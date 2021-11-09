Голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії ЧОРНІЙ

Голові Кіровоградської обласної ради Сергію ШУЛЬЗІ

Депутатам Кіровоградської обласної ради восьмого скликання

Відкритий лист

У даний час проводиться комісійна службова перевірка роботи КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня», на час якої з невідомих нам причин тимчасово відсторонений від посади генеральний директор нашої лікарні О.І.Тарасенко. Внаслідок таких дій наша лікарня вже тривалий час працює фактично в розбалансованому режимі, що не може залишитись без руйнівних наслідків у час, коли й так навколо безліч проблем.

Це вкрай непокоїть наш колектив, який працює в напруженому перехідному періоді медичної реформи, коли фактор наявності освіченого, стабільного й відповідального керівництва лікарні має рішуче значення тому, що втілювати будь-які державні реформи в життя «без голови» – просто неможливо, це ми всі знаємо, як досвідчені лікарі-психіатри.

А тому ми хочемо висловити свою колективну думку відносно нашого керівника та беззаперечного лідера всього колективу – Олександра Івановича Тарасенка. Ми вимагаємо, щоб до нашої думки дослухались та не вчиняли потайки розправу над людиною, яку поважає й цінує весь колектив лікарні. Той самий активний та дієвий колектив, який він же й створив.

Та не лише в нашій лікарні його цінують. Олександр Іванович має численні нагороди та подяки від Міністерства охорони здоров’ˊя, обласної державної адміністрації, обласної ради, департаменту охорони здоров’я. Має вищу категорію з управління охорони здоров’я. Лікар-психіатр вищої кваліфікаційної категорії.І вже тривалий час займає посаду голови амбулаторної судово-психіатричної експертизи в ранзі судового експерту вищого кваліфікаційного класу. Активно співпрацює з профспілковою організацією лікарні.

За указом президента України Олександр Іванович Тарасенко є носієм почесного звання «Заслужений лікар України». І це не якісь сумнівні декларації або гонорові титули, це – буденна реальність нашої лікарні, задля успішної роботи якої Олександр Іванович поклав практично все своє свідоме життя, пройшовши шлях від лікаря-інтерна до посади генерального директора.

Можна сказати навіть більше: особистий внесок Олександра Івановича в організацію надання медичної допомоги психічно хворим пацієнтам Кіровоградської області, без перебільшення, величезний та неоцінимий. І, незважаючи ні на що, психіатрична служба Кіровоградської області в самих найскрутніших та жорстких умовах відсутності фінансування продовжує свою тяжку та сумлінну роботу. На тлі загального безладу та розпачу ознак розвалу психіатричної служби області немає, і це є заслуга персонально Олександра Івановича.

Може, хтось не знає, а робочий день Олександра Івановича починається дуже просто: усі робітники лікарні ще тільки смакують ранішню каву вдома, йдуть або їдуть на роботу, а він вже давно один у себе в кабінеті та напружено вивчає поточну ситуацію. Тримає руку на пульсі лікарні, працює з документами. А потім цілий робочий день, як білка в колесі, – куди не підеш, а зустрінеш Олександра Івановича, бо він встигає якимось невідомим чином бути повсюди та одразу. Таку бурхливу енергетику хто ще має? А хто останній йде з роботи? Це теж Олександр Іванович, бо справжній капітан (голова, керівник) покидає робоче місце останнім.

А в результаті цієї багатолітньої енергетики та сумлінного відношення до виконання своїх обовˊязків керівника лікарні за роки роботи Олександра Івановича наша лікарня буквально відновилась з руїн після довгих років занепаду та відчаю. Територія лікарні в нас найкрасивіша, ніж у всіх інших обласних медичних закладів, разом узятих. У нас є неймовірно ефективне автономне опалення всієї лікарні, яке працює на найдешевшому паливі. У нас є численні євроремонти у всіх медичних відділеннях та інших підрозділах. Багато чого зроблено, все не перерахувати.

У 2020 році заклад отримав клінічний статус, і на його базі розташований філіал кафедри психіатрії Донецького медичного університету, де проходять навчання студенти-медики. У закладі створено дослідницький центр інноваційних технологій, керівником якого є Олександр Іванович.

Треба ще впевнено сказати, що якби не природні здібності Олександра Івановича до діяльності менеджера, то від нашої лікарні давно вже залишились би тільки спогади пенсіонерів. Та ні ж! КНП «ОКПЛ КОР» – це й зараз є основний і практично єдиний великий державний роботодавець на території смт Нове. У нас працюють мешканці міста Кропивницький та всіх навколишніх населених пунктів в радіусі мінімум 30 кілометрів. Олександр Іванович зберіг стільки робочих місць, скільки було можливо в умовах оптимізації. Люди мають роботу, шматок хліба для дітей та онуків.

А ще зараз теж ніхто не давав зверху команду про проведення захисної вакцинації від Covid-19. Та Олександр Іванович все організував, все у нас дуже акуратно без примусу проведено та досягнуто рівня вакцинації серед працівників лікарні та пацієнтів аж до 86%. А це – реальний захист життя декількох сотень людей. Що може бути ціннішим за життя?

Ми висловлюємо своє спільне бажання захистити Олександра Івановича Тарасенка, підставити йому плече у важкий час так, як він завжди це робив по відношенню до нас, до колективу працівників лікарні. Ми робимо це й в інтересах наших пацієнтів, які безумовно постраждають в ситуації тривалого нестабільного функціонування лікарні.

Ще раз вимагаємо взяти нашу колективну думку до уваги та не робити так, щоб усе відбувалось потайки, за спиною величезної кількості людей у невідомо чиїх інтересах. Честь і гідність нашого Олександра Івановича Тарасенка для нас – це наша колективна честь і гідність.

08.11.2021 року. Всього 41 підпис.