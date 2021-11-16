День студента: под знаком вакцинации

17 ноября в мире традиционно отмечается Международный День студента (Татьянин день в январе отмечают только в постсоветских странах). Мероприятия были назначены на 12 часов на площади перед городским советом.

Студентам были заранее приготовлены яркие инсталляции, фотозоны, угощение блюдами студенческой кухни, интересные и разнообразные конкурсы.

«При поддержке городского головы Андрея Райковича готовится угощение кофе, чаем, какао, сладостями молодежи, которая в этот день получит прививку», – рассказала Екатерина Черкасская, зам начальника управления молодежи и спорта горсовета.

Также там будут приветствовать участников АТО/ООС, которые в этом году стали первокурсниками разных вузов, таких в городе около полутора десятков. В основном они учатся на заочном в Центральноукраинском национальном техническом университете.

Для участия в праздничных мероприятиях необходимо иметь студенческий билет и справку о вакцинации. А невакцинированных студентов без очереди проводят в центр вакцинации, расположенный в горисполкоме.

«Сначала вакцина, а потом праздник» – пообещала Екатерина Черкасская. Празднования продлятся до первой звезды на небе, заверила чиновница.