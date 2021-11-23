Александрия: всем трудно

С сегодняшнего дня в Александрии повышены тарифы на проезд в общественном транспорте. Раньше в автобусе по городу можно было проехать всего за 6 с половиной гривен – это был один из самых низких тарифов в Украине. До поселка Александрийский (раньше он назывался Димитрово) цена составляла 11 гривен.

Теперь проезд по городу стоит 8 гривен, доехать до поселка Александрийский – 13 гривен. Дорого это или нет? В Киеве с 1 января одна поездка в метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, вероятно, будет стоить 20 гривен. Ну это столица, понятно. А александрийские перевозчики запрашивали тариф 10 гривен по городу, но городская власть смогла договориться и удержать цены.

Александрийцы – одни из самых активных в стране по темпам вакцинации. На прошлой неделе привились 2620 горожан, если считать в процентах по отношению к числу жителей города, то это самый высокий показатель в Украине! Наиболее предпочитаемой вакциной в городе является Pfizer (выбор есть, можно и другие выбрать).

Ночное освещение города переведено в экономный режим. Как рассказал начальник управления ЖКХ города Михаил Сулятицкий, сделано это с целью экономии средств налогоплательщиков.

«В городском бюджете на этот год была заложена сумма на уличное освещение из расчета 2,8 грн за кВт/час, но стоимость электроэнергии возросла и сегодня составляет 3,31, – сказал он. – Более того, нас предупредили, что с 1 декабря тариф поднимется до более чем 5 гривен за кВт/час. Если мы будем освещать город в прежнем режиме, то, по нашим расчетам, при таком тарифе только до конца этого года из городского бюджета придется дополнительно выложить более 1 миллиона гривен.

Поэтому было принято решение включать освещение с наступлением сумерек, а выключать в 24.00. В утренние часы включать в 5.00 и до наступления светового дня. В выходные и праздничные дни отключение будет производиться с 1.00 часа ночи. Этот график будет корректироваться с учётом изменений светового дня и возможных корректировок тарифов.

Это решение было непростым, так как мы прекрасно понимаем неудобства для александрийцев, которые отправляются по делам в ночное время суток. Однако было учтено, что в городе нет предприятий, работающих в ночные смены. Также в это время не работают увеселительные и развлекательные учреждения и большинство людей находятся дома.

Принимая решение, мы изучили ситуацию в других городах, и оказалось, что этим путем пошли многие местные власти как в крупных мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах».