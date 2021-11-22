Покупка квартиры от хозяина или от риелтора — что выбрать?

Приобретение квартиры для любого человека будет ответственным шагом, который определит всю вашу дальнейшую судьбу. Важно подобрать недвижимость в оптимальном районе, с желаемыми условиями, надлежащего качества. Пока одни спорят о том, что выбрать, первичное жилье или вторичное, другие думают: купить квартиру в Кировограде от хозяина или через риелтора. У каждого из вариантов есть свои преимущества.

Преимущества приобретения недвижимости от хозяина

На OLX можно встретить много объявлений непосредственно от владельца собственности. Такие предложения выигрывают следующими своими преимуществами:

дешевле — не нужно будет платить процент агентству, который иногда существенно увеличивает стоимость сделки;

вы можете договориться об индивидуальных условиях — контактируя непосредственно с собственником, вы можете заключить договор с рассрочкой платежа, например, если сейчас у вас нет полной суммы, но вы очень хотите приобрести именно эту квартиру;

быстрее — общение напрямую с продавцом всегда ускоряет процесс сделки, а также исключает эффект испорченного телефона, когда информация доносится неправильно или сильно искаженной.

Учитывайте, что при таком типе сотрудничества могут возникнуть профессиональные вопросы, например, на этапе заключения сделки. Поэтому команда специалистов здесь выигрывает — у нее есть большой опыт и она понимает все нюансы.

Преимущества покупки недвижимости через посредника

Риэлтор — профессионал своего дела, у которого главной задачей стоит то, чтобы продать недвижимость. Поэтому самое весомое преимущество — у этого человека большой опыт и зачастую сразу несколько вариантов, поэтому вы сможете быстро закрыть свои конкретные требования касательно будущего имущества, а не тратить время на личный поиск.

Однако учитывайте, что посредник всегда берет дополнительный процент. Его размер нужно оговаривать заранее, чтобы впоследствии не было недопониманий. Также посредник не всегда может ответить на ваши вопросы, поэтому уточнение деталей иногда затягивается.