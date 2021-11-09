Смарт-часы от заключенного

Всего-навсего 15 тысяч гривен попросил в феврале нынешнего года работник администрации Кропивницкой исправительной колонии № 6 у заключенного, пообещав ему составить замечательную характеристику, дающую право на смягчение условий содержания. А тот взял и через товарища, срок исправления которого как раз подошел к концу, пожаловался в СБУ. Дальнейшие переговоры тюремщика и узника проходили под негласным наблюдением спецслужбы.

В июне гражданин начальник согласился взять не деньгами, а наручными смарт-часами. Как говорится, на долгую добрую память. Вскоре заключенный вручил ему Apple Watch Series 6 стоимостью почти 15 тысяч гривен. Кстати, очень удобная вещица, обладает массой полезных – как в заключении, так и на свободе – свойств и функций: беспроводная зарядка, GPS, трекинг сна, NFC, акселерометр, пульсометр, датчик содержания кислорода в крови, счетчики калорий и биения сердца, шагомер. Счастье от подарка было недолгим – гаджет отобрали работники СБУ.

Недавно Ленинский райсуд признал уже бывшего тюремщика виновным в получении неправомерной выгоды и оштрафовал его на 20 тысяч 400 гривен. С таким должком перед государством не скоро обзаведешься приличными смарт-часами.

Что же касается изъятого гаджета, суд постановил отдать его областному управлению СБУ. Похоже, работники этого учреждения использовали эти смарт-часы для наблюдения за подозреваемым.