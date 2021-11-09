Їй би було вже 20…

3 листопада в Кіровському районному суді міста Кропивницького продовжили слухання справи вбитої три роки тому Діани Хріненко з села Суботці.

Нагадаємо, що Діану вбили 24 серпня 2018 року, вона зникла неподалік свого будинку, коли поверталася пізно ввечері зі свята. Були організовані безпрецедентні по тривалості, кількості учасників і обстежуваної території пошуки, але марно. Рештки тіла було випадково знайдено під час проведення польових робіт майже через рік за 10 кілометрів від села. Практично через рік після загибелі Діани, а саме 19 серпня 2019 року, було затримано й основного підозрюваного – Середницького, якому з того часу кожні два місяці суд продовжує термін утримання під вартою, паралельно заслуховуючи свідків по справі.

Між тим, убитій дівчині 24 жовтня цього року мало виповнитися 20 років, але вона ніколи не стане дорослішою за свої неповні 17, очевидно, звик до свого статусу й підозрюваний, оскільки зі сторони захисту не помітно великого бажання пришвидшити розгляд справи, яка затягується через, м’яко кажучи, недисциплінованість деяких свідків. Складається враження, що справа затягується задля втрати суспільного інтересу та резонансності, тим більше, що з плином часу люди забувають окремі деталі, які можуть мати велике значення. Можливо, тому ніяк не допитають брата підозрюваного, якого регулярно знаходять і викликають повістками, але не завжди результативно. Не з’явився він в суд і цього разу, щоб відповісти на запитання з приводу автомобіля ВАЗ червоного кольору, яким того трагічного для дівчини дня користувався підозрюваний. У ході слідства інші свідки підтвердили, що підозрюваний возив в автомобілі свого брата, також знайшов своє підтвердження й факт перебування зазначеного автомобіля в гаражі нежитлового будинку, що може трактуватися як спроба заховати авто. Тому якби ключового свідка по цьому епізоду викликали на засідання, яке призначено на 7 грудня, і якщо його буде заслухано, настане черговий етап розгляду справи, а саме – дослідження основної доказової бази, яка налічує кілька десятків томів. Це відео- та аудіозаписи, матеріальні та речові докази, у тому числі й ті, які були вилучені та опізнані як в автомобілі, так і на місці заховання тіла жертви.

У цілому, результативність цієї справи важлива й у контексті інших подібних випадків, які нещодавно трапилися в Кіровоградській області. «УЦ» писала про вбивство дівчини в селі Кетрисанівка однойменної громади, а на минулому тижні в тому ж районі знову зникла дівчина, яку пізніше знайшли повішеною. Отже, серія вбивств молодих дівчат продовжується, і тому невідворотність покарання за скоєний злочин має бути продемонстрована з усією очевидністю й оперативністю, натомість ми спостерігаємо затягування розгляду з різних причин. У тому числі й через активність сторони захисту, яка невтомно подає різноманітні скарги та апеляції.

Мама Діани, Олена Хріненко, розповіла нам, що зупинятися не збирається: «Батьки теж можуть любити своїх дітей по-різному, хтось може змиритися з втратою, але я буду боротися до останнього. Я розумію, що якщо, нарешті, прозвучить справедливий вирок, то нинішній підозрюваний буде подавати апеляції в усі можливі вищі судові інстанції. У такому випадку засідання будуть відбуватися в Києві, і я буду туди їздити скільки потрібно, хоча й розумію, що мені все життя доведеться боротися з нечистю. Але він буде жити, хоч і в тюрмі, а моєї дитини – немає. Серце матері ніколи не змириться з такою втратою. Щодо подальшого суду, у мене немає гарантій, що він буде достатньо динамічним, бо як не коронавірус, то ще щось постійно затримує хід справи, але я буду боротися за справедливе покарання для вбивці моєї доньки до кінця».