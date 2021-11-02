Помочь художнику

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Соб. инф.
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14:59
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«Хутіp "Надія"», 2017, полотно, олія, 65х80

Его работами невозможно не восхищаться. Его невозможно не уважать. Помочь ему необходимо. В нашей общей помощи нуждается заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины Сергей Шаповалов.

Сергей Гаврилович проходит лечение в областном клиническом онкологическом центре. Надо ли объяснять, насколько человек нуждается в финансовой помощи? Родные, друзья и коллеги художника стали собирать средства, которых надо немало. Андрей Хворост, председатель областной организации НСХУ, предложил выставить на продажу несколько картин мастера.

Директор областного Музея искусств Татьяна Ткаченко в Фейсбуке опубликовала фото трех работ Шаповалова и текст следующего содержания: «Сергей Гаврилович Шаповалов – один из ведущих живописцев в Кировоградской области, он является постоянным участником Пасхального благотворительного аукциона, предоставлял свои произведения для данной акции, помогая другим.

«Бузок», 2017, полотно, олія, 70х85

Для оказания помощи можно перечислить средства на карту ПриватБанка: 4149 4390 1789 5529. Помочь художнику можно и приобретя его произведения. Стоимость картин – от 5000 гривен. Увеличение стоимости приветствуется».

«УЦ» часто писала о художнике. В одной из статей автор отмечал: «Особенность живописи Сергея Шаповалова (да и самого Сергея Шаповалова тоже) – удивительная жизнерадостность: кажется, счастье разбрызгивается с его полотен и заполняет помещение». Самое время собрать эти брызги и вернуть Сергею Гавриловичу.

«Півонії», 2018, полотно, олія, 75х80

Несколько лет назад в том же музее искусств проходила персональная выставка Сергея Шаповалова с оптимистическим названием «Весна надежды». Давайте все вместе подарим художнику осень надежды. И пусть надежда оправдается.