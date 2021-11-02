В рамках ХIX мистецького фестивалю «Осінь з Каролем Шимановським» на малій батьківщині композитора відбулося чимало цікавих подій. Засновником і багаторічним режисером цього фестивалю є Олександр Полячок.

Зокрема, 3 жовтня, у день народження великого Кароля, у костелі Святого Духа відбулася меса пам’яті музичних родин Шимановських, Нейгаузів та Блюменфельдів, а потім пролунала музика у виконанні камерного оркестру Кропивницького музичного коледжу під керівництвом Наталії Хілобокової.

У рамках проєкту «Навколо Кароля Шимановського» в ОУНБ їм. Чижевського Марина Долгих вперше розповіла широкому загалу про талановиту родину Гольденбергів. Звучали фрагменти єлисаветградських віршів Якова Галицького, лунав його найвідоміший текст до «Синьої хустинки» Єжи Петербурзького у ретровиконанні першого виконавця Станіслава Ландау. Розповідали також про Гольденберга-видавця, Гольденберга-лікаря, Гольденберга-інженера з їхньою активною благодійницькою позицією, про історії життя піаністок – Марії та Софії, а також солістки Віденської опери Лізи Гольденберг-Поляновської. Проте основну увагу було звернено на основоположника регіонального скрипкового мистецтва Йосипа Абрамовича Гольденберга – вихователя юних талантів та майстра музикознавчого слова.

Завдячуючи студенткам Кропивницького музичного коледжу Світлані Ніколаєвій та Вікторії Філімоненко пролунали два романси Григорія Гольденберга зі збірки «Романси, пісні й мелодекламації», створені в Єлисаветграді, а видані знаменитим видавництвом Юргенсона в Москві близько 1917 року.

Також Марина Долгих вперше показала багато світлин, метрик та довідникових джерел, оцифрованих з Державного архіву Кіровоградської області, Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, музею музичної культури ім. К.Шимановського та приватних колекцій.

Також у рамках цього фестивалю в Кропивницькій обласній філармонії відлунав концерт колективу LVIV SOLO в рамках ХІХ мистецького фестивалю «Осінь з музикою Кароля Шимановського», організованого музеєм музичної культури, що носить ім‘я цього видатного польського композитора й піаніста.

LVIV SOLO – молодіжний ансамбль з одинадцяти львівських музикантів під керівництвом диригента та віолончеліста Модеста Менцинського. Юні артисти – випускники та студенти Львівської національної музичної академії імені Лисенка, лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів, які об’єдналися ідеєю виконання в своїх концертах творів у жанрі композиція для соло в супроводі ансамблю.

Мистецькі діалоги в розрізі культур Польщі, Англії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Італії, Франції прозвучали в творчому розкритті талановитих українських виконавців. Тож, для слухачів були представлені як популярні, так і маловідомі твори західноєвропейських композиторів епохи рубежу XIX-XX століть у звучанні для solo скрипки, solo альта та solo віолончелі зі струнним ансамблем.

Урочисту програму відкривала «Проста симфонія» для струнних Бенджаміна Бріттена. Звучали також пісня Роксани з опери «Король Рогер» Кароля Шимановського у виконанні Ольги Тіщенко, «Елегія» Габріеля Форе у виконанні віолончелістки Софії Окутної,

«Румунські народні танці» Бели Бартока у виконанні Катерини Панченко, «Романс» Макса Бруха прозвучав у виконанні Кирила Філатова, «Адажіо» з Концерту №4 Ніколо Паганіні та «Інтродукція і тарантела» Пабло де Сарасате – у виконанні solo-скрипок Марії Полячок та Катерини Малайської. На завершення концерту прозвучав твір Жуля Массне «Медитація» з опери «Таїс» у solo віолончелі Модеста Менцинського.

Останній концерт цього фестивалю відбувся у художньо-меморіальному музеї Осмьоркіна за участю відомого українського композитора, піаніста, музикознавця Олександра Щетинського (Київ), випускників КМФК, а нині – студентів Львівської національної академії ім. М.Лисенка, лауреатів Всеукраїнських конкурсів Марії Полячок (скрипка) та Романа Ієвського (флейта, флейта пикколо). Присутні поринули у світ музики К. Шимановського, О.Щетинського, В.Бібіка, Н.Паганіні, насолоджувалися звуками скрипки, флейти та роялю.

Цей концерт привідкрив двері в напрямок перфомансу або інструментального театру. Провідником до такої вже традиційної для України сфери був відомий український композитор Олександр Щетинський, тож Кропивницький черговий раз долучився до знайомства з сучасною музикою.

Дякуємо за підтримку фестиваля Фонду «Свобода і демократія» (Варшава) в рамках проєкту «Велика польська родина – популяризуємо польську культуру в Україні» за фінансової підтримки Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща в рамках конкурсу «Полонія та поляки за кордоном – 2021».

Світлана Ніколаєвська.