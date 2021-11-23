Город должен выздороветь

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович считает ситуацию с коронавирусом главной проблемой областного центра на сегодня. И видит ее основным вопросом повышение общей культуры жизни и понимание важности гигиены и санитарии во время пандемии.

Мэр призывает ценить и уважать работу врачей в тяжелое время.

– Медикам слишком сложно сегодня работать, люди не выдерживают нагрузки, и есть случаи увольнения. Например, в ковидных стационарах медработникам предусмотрены доплаты, но и в других поликлиниках тоже много больных с подозрением на ковид, однако в этих заведениях медики остаются без доплат.

Мы стараемся за счет городского бюджета частично компенсировать врачам такую ​​работу. Но об этом должно беспокоиться и государство. Я считаю, что стоит пересмотреть финансовые надбавки всем медработникам, которые борются за жизни больных ковидом. Мы будем обращаться к руководству области, в министерства, к депутатам, чтобы пересмотреть финансирование врачей, работающих в ковидных учреждениях.

Возможности городского бюджета уже исчерпаны. Возросли материальные затраты, ведь в разы увеличилось количество кислорода для лечения тяжелых больных. Чтобы облегчить ситуацию, нужна дальнейшая массовая вакцинация.

Больные поступают в больницы в очень тяжелом состоянии, часто они дома занимаются самолечением, ожидая, что, может, само пройдет, а потом попадают в городские больницы. Но это не тот уровень заболевания, который можно побороть дома.

Андрей Райкович анонсировал усиление карантинных ограничений в городе, несмотря на то, что Кропивницкий, слава богу, пока в числе немногих областных центров, находящихся в «желтой» зоне. Детали ограничений пока не озвучены, вероятно, они коснутся в первую очередь школ и медицинских учреждений.

– В Кропивницком складывается критическая ситуация с коронавирусом, о чем свидетельствует количество занятых койкомест в ковидных отделениях, – считает Райкович. – Стационарные отделения городских больниц забиты тяжелобольными пациентами, которые имеют острое воспаление легких и нуждаются в кислородной поддержке. При этом их ПЦР-тесты отрицательные.

Андрей Павлович отметил не медицинский, но просто вопиющий случай. Руководитель города приехал на поселок Горный проверить, как идет ремонт тамошней гимназии. И знаете, что сразу же увидел городской голова? Спящего нетрезвого «труженика», который расположился отдохнуть на завезенных окнах. Когда в здание зашла комиссия во главе с главой города, работяга просто перевернулся с боку на бок и дальше захрапел.

Понятно, что кое-кому за такое дело досталось и кое-кто был уволен.

– Приехал городской голова, а он с одного бока перевернулся на другой. Я знаю, при каких условиях строитель лежит. Если у него «масленица». Я приказываю пересмотреть сметы, объемы выполненных работ, сроки по этому объекту. Необходимо следить за этим. Зaрплaтa – это зaработанная плата, a не проспанная.

Также Андрей Райкович рассказал о масштабных строительных проектах следующего года.

– Центральный сквер будет реконструирован и приведен к современному европейскому виду. Если взялся «МакДональдс» за этот проект, значит, он будет реализован.

Кроме того, в Кропивницком планируется начать реконструкцию набережной и перестройку центральной площади города.

– В следующем году мы должны определенный финансовый ресурс в программу развития и реконструкции заложить. Мы должны начать реконструкцию центральной площади областного центра. Должен быть сделан проект, настоящие эскизы, конкретные проектные решения, по которым можно начать работать, – отметил городской голова. – Это три основных направления, по которым нужно работать, – Центральный сквер, набережная и площадь Героев Майдана.