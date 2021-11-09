Завод эпохи глобального утепления

Производство пенопласта – одного из самых востребованных стройматериалов при удорожании энергоносителей – запустили в Кропивницком в минувшую субботу.

Завод называется «Пінопласт центр» и расположен в городской промзоне, на улице Мурманской. Сейчас там трудоустроено 40 человек, а когда предприятие заработает на полную мощность, их будет 120. Завод – немаленький. Кроме производственного цеха, есть котельная, работающая на пеллетах, склад, другие строения, общая площадь – 8 тысяч квадратных метров. Оборудование – от лучших европейских производителей. Стоит отметить, что предприятие обязалось платить налоги на Кировоградщине.

Реализация данного проекта началась четыре года назад при участии региональной торгово-промышленной палаты. Инвестор – компания «Євробуд», один из лидеров в отечественной отрасли производства пенопласта. Это уже второй завод «Євробуду». Первый – на Львовщине.

По словам соучредителя ООО «Євробуд центр» Романа Волкова, в планах компании – охватить поставками кропивницкого пенопласта 400-километровую территорию вокруг завода. Продукция – сертифицирована, ее высокие экологические характеристики (выше, чем предусмотрено обязательными государственными нормами) подтверждаются знаком «Зелений журавлик».

В торжественном открытии завода приняли участие глава областной государственной администрации Мария Черная, председатель областного совета Сергей Шульга, президент региональной торгово-промышленной палаты Ирина Саенко и другие.