До зустрічі в п’ятницю, 2 грудня

Щороку о цій порі депутати Кіровоградської обласної ради збираються на сесію, щоб внести зміни до бюджету. Це питання було головним і минулого вівторка. Але для затвердження запропонованого депутатам проєкту рішення не набралося голосів.

За словами директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації Сергія Шеремета, перевиконання бюджету-2021 на 5 відсотків дозволило збільшити його дохідну і видаткову частини, планувалося й перерозподілити деякі видатки. Коригуванням бюджету передбачалося передусім вирішити три таких питання. По-перше, не дати замерзнути закладам соцсфери в умовах, коли суттєво подорожчали енергоносії. По-друге, дати можливість онкологічному центру придбати обладнання, вкрай необхідне для того, щоб лікувати людей відповідно до наявних пакетів медпослуг. По-третє, оплатити проєктно-кошторисну документацію щодо ремонтів ряду приміщень – аби наступного року виконати ці роботи.

Дехто пропонував ще й збільшити так звані депутатські фонди, з яких надається адресна допомога виборцям, але Сергій Шеремет запевнив, що грошей на це немає. Та, як показало голосування, це – ще півбіди.

Не затвердивши зміни до бюджету-2021, депутати позбавили онкоцентр можливості вчасно укласти договір про придбання обладнання. Принаймні, Сергій Шеремет стверджував, що в адміністрації онкоцентру на це залишалися лічені години.

На цьому ж пленарному засіданні депутати ухвалили кілька галузевих програм. Щоправда, програму розвитку туризму не затвердили.

У п’ятницю облрада знову збереться на пленарне засідання, щоб розглянути питання про зміни до цьогорічного бюджету. Перерву оголошено за пропозицією Ігоря Волкова, який вважає, що депутатам слід провести додаткові консультації з цього питання.

Коли депутати уже розходилися, появилася можливість виступити в генерального директора КНП «Обласний клінічний онкологічний центр » Костянтина Яриніча. Він говорив, що закупівля обладнання – це питання життя і смерті, що до цього лікувальний заклад ішов рік…