало.

Премьер-министр Денис Шмыгаль побывал на нашей главной ТЭЦ и убедился, что это не просто котлы, а объект, которому уже 95 лет, критически изношенный. Кабинет Министров, профильный министр развития общин и территорий Украины Чернышов, премьер-министр показали полное понимание и обещали дальнейшую поддержку. Надо модернизировать или полностью заменить Юго-западную котельную. Надеюсь, скоро будет готов проект модернизации. Это очень затратный проект, на сотни миллионов, за такую работу еще никто не брался. А мы должны. Ранее никто не вкладывал почти ничего, зато максимально извлекли прибыль. Три четверти системы отдали в аренду, лишь бы не задумываться о проблемах.

Как результат – имеем задолженность в 900 миллионов. Но отопление идет. Не без порывов и гидроударов, но над этим надо ежедневно работать. А весь коллектив «Теплоэнергетика» до последнего рабочего благодарю за самоотверженную работу в этот период.

Максимально скоро надо подключить оставшиеся жилые дома. Каждый ребенок, заболевший в этих холодных домах, – это наша вина и боль. Я извиняюсь перед горожанами за ситуацию, но не наша вина в таком износе оборудования и сетей. Призываю родителей больше следить за здоровьем детей. А то привела в садик, кинула, пусть будет как будет, вечером забрала, и всё. Нарожали – так будьте ответственны.

По ситуации с вакцинацией. Мы работаем пусть и в неприспособленных помещениях в пунктах массовой вакцинации, но должным образом подготовленных. Еще вдруг оказалось, что многие люди до сих пор не подписали договоры с семейными врачами. Одновременно с визитом премьер-министра у нас работала комиссия Министерства здравоохранения. И она высоко оценила нашу работу по борьбе с коронавирусом в частности. Нас специально не предупреждали, лишь вечером сказали, что они работали в больнице на Валах, где находится базовое ковидное отделение.

Но, уважаемые горожане! Несмотря на новые отделения и базовые кислородные станции, никаких новых отделений не хватит, если вы не будете вакцинироваться. У города нет материального ресурса, чтобы лечить новый штамм «Дельта». И будет расти смертность. Все равно надо готовиться к худшему, увеличивать запасы кислорода и т.д. Говорят «пока гром не грянет…» – так он уже грянул! И пиковые нагрузки еще впереди, и «красной» зоны нам не миновать.

Центральная городская больница обязана перебраться в новые корпуса на Салганных песках. Не понимаю, почему это еще не сделано, мы подготовили все по плану. И дорогу сделали, и новый транспорт преду­смотрели. Хватит прицеливаться, надо просто делать!