Футбольная аналитика: от везения к разочарованиям

Футбольный год близится к своему завершению. Для Украины он вышел неоднозначным. С одной стороны – наша сборная пробилась в восьмерку лучших команд Европы. Но с другой – сам этот выход вызвал массу вопросов, а все произошло с громадной долей везения. Дальше был провальный старт отбора к чемпионату мира в Катаре, достаточно скандальная смена главного тренера национальной команды и удачный финиш снова не без доли фарта. А после жеребьевки плей-офф чемпионата мира разговоры о везении вспыхнули с новой силой.

Сегодня многим действительно кажется, что сборной Украины сильно повезло. Ведь в первом матче подопечные Александра Петракова сыграют в Глазго с Шотландией, а в случае победы украинцы, также на выезде, померяются силами с победителем пары Уэльс – Австрия.

Но, исходя из того, что большинство лидеров шотландской команды играют в Английской Премьер-лиге или во втором по значимости английском дивизионе, и вспоминая, как провально на Евро-2020 мы сыграли с теми же австрийцами, я бы не спешил делать далеко идущие выводы. Тем более что все наши лидеры дружно пролетели в этом сезоне в еврокубках. Да и до марта следующего года, когда состоятся решающие поединки отбора, еще многое может произойти. Но в оптимальных кондициях большинство ребят Александра Петракова вряд ли будут. Все эти аспекты мы обсудили с нашим футбольным экспертом, тренером-аналитиком черниговской «Десны» Виктором Догадайло.

О том, что с шотландцами нам повезло:

– Я не разделяю эйфории от того, что нам не попались Португалия или Италия. Жребий нам выпал непростой. Начнем с того, что сборную Шотландии возглавляет опытнейший наставник Стив Кларк. Этого специалиста характеризует то, что он был ассистентом Жозе Мауриньо в чемпионском «Челси», отвечая за тактическую подготовку. Да и его работа в «Вест Хэме», «Ньюкасле» в качестве ассистента и в «Вест Бромвич Альбион», который он уже как главный тренер вывел на восьмое место в Английской Премьер-Лиге, говорит о многом. Возглавив сборную Шотландии, Кларк впервые с 1996 года вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы. Там шотландцы сыграли вничью с будущими финалистами – англичанами и дважды уступили чехам и хорватам. Хотя, кто помнит те матчи, выглядели парни Кларка очень прилично. Этот приобретенный опыт позволил успешно сыграть и в отборе к чемпионату мира. Здесь наши будущие соперники уступили только датчанам, опередив Израиль и еще одних возможных соперников сборной Украины – австрийцев. При этом сборная Шотландии набрала в отборе 23 очка и выиграла пять матчей подряд. В том числе и у победителей группы – команды Дании в родных стенах – 2:0. Это говорит о том, что в команде процесс управляемый и игроки прекрасно понимают тренерские требования, да и класс исполнителей там серьезный. Робертсон играет в «Ливерпуле», Мактоминей – в «Манчестер Юнайтед», Тирни – в «Арсенале», Хэнли, Маклин, Гилмор – в «Норвиче», Купер – в «Лидсе», Макгин – в «Астон Вилле», Адамс – в «Саутгемптоне». Это все высший английский дивизион. Но есть еще исполнители из второго английского дивизиона и ведущих клубов Шотландии и Бельгии. Как вы понимаете, в марте все они будут в гораздо лучшем игровом тонусе, нежели их украинские конкуренты.

Я специально сделал подборку. У нас чемпионат уйдет на перерыв с 12 декабря, а возобновятся матчи УПЛ 26 февраля следующего года. Таким образом, большинство наших сборников сыграют по 4 матча перед играми плей-офф. А вот в Англии, как вы знаете, особого перерыва не будет. Там команды сыграют по 15 поединков. В Шотландии за этот период будет проведено 14 туров. Так что преимущество шотландцев в этом аспекте более чем очевидно. И все эти факторы говорят о том, что нам достался далеко не простой конкурент, обыграть которого, да еще и на его поле, будет необычайно сложно.

Ну а если шотландский рубеж, верим, получится преодолеть, то дальше сборную Украины ждет либо Австрия, которой мы уступили по всем статьям на Евро, хотя и с другим тренерским штабом, либо Уэльс с Бейлом, Ремзи и другими классными мастерами в составе. Поэтому давайте не радоваться, а настраиваться на тяжелейшие сражения, которые станут серьезными испытаниями на прочность для Александра Петракова и его ассистентов.

О том, увидели ли мы уже сборную Александра Петракова в последних отборочных матчах:

– Пока сложно сказать. Решение стратегической задачи в последнем матче группового этапа с боснийцами заставило Александра Петракова изменить свою привычную модель игры. Здесь, конечно, нужно отдать должное сборной Финляндии. Как говорили в известном фильме, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. И финны своей победой над боснийцами действительно облегчили нам решение главной задачи. Далее положительную роль сыграли и французы, проявившие свой профессионализм и не позволившие финской команде сотворить еще одну сенсацию. В результате все оказалось в руках, ногах и головах футболистов и тренеров сборной Украины. Ну и лишенная турнирной мотивации команда Боснии и Герцеговины вышла на поединок далеко не в оптимальном составе. Но и с номинальными резервистами боснийцев нам пришлось изрядно потрудиться.

Александр Петраков ушел от своей схемы 3-5-2 и перестроился на схему 3-4-3, что прибавило креатива в атаке. Именно Цыганков, игравший на позиции левого вингера, совершал решающий проход и нацеленную передачу, которую замкнул Зинченко. Но главное, удалось решить конфликтную ситуацию с Малиновским, и Руслан сыграл немалую роль в победе.

При этом Александр Петраков продолжает строить свою команду. И насколько он гибкий тренер, способный перестраивать тактическую модель в зависимости от соперников, покажут следующие поединки. Пока же он выиграл важный бой, при этом не в первый раз угадав с заменами. Если же вернуться к противостоянию с шотландцами, то стиль Стива Кларка нам известен. А вот хватит ли у Александра Петракова опыта и умения для того, чтобы переиграть такого маститого визави, – это главный вопрос, который тревожит.

О причинах полного провала украинских клубов в еврокубках:

– Опять-таки, в свете грядущих матчей плей-офф к чемпионату мира такое фиаско наших команд сыграет негативную роль. Ведь если бы украинские клубы пробились в евровесну, то стратегия подготовки была бы несколько иной. В данном случае форсирование формы к началу февраля лучших исполнителей помогло бы сборной. А так игроки будут потихоньку вкатываться в сезон, что на руку шотландцам.

Как мы уже заметили, наш календарь игр не очень сбалансирован, и это одна из причин неудач. Здесь нужен серьезный анализ для того, чтобы найти оптимальный вариант с учетом наших климатических условий. Понятно, что беспрерывно, как в ведущих чемпионатах, играть у нас не получится. Но и стартовать раньше ведущих первенств тоже нелогично. Европейские лидеры выходят на свой пик к марту-апрелю, когда приходит пора решающих еврокубковых сражений. Мы же в этот момент только начинаем раскачиваться, а затем, набрав ход, с небольшой паузой начинаем новый чемпионат. И, возможно, степень усталости и перемен в составах не позволяет нашим командам преодолевать стартовые раунды квалификации Лиги Европы и Лиги Конференций. Так что наши пики не совпадают с европейскими. И это первая проблема.

Еще нужны программа развития Премьер-лиги и стратегическое планирование. Вот в Англии Говард Уилкинсон возглавляет тренерский совет. У него прямая связь с УЕФА, и все методические рекомендации и новшества доносятся до тренеров АПЛ на специальных семинарах. Тренеры постоянно повышают свою квалификацию и совершенствуются. Считаю, что этого нам не хватает. Не одними бизнес-вопросами должна жить Премьер-лига.

Вторая проблема состоит в том, что происходит подмена понятий. Мирча Луческу жалуется на то, что судейство в Лиге чемпионов – в пользу грандов европейского футбола. Но, с другой стороны, в Украине такими же симпатиями арбитров пользуются «Динамо» и «Шахтер». И когда наши гранды здесь привыкают к «теплой ванне», то при первых трудностях в европейских матчах возникают проблемы психологического свойства. А перестроиться на другой уровень борьбы и судейского отношения уже крайне непросто.

Третий момент – кадровый. Мирча Луческу вывел молодые украинские таланты на новый уровень, которого достаточно для украинского успеха. Но для реального европейского прорыва такого потенциала уже недостаточно. Здесь, хочешь не хочешь, нужно усиление состава. Результаты ведь говорят сами за себя. О необходимости новых трансферов после полного провала в Лиге чемпионов и первого за десять лет пролета мимо еврокубковой весны заговорил и главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби. И это притом, что молодой итальянский наставник получил в свое распоряжение тех футболистов, которых хотел.

Ну и четвертый момент – это ослабление конкуренции в нашем чемпионате. Ведь сейчас «Динамо» и «Шахтер» снова на вершине, а реальной третьей силы мы не видим. Уровень «Зари» сегодня не позволяет выходить из группы Лиги Конференций. А если вернуться к нашим лидерам, то ты вполне естественно привыкаешь к одной игре, где тебе все время приходится преодолевать насыщенную оборону. А в Европе тебя вдруг прессингуют и стремительно отвечают. И это приводит к таким неудачам, какая случилась у «Шахтера» в противостоянии с «Шерифом». Что уж говорить о поединках с «Реалом», «Интером», «Баварией» и даже кризисной «Барселоной», уровень исполнителей которой несопоставим с нашим. А ведь когда «Динамо» и «Шахтер» боролись с сильными «Днепром» и «Металлистом», где в матчах была яростная борьба с взаимными шансами, то и наши результаты в еврокубках были совсем иными.

О неудачах Роберто де Дзерби:

– Мне посчастливилось поработать с Виктором Прокопенко, который мудро замечал: «Для того, чтобы повернуть табун лошадей вспять, нужно какое-то время проскакать с ним в одном направлении». Де Дзерби пришел и стал сразу прививать свой стиль игры. Но ведь Луиш Каштру работал в несколько ином направлении. И сразу все ломать не стоило. Вон тот же Симоне Индзаги в «Интере» не стал отказываться от того лучшего, что было у Антонио Конте. Но при этом и свое потихонечку стал вводить. И такой вот разумный подход позволил команде находиться среди лидеров серии А и впервые за десять лет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У де Дзерби все получилось с точностью до наоборот. Одно дело с таким стилем работать в «Сассуоло», быть на виду и находиться в середине турнирной таблицы чемпионата Италии. И совсем другое – это «Шахтер», где наивысший результат нужен сейчас и сразу. Плохую службу сыграла уверенная победа над «Динамо» в Суперкубке, после чего итальянский коуч решил, что он на абсолютно правильном пути. А оказалось, что это, мягко говоря, далеко от истины. Конечно, повлияла и травма Траоре. Но как с такими возможностями было не предусмотреть подобное развитие событий? Не сыграли сразу и трансферы. Ни Марлон, ни Педриньо ключевыми и основополагающими игроками не стали. А попытка отказаться от многолетних лидеров в ключевых матчах привела к плачевным последствиям. Ну а наверстать упущенное на старте в Лиге чемпионов уже не удалось. Да и в чемпионате Украины вот такой контроль мяча ради контроля, где мы были даже лучше «Интера», не всегда приносит успех. Соперники приспосабливаются к таким неторопливым действиям без скоростных перемещений и спокойно их разрушают.

Понятно, что главная задача де Дзерби – выиграть чемпионат и Кубок Украины. Если же и этих задач не получится решить, то терпение президента клуба может лопнуть. И еще Роберто должен осознать, что он приехал не на выжженную землю, чтобы всех научить играть в футбол. Ну и свой темперамент нужно сдерживать и к коллегам относиться с должным уважением. И тогда он завоюет такое же уважение, которое снискал в родной Италии. Пока же его команда до стабилизации еще не добралась.

О том, кто победит в противостоянии Луческу – де Дзерби:

– Это, наверное, самый сложный вопрос, на который приходится отвечать. Конечно, на стороне Луческу огромный опыт, авторитет и уверенность в собственных силах. Ну и великолепное знание украинского футбола. Если бы в футбол играли только тренеры, то здесь отдал бы безоговорочную победу наставнику киевского «Динамо», что до сих пор звучит непривычно, когда говоришь о Луческу.

Но де Дзерби имел больше возможностей в подборе необходимых ему футболистов, и новые приобретения, думаю, уже зимой, будут. Так что здесь преимущество у итальянского аленаторе.

Так что давайте поставим на паритет. Я ведь воспитанник динамовского киевского футбола, но свои лучшие тренерские годы провел в донецком «Шахтере». Поэтому симпатизирую обоим клубам. Главное, чтобы в этом споре украинских грандов побеждал и развивался украинский футбол. А таких неудачных евросезонов у нас вообще не было.