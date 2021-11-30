Самый главный в театре – актер

Один из трех претендентов на должность директора – художественного руководителя театра имени Кропивницкого Сергей Компаниец провел пресс-конференцию.

«Если у тебя есть шанс что-то сделать, его нужно использовать», – заметил Сергей Компаниец, объясняя причину своего участия в конкурсе на замещение вакантной должности, и добавил: «Я должен был предложить свою кандидатуру на должность руководителя театра, потому что имею достаточно знаний, опыта, личных качеств для того, чтобы способствовать движению театра вперед».

Главный режиссер фестиваля «Кропивницький» и юбилейных «Вересневих самоцвітів» обратил внимание на то, что сегодня в нашем театре нет ответственного за все, что там происходит. И до следующего конкурса там не просто все остановится, а будет двигаться назад.

Еще два кандидата – Алексей Дорошев и Евгений Скрыпник, по словам Компанийца, намерены участвовать в следующем конкурсе. Он высказал свое мнение по этому поводу: «Если кто-либо из этих претендентов возглавит театр, это приведет к еще большей катастрофе. Если выиграет Алексей Дорошев, часть коллектива, которая не воспринимает эту кандидатуру, уйдет из театра. Если победит Евгений Скрыпник, он, один из ведущих актеров, уже не сможет рассчитывать, что его будут приглашать на главные роли. Будет иметь место конфликт интересов. То же будет и по отношению к его жене, у которой немало ведущих ролей».

Компанийцу часто задают вопрос о готовности снова участвовать в конкурсе. «Я не планирую участвовать в конкурсе, но обеспокоен сложившейся в театре ситуацией. Решением проблемы вижу приглашение человека извне. Он должен быть с хорошим бэкграундом, уважаемый в театральном сообществе. Если не можем сами справиться – пригласим варягов», – заявил главный режиссер масштабных фестивалей.

Относительно своей работы в будущем Сергей Васильевич сказал: «Могло создаться впечатление, что я ищу место под солнцем. Есть такие места, но они географически расположены не в Кропивницком. Сейчас я буду искать место в тени. Ко мне поступило четыре “суперских” предложения – театральных проектов. Один из них международный. Еще один касается фестиваля театров “Молоко”. У меня есть предварительные договоренности с человеком, придумавшим фестиваль, о привлечении Кропивницкого к этому юбилейному событию».

В ожидании объявления уже третьего конкурса на замещение вакантной должности руководителя редакция «УЦ» предлагает Алексею Дорошеву, Евгению Скрыпнику и любому из актеров театра имени Кропивницкого высказаться на страницах нашей газеты. Не молчите!