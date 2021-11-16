Узкоколейка с широким обзором

Для ценителей уникальных поездок пошел очередной ретро-тур легендарной узкоколейной железной дорогой по маршруту Гайворон – Бершадь (Винницкая область). Расстояние небольшое, ну да и поезд с локомотивом ГР-280 тихоходный. К тому же в таких поездках никто никуда не спешит, а наслаждается дорогой, видами Южного Буга, концертами, интересной едой и рассказами экскурсовода. Всё путешествие рассчитано на 8-9 часов.

Кормили казацкой кашей, ароматной ухой, душистой жареной рыбой, картофелем и горячим чаем. Но блюдом №1 в этих поездках является яичница, которую жарят прямо в топке паровоза! На специально подготовленной полированной лопате на живом огне жарят яйца! Корреспондент телеканала «1+1» по Кировоградской области Елена Шворак призналась, что не фанат такого рода блюд, «но это необычно». Такая яичница была традиционной пищей машинистов что 100, что 50 лет назад, говорят железнодорожники со стажем.

Желающих прокатиться в ретро-поездке с каждым разом всё больше. 13 ноября собрались люди из разных уголков Украины: Киева, Винницы, Одессы, Запорожья и Кропивницкого.

В составе туристического поезда – два узкоколейных вагона с сидячими местами, построенные в 1960 году в Польше, а также уникальная, единственная в Украине узкоколейная цистерна и крытый вагон.

Этот туристический ретро-тур второй по счету. И точно не последний. Как рассказал «УЦ» Дмитрий Бабарика, который в свое время был инициатором восстановления локомотива ГР-280 (и он нашел для этого немалую часть средств), следующий такой тур предварительно планируется на январь следующего года. Так что готовьтесь, желающие! Зимнее путешествие по узкоколейке имеет свой шарм.