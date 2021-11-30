Филармония: не творчеством единым

Когда речь заходит об областной филармонии, зрители хотят слышать об искусстве, фестивалях, концертах, гастролях, творческих успехах. Но жизнь многогранна и разнообразна. Может, вы заметили, что перед входом в учреждение культуры месяц назад была снята плитка и вырыты траншеи? Констатируем: одна из самых актуальных проблем решена.

Мы встретились с директором филармонии Наталией Агапеевой и поинтересовались, что это было и что будет в перспективе.

Наталия Юрьевна заметила, что вопрос ремонта здания филармонии всегда был актуальным. Но на большие капиталовложения руководству учреждения не приходилось рассчитывать – первоочередным долгие годы был театр Кропивницкого. Теперь можно обратить внимание и на филармонию.

«Когда я 21 августа прошлого года пришла на должность, первым делом стала разбираться в состоянии помещения, – вспомнила директор. – Это объект с массовым пребыванием людей и самым большим в городе количеством мест в зале – 884. Здесь проходят масштабные торжества, сюда приезжают руководители государства. Словом, объект вызывал определенную озабоченность по поводу его состояния».

Тогда случилась авария: под филармонией порвало трубу, вытекло полторы тысячи кубов воды. Грунт под филармонией песчаный, и вода постепенно ушла вниз, а не в стены. Но и стены, и пол, и сцена от влаги страдают давно. На деревянных покрытиях и конструкциях коррозия, на стенах грибок, плесень. Надо было бить тревогу.

Наталия Юрьевна, чтобы не быть голословной, заказала техническую экспертизу всего строения: подвала, крыши, сценического оборудования, инженерных сетей, электропроводки, системы отопления, водоканализационной системы. Отчет показал, что здание находится в почти аварийном состоянии.

Строение было введено в эксплуатацию в 1954 году. Скорее всего, за все время существования филармонии внешние канализационные сети не менялись ни разу. Поэтому вода стояла в колодцах, всасывалась в стены. Когда эту воду лабораторно исследовали, подтвердилось, что это не грунтовая вода, а именно канализационная. Надо было срочно спасать памятник архитектуры местного значения.

Первый шаг (заключение экспертизы) был сделан, надо делать следующий. Директору филармонии уже было с чем идти к руководству области. «Я пригласила сюда первых лиц области, депутатов обл­совета, председателей комиссий – всех тех, кто причастен к формированию областного бюджета, определению приоритетов, – рассказала Наталия Юрьевна. – Меня услышали, со мной согласились».

Полтора миллиона гривен в этом году было выделено на полную замену внешних канализационных сетей. Это то первоочередное, что откладывать было и нецелесообразно, и рискованно, учитывая ухудшение состояния здания. Работы завершены. Трубы, которые демонтировали, рассыпались на глазах – настолько они были гнилыми. Их заменили новыми, здание уже подключено к сети. Плитка во дворе филармонии почти восстановлена.

Что дальше? Областной совет, департамент культуры и туризма ОГА приняли решение подготовить комплексный проект ремонтно-реставрационных работ строения. Почему комплексный? Потому что в нем должно быть предусмотрено все, чего требует, в чем нуждается филармония. В нем будут предусмотрены все проблемные моменты: подвал, гидроизоляция, внутренние водоканализационные сети, освещение, замена сценического оборудования, сцены, кресел, пола в зале и фойе, утепление, усовершенствование отопительной системы, достройка репетиционного зала с гримерками и костюмерками для «Зорян».

Проектанты уже работают. Наталия Агапеева ездила со своими службами и проектантами в Киевский национальный академический театр оперетты, который в прошлом году был отремонтирован, чтобы изучить опыт. Для предстоящих специфических работ подойдет не каждая подрядная организация, есть у филармонии определенные требования: например, лепниной должны заниматься не просто маляры и штукатуры, а реставраторы. В общем, процесс идет.

Готовый проект пройдет экспертизу, после чего будет представлен облсовету, специалистам. Деньги на него уже выделены. А потом, пожалуй, самое сложное – претендовать на выделение денег из государственного бюджета на комплексные работы. Наталия Юрьевна считает, что положительное решение этого вопроса зависит от того, насколько грамотно и продуманно будет изготовлена проектно-сметная документация.

Важно, чтобы была выделена нужная сумма. Если каждый год будут выделяться недостаточные средства, проект со временем обесценится. А еще нужно определить этапы выполнения работ: с чего начать, на какое время остановить деятельность филармонии. Впереди много работы. Зато какой будет результат!