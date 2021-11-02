Площадная революция ХХI века

Эта площадь повидала многое. По ней хаживали императоры Александр Первый, Александр Второй и Николай Первый. Великие музыканты Кароль Шимановский и Ференц Лист. Вполне мог быть Тарас Шевченко. И даже, прости господи, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров и еще многие отметились. Вот насчет Аллы Пугачевой не скажу. Она точно была на стадионе «Зирка», а вот на площади – не знаю, не видел, но София Ротару была!

Ее не раз «минировали». А во время каких-то очередных выборов то размещали Луна-парк, а то и вовсе зоопарк с обезьянами. Все президенты по ней ходили, и много кто еще. Только Сергей Миронович Киров, имя которого десятилетия носила площадь, ни разу по ней не прошелся.

Сейчас площадь будут реконструировать. Не впервой. И так уже много лет собираются, даже конкурсы на переделку не раз проводили. Сегодня, просматривая архивные изображения проектов реконструкции площади от 2016 года, радуешься, что их не утвердили. Разные авторы предлагали решения, скажем так, спорные, – то с гигантскими памятниками, то с сотнями деревьев.

Вообще-то площадь по определению – это открытое пространство. Но у нас почему-то все хотят как можно скорее это пространство заполнить. Вот почему в Венеции самую знаменитую площадь Святого Марка ничем не заполняют? Там просто ровное открытое пространство, где кормят голубей и фотографируются на фоне Дворца дожей.

Наша площадь Героев Майдана, конечно, уже просит ремонта. Два фонтана на ней соорудили еще в 1936 году, до этого был один по центру, где при СССР вместо того «царского» фонтана влепили фигуру мужчины с пальцем, Сергея Кострикова с псевдонимом Киров, и тот памятник был предметом шуток на протяжении десятилетий. Цитировать их не будем из соображения соблюдения приличий.

В социальных сетях любят покритиковать городское руководство за не работающие в жару фонтаны. Знали бы критики, в каком состоянии находится система фонтанирования, которая еще Сталина помнит! Гидравлика, электрика (вода же не бьет струей сама по себе, двигатель и насос нужны, а еще всякие кабели, трубы, фитинги и т.д.) в крайне изношенном состоянии.

Потому что их обновляли в последний раз в середине девяностых годов прошлого тысячелетия, а капитально ремонтировали еще при СССР, в 1988-м. Тогдашний председатель Кировоградского горис­полкома Николай Иванович Москаленко преобразил вид площади. До того она была асфальтированной, и весь этот асфальт был в крупных трещинах, больше всего в самом центре, где на Новый год ставили елку и в очередной раз ковыряли место ее установки, еще и возле фонтанов были просто разломы.

Москаленко покрыл площадь плиткой, сделал ее в несколько уровней – ну вы все по ступенькам этим ходите. Выровнял площадь. Автор этих строк в начале восьмидесятых без руля на велосипеде скатывался на большой скорости по площади от улицы Ленина до улицы Дзержинского – такой был уклон. А как в дождливые дни там вода потоком шла на гостиницу «Украина»! Николай Москаленко принял правильное решение обновить площадь. Злые языки до сих пор поговаривают, что плитка, которой была выстлана эта площадь, производилась на каком-то заводике самого Москаленко. Но вообще-то работы проводились тогда, когда в СССР еще не был принят «Закон о кооперации», частная предпринимательская деятельность еще была под запретом. И плитку для площади привезли из соседней Полтавской области.

Городской голова Кировограда в девяностые годы Василий Мухин также занимался фонтанами. Он не только ремонтировал эти источники прохлады на главной площади, но и устроил свои новые оригинальные фонтаны прямо в русле Ингула в центре города. Увы, они «сдохли» уже через год-два. Такие конструкции тяжело переживают морозные зимы, а в 1995-1996-м морозы доходили до 28 градусов в минусе. А фонари, установленные при Мухине, были хороши, на Арбате в Москве тогда были такие же (лично видел).

Вопрос о реконструкции площади много обсуждали в 2016, 2017, 2018-м годах. В основном говорили только о том, что надо установить памятник Героям Майдана, именем которых и названа площадь. Но до дела так и не дошло.

Секретарь городского совета в 2017 году Андрей Табалов так тогда говорил: «Мы не единственный город в Украине, где была создана площадь в честь Героев Майдана, но большинство из них носит несколько стандартный характер, не отличается самобытностью и местной особенностью. Мы должны идти по примеру тех городов, где реконструкция таких площадей происходила комплексно. Это должен быть единый архитектурный ансамбль: памятный знак, площадь и близлежащие улицы».

«Вопрос реконструкции площади Героев Майдана является чрезвычайно важным для нашего города. Мы уже провели серьезную подготовительную работу, состоялись заседания конкурсных комиссий, в начале года создана рабочая группа, которая посмотрела предоставленные эскизные предложения», – говорит сейчас главный архитектор Кропивницкого Ирина Мартынова.

Реально – плиточное покрытие площади не в лучшем состоянии, чаши фонтанов давно утратили герметичность, легендарные катальпы (скажем просто: они и в гораздо более благоприятных условиях живут всего до 100 лет) хороши, но можно и новых деревьев подсадить.

Ступенчатая конструкция площади не подходит для так называемых маломобильных групп населения – на инвалидной коляске там сложно ехать. Сейчас этому уделяется намного больше внимания. Группа экспертов под руководством архитектора Анны Бурко признала состояние площади «непригодным к эксплуатации». Это приговор.

По словам проектировщиков, обследование площади показало значительную деформацию и повреждение ее покрытия, изношенность гидро- и электросистем.

Есть предлагаемый эскиз реконструкции площади, предварительно утвержденный городским советом. Он предусматривает полную замену покрытия площади, установку сухих фонтанов, увеличение зеленых насаждений (остаются старые катальпы, дополнительно высадят молодые клены и сакуры), установку артобъектов, отражающих сущность названия площади. Также архитекторы предусмотрели возможность для монтажа сцены и новогодней елки, места отдыха, качественное освещение, чтобы обновленная площадь не теряла своего функционального назначения.

Что такое сухой фонтан? Это такой фонтан, чаша которого не видна. Просто вода бьет из-под земли. Такие можно видеть в Одессе на пляжах Ланжерона, в Днепре на центральной набережной (она же Заводская, набережная Победы) и даже в нашем Новомиргороде, в центральном парке. Ну что ж? Горожане будут только рады чему-то новому.

И площадь станет ровной. И, надеемся, на ней будет проходить множество празднований, концертов, гуляний. Лишь бы политических митингов поменьше…