Памяти магазина «Ноты»

В Кировограде был такой, на улице Ленина, между улицами Калинина и Декабристов. Когда-то я там покупал самоучитель игры на гитаре… Еще нотные отделы были во многих книжных магазинах города (это сейчас их всего два – «Буки» и «Є», а ведь было больше десятка).

Где сейчас берут ноты студенты Кропивницкого музыкального колледжа, факультета музыкального искусства и хореографии Центральноукраинского педуниверситета им. Винниченко и музыкальных школ города и области? А при вузах есть нотные библиотеки. Там хранятся затертые до дыр Шопен и Моцарт, Бах и Бетховен и прочие великие. Плюс в Интернете запросто можно скачать что угодно. Так что будущие «профессиональные младшие бакалавры» – их выпускает музучилище, сейчас колледж, – могут легко найти то, что надо.

Но, чёрт побери, «бакалавры»! Раньше у выпускников музучилища в дипломах было написано «артист оркестра»… У выпускников музпеда – «артист оркестра с правом преподавания». Артист, а не младший бакалавр…

Автор этих строк родился в Германии, в Лейпциге. Не спрашивайте, почему живу в Кропивницком, просто люблю этот город. В Лейпциге находится старейшее в мире нотное издательство C.F. Peters. Оказывается, больше 220 лет можно продавать ноты! Не мясо, автомобили или компьютеры, а ноты. Еще у этой фирмы есть филиалы в Лондоне и Нью-Йорке. И она существует столетия!

Неудивительно, что такое может быть только в Лейпциге. Это город Баха, Бетховена, Вагнера, Грига, Шумана, Мендельсона. Еще в Лейпциге работает старейший в Европе симфонический оркестр «Гевандхауза». Первые свои концерты он начал давать еще в 1743 году, почти 280 лет назад. Для сравнения, считающийся лучшим в Европе Берлинский филармонический оркестр Berliner Philharmoniker, был создан в 1882 году, почти на 140 лет позже оркестра в Саксонии. Также в Лейпциге творит знаменитый «Томанерхор». Это хор мальчиков при церкви Святого Фомы, самый знаменитый в мире. «Страсти по Матфею» этот хор исполнил впервые примерно 800 лет назад. И еще много интересного есть в славном городе, в том числе крупнейшая книжная ярмарка…

Хочу рассказать об уникальном проекте, существующем на моей родине, и предложить вариант для чего-то подобного в Кропивницком.

В Лейпциге придумали и реализовали такую штуку, как «Нотный след». Этот город по праву считается единственным в мире пространством, где так тесно расположены места жизни и творчества стольких известных композиторов. Иоганн Себастьян Бах, Людвиг Ван Бетховен, Рихард Вагнер, Феликс Мендельсон, Эдвард Григ, Густав Малер и менее известные широкой публике (но известные профессионалам) Телеман, Лорцинг, Регер, Шульгоф, Яначек. О других великих, живших в Лейпциге, вроде Гёте, Лейбница, Ницше, Гейзенберга, Герца и даже Карла Либкнехта, говорить не будем.

Лейпцигский «Нотный след» – это туристический маршрут длиной 5 километров по местам, где жили и давали концерты великие музыканты.

Он объединяет 23 знаковых места!

Это и дома Мендельсона, Грига, Шумана, Вагнера, Лейпцигская опера, музей Клингера – Бетховена (Музей изобразительных искусств), первая консерватория Германии, старейшая кофейня Германии «У арабского кофейного дерева», где Шуман давал концерты (эта кофейня старше Елисаветграда на много лет!). Старая Ратуша, где Бах подписал контракт с бургомистратом о работе и где проходили состязания городских трубачей.

Но мы о «Нотном следе». Наш Кропивницкий – город музыкальный. Может, и нам придумать что-то подобное? Вполне можно было бы разработать экскурсионный маршрут по местам жизни и творчества Генриха Нейгауза, Юлия Мейтуса, Кароля Шимановского, Ференца Листа. Да и Игоря Крутого, в конце концов. Маршрут для потенциальных экскурсоводов набросаю быстро – переулок Нейгауза, где сохранился его дом, театр имени Кропивницкого, когда он был еще театром Трамбицкого, там дал последний концерт Ференц Лист. Потом улица Гоголя, 42, где жил Кароль Шимановский, дальше музыкальная школа напротив городской синагоги, в доме, где жил Юлий Мейтус. Ну и почему не посетить музыкальный колледж, где учился незаурядный Игорь Крутой? И легендарного Кима Шутенко вспомнить, который написал музыку для спектаклей нашего музыкально-драматического театра имени Кропивницкого «Лиха іскра поле спалить і сама щезне» и «Катерина». Вспомнить его «Казацкую увертюру», «Русскую увертюру» и т.д.

Стоит только начать этим заниматься, и окажется, что достойных – десятки! И экскурсоводы отличные есть – правда, Марина Долгих и Александр Полячок?

И Михаила Шуфутинского, как бы к нему кто ни относился, – его корни в Кировограде, он даже рассказывал об этом на концерте в ресторане «Весна», но это так давно было, лет 25 назад, он даже называл адрес бабушки с дедушкой в нашем городе.

Это наша с вами музыкальная история. И группы «Контакт», «Дирижабль», «Калейдоскоп» вспомнить, и легендарного уже Михаила Пахманова – почему нет? Конечно, Нейгауз и Шимановский круче, но всё же…

Чем мы хуже Лейпцига? Ну меньше у нас жителей. Но привлекать туристов, да и местных знакомить с нашей историей – почему бы нет?