Его работами невозможно не восхищаться. Его невозможно не уважать. Помочь ему необходимо. В нашей общей помощи нуждается заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины Сергей Шаповалов.

Сергей Гаврилович проходит лечение в областном клиническом онкологическом центре. Надо ли объяснять, насколько человек нуждается в финансовой помощи? Родные, друзья и коллеги художника стали собирать средства, которых надо немало. Андрей Хворост, председатель областной организации НСХУ, предложил выставить на продажу несколько картин мастера.

Директор областного Музея искусств Татьяна Ткаченко в Фейсбуке опубликовала фото трех работ Шаповалова и текст следующего содержания: «Сергей Гаврилович Шаповалов – один из ведущих живописцев в Кировоградской области, он является постоянным участником Пасхального благотворительного аукциона, предоставлял свои произведения для данной акции, помогая другим.

Для оказания помощи можно перечислить средства на карту ПриватБанка: 4149 4390 1789 5529. Помочь художнику можно и приобретя его произведения. Стоимость картин – от 5000 гривен. Увеличение стоимости приветствуется».

«УЦ» часто писала о художнике. В одной из статей автор отмечал: «Особенность живописи Сергея Шаповалова (да и самого Сергея Шаповалова тоже) – удивительная жизнерадостность: кажется, счастье разбрызгивается с его полотен и заполняет помещение». Самое время собрать эти брызги и вернуть Сергею Гавриловичу.

Несколько лет назад в том же музее искусств проходила персональная выставка Сергея Шаповалова с оптимистическим названием «Весна надежды». Давайте все вместе подарим художнику осень надежды. И пусть надежда оправдается.