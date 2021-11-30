Букварка уже с водой

В июле этого года к нам в редакцию за помощью обратились жители села Букварка: в течение года у них не было воды. Мы на встречу с людьми пригласили заместителя председателя Кировоградского областного совета, курирующего ЖКХ региона, Вадима Волканова – хотелось помочь как можно быстрее. Встреча закончилась тем, что водоснабжение пообещали возобновить через месяц…

Решение проблемы затянулось. «Никто не предполагал, с чем придется столкнуться, – объяснил Вадим Волканов. – Колодцы замусорены, асбестовые трубы рассыпаются, из-за чего невозможно установить счетчик. А ставили счетчики и фильтры всего два человека, работающих в отделе ЖКХ объединенной громады».

Местный фермер Виктор Гусак, как и обещал, купил новый насос. В понедельник из кранов 62-х домовладений пошла вода. Теперь включатся бойлеры, заработают стиральные машинки-автоматы, больше не надо будет ходить с ведрами к соседям, у которых есть колодцы. Словом, цивилизация вернулась.

Как это часто бывает, после решения одной проблемы люди озвучивают очередные. Они в Букварке есть. Это отсутствие аптечного пункта и ФАПа. Чтобы купить лекарства, приходится ехать в Александровку. Туда и обратно – 110 гривен. Для пенсионеров накладно.

А еще селян волнует, что их могут присоединить к селу Ивангород и создать общую с ним территориальную громаду. Букварка имеет своего старосту и деловода, но количество населения недотягивает до необходимых 500. За поддержкой обратились к заместителю поселкового головы Василию Скляренко, ведь именно поселковый совет правомочен решать такие вопросы. Хорошо бы, все решилось так, как с водой…