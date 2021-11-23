Окопная правда: что происходит на востоке?

Увы, это правда, на фоне ежедневных сводок по коронавирусу многие уже стали подзабывать, что у нас на Донбассе идет война. Она стала почти как ежедневные сводки из Ирака, где каждый день теракт, кого-то убивают и т.д. Уже почти как прогноз погоды – каждодневная привычная информация. Не цепляет. Разве что в последнее время заговорили о стягивании Россией войск к границе с нашей страной, об угрозах со стороны Беларуси и т.д. А что там на Донбассе сейчас вообще происходит? Мы узнали мнение нескольких знающих людей.

«Мозги промыты основательно»

Олег Копыл ранее служил в Вооруженных силах Украины, потом перешел к волонтерской деятельности.

– Давно был на востоке?

– Крайний раз был весной. Впрочем, отношения поддерживаем. С 2014, 2015 годами ситуацию, конечно, не сравнить… Волонтеров, системных, стало гораздо меньше. Остались в основном крупные и структурные, которые работают при поддержке западных доноров, диаспор и среднего крепкого бизнеса. Структура помощи – всякие «ништяки» двойного или прямого военного назначения. Это все дорого. Во многом объективно сейчас пропала необходимость – форма, питание, стройматериалы и т.д. В основном снабжение налажено и зависит от командиров и замов по тылу.

Что меняется – война стала более профессиональной, технологичной. Ребята стали спокойнее, увереннее. А так, да – всё стреляют. Заметно увеличивается применение тяжёлого и запрещённого по Минску оружия. Заслуженно у командиров на месте появилось больше свободы и разумной инициативы.

Из свежего – обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм поселок городского типа Южная Ломоватка в пригороде Брянки и поселок Червоный Прапор в Перевальском районе. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В направлении поселка городского типа Троицкое и Южной Ломоватки было выпущено восемь снарядов, в направлении Червоного Прапора – четыре.

Это все с той стороны. Провокации не прекращаются. Стреляют по нашим позициям, не забывая заодно и по своим посёлкам. Уроды, что взять… Так поддерживается конфронтация и напряжённость…

Известный волонтер Павел Кучеренко говорит кратко: «О чем вообще говорить, когда в очередной поездке на восток по дороге встречаем автобус Кропивницкий – Москва?»

Боец третьего полка спецназа Сергей (им запрещено называть фамилии, звания и показываться на фото или видео) говорит, что многие соратники не очень понимают, что происходит. «Слава богу, нелепое псевдоперемирие как-то само собой закончилось. На каждый обстрел со стороны сепаратистов идет “ответка”».

Настоящим праздником стало боевое использование беспилотника «Байрактар» под Гранитным, когда было уничтожено артиллерийское орудие. Наконец-то, ведь эти аппараты на вооружении армии уже больше трех лет.

Но почему армия не использует переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин»? Скоро будет четыре года, как США поставили Украине первую их партию. Ржавеют на складах, а могли бы большую пользу принести. Наши бойцы обучены работать с ними.

А как сейчас ведет себя и о чем думает само население оккупированных территорий? Очень неоднозначно, считают все наши собеседники. «У них спрашиваешь: вы знаете, кто первым начинает стрелять? – Знаем. Но все равно виновата хунта, бандеровцы. Спрашиваешь: почему ваша гордость и любовь, донецкий “Шахтер”, играет не в Донецке в “ДНР”, а в Украине? Тут почему-то отмалчиваются.

Мозги у людей промыты очень основательно. Нашей пропаганды почти нет. Все жители так называемых “ДНР” и “ЛНР” смотрят российские и сепаратистские каналы. Наших практически нет. Разрекламированный​ государственный телеканал для вещания на Донбасс “Дом” практически никто не смотрит. Гораздо популярнее телеканал “Донбасс” Рината Ахметова.

Единственная действенная украинская агитация – это помощь людям, чьи дома пострадали. Денег им дают нечасто, не всем, и не много. А вот помощь строительными материалами оказывается солидная. Особенно в такой горячей точке, как Авдеевка, к примеру».

Как здоровье, восток?

Как ни странно, в прифронтовой зоне ситуация с заболеваемостью ковидом-19 получше, чем, скажем, в Киеве, считают наши собеседники. Знакомый военный медик так объясняет это: «Люди и так постоянно пребывают в стрессовой ситуации. И организм мобилизуется, собирается в кучу и активнее борется со всеми болячками. А военные здесь питаются получше, чем, к примеру, в каких-то тыловых частях. Армейское питание поставлено сейчас на хороший уровень, плюс волонтеры по-прежнему возят всякие полезные для иммунитета штуки – мёд, сухофрукты, «витаминные бомбы» из орехов, мёда, сухофруктов, лимона. Плюс почти все бойцы вакцинированы. Это же армия, там не спрашивают, хочешь ли ты вакцинироваться. Там просто в приказном порядке – строем в больницу на укол».

В не раз упоминаемой Авдеевке дети ходят в школы, их персонал вакцинирован, как и в более мирных городах.

Кстати, снова об Авдеевке. Когда автор этих строк впервые побывал в этом городе с гуманитарной помощью от Кировоградщины в начале 2017 года, город серьезно обстреливали, не было газа, света, тепла в домах. И медицины нормальной не было. Помню как сейчас – на улице Молодежной возле стадиона, это самый центр города, стоит большой надувной мобильный госпиталь какой-то западной христианской миссии, кажется, из Швеции. Туда – страшная очередь, людям некуда было больше пойти, хотя там не много услуг оказывали – измеряли давление, делали экспресс-анализы крови и что-то еще. Но лекарствами снабжали всех щедро – от давления, от простуды.

Сегодня в Авдеевке полноценно работают больницы, те же, что работали и до войны. Так что в этом ситуация улучшается. И не только в медицинском плане. В очередной раз побывав в Авдеевке в этом году, автор заметил разительные перемены. Во-первых, почти не стреляют. Видны серьезные ремонтные работы по жилью. Люди гораздо спокойнее стали. Блокпосты стали другими и в других местах, машины обследуют уже не только люди, но и тренированные собаки. Экипированы бойцы несравненно лучше, чем еще 4 года назад.

И еще. В прошлый раз по дороге туда и обратно приходилось видеть немало простреленных дорожных указателей, ворот домов еще задолго до прифронтовой полосы, даже в окрестностях Покровска (до декоммунизации Красноармейск), то сейчас таких следов «освобождения Украины от фашистов-бандеровцев» почти не осталось. Да что говорить, до Авдеевки даже ходит поезд из Киева.

Наблюдая за наблюдателями

С каждым годом всё непонятнее для наших бойцов становится роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на Донбассе. Боевики уже открыто на них, извините, «кладут», гоняя технику на глазах наблюдателей и даже сбивая их беспилотники, расстреливая стационарные камеры наблюдения. Ежедневно эти бравые ребята из ОБСЕ, разъезжающие на красивых внедорожниках, готовят отчеты о происходящем. Выглядят они так, к примеру, это отчет за 17 ноября: «В Донецкой области СММ зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня, в том числе 57 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 268 нарушений.

В Луганской области Миссия зафиксировала 145 нарушений режима прекращения огня, в том числе 91 взрыв. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 678 нарушений.

СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушения режима прекращения огня на участках разведения в районах Золотого и Петровского.

Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на 2 блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области. БПЛА СММ вновь неоднократно подвергалась предположительному глушению сигнала».

Это сокращенная версия, в полной версии, которая в десять раз больше, они каждый день составляют графики, предоставляют точное количество выстрелов и взрывов, делают карту нарушений, перемещений техники и т.д.

И этим они занимаются с 21 марта 2021 года! Вопрос: зачем?! Что от этого мониторинга получает Украина и мир? Ну разве что фактаж для суда в Гааге.

Помню, как в той же Авдеевке (эпицентр и маркер всего происходящего, этот город, находящийся под Донецком, примерно как поселок Новый под Кропивницким) впервые увидел колонну этих наблюдателей. Они дружно, с развевающимися флагами на машинах уезжали из Авдеевки подальше вглубь, в наш тыл. Один из местных, который принимал у нас тонны гуманитарной еды, глядя на них, сказал: «О, значит, скоро обстрел будет». Так и было. Через полчаса после отъезда наблюдателей минами накрыло центр, там, где кормили людей из походных кухонь, грели их в палатках Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где был развернут упомянутый выше госпиталь…

И этих наблюдателей 500 человек! Они работают по полгода, получая чудовищную европейскую зарплату (зона военных действий!). И самый пикантный момент. Из этих 500 человек 25 – из России. Вот уж они пристально наблюдают, все преступления сепаратистов фиксируют… Плюс белорусы, сербы – известные соратники и сателлиты России…

В общем, даже от ООН, которая регулярно «высказывает озабоченность событиями на востоке Украины», больше пользы. Недавно представители Организации Объединенных Наций привезли на неподконтрольную Украине часть Донбасса 23 тонны гуманитарной помощи – средства гигиены. Боевики помощь приняли, видно, у них там с туалетной бумагой совсем дела идут плохо.

Собственно война

Все, знающие обстановку, отмечают: число воюющих против Украины в последнее время уменьшилось. Еще года три назад российские наемники могли в один день устраивать стрелкотню (так бывалые бойцы называют обстрелы) почти на всех 400 километрах линии размежевания, сейчас же такого нет. В один день они гадят тут, в другой там. Разведка отмечает постоянную переброску сил с места на место. Плохо то, что воюют уже не обколотые пьяные «бывшие шахтеры и трактористы», как говорил когда-то Путин. Нет, это профессионалы, с армейской выучкой. Не спрашивайте, из какой страны.

Главная беда и боль – снайперы врага. Они сейчас используют дальнобойные крупнокалиберные винтовки, стреляют с расстояния где-то в километр. Они оснащены пламегасителями и глушителями, используют приборы ночного видения, бороться с ними очень сложно. Остается беречься.

То, что обстановка вроде бы накаляется, судя по публикациям СМИ, профессиональных военных не очень волнует. «Это в 2014-м да в 2015-м было страшно. А сейчас, во-первых, привыкли, во-вторых, нас даже атомной бомбой уже не возьмешь», – говорит спецназовец.

Кстати, и в обществе нет той общей тяжести на душе, которая царила в 2014-м. Мы всё больше становимся похожими на израильтян, живущих в немного подобной нашей обстановке, по сути, с 1948 года. Да, война, но надо жить дальше.

Конечно, пугает та агрессивная кампания, которую ведут российские СМИ. Скабеева (отлично, если вы не знаете, кто это) в каждой программе ежедневно задает вопрос: «Будет война или нет?» Ей вторят российские пропагандисты на прочих каналах. Похоже на накачку, на подготовку народа к тому, что будет война. Причем они любят говорить, что это Украина обостряет ситуацию. Вообще-то думающие люди говорят, что эти уроды каждый день долдонят про Украину только для того, чтобы не говорить о проблемах России!

Знакомые бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, именно они стоят сейчас на легендарной авдеевской промзоне, не хотят давать никаких прогнозов – будет обострение или нет. «Если начнется – мы ответим. Мы каждый день готовы».