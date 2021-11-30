Спасти сквер от паразитов

Аварийные подвалы – засыпаны, старые лавочки, урны и дорожки – демонтированы, проведена санитарная обрезка деревьев, часть которых угрожала падением на головы людей.

Такие последние новости из-за забора вокруг Центрального сквера в Кропивницком. Ими поделились с местными журналистами на онлайн-брифинге представители украинского подразделения компании «МакДональдс».

Описали и свой будущий ресторан в том месте, ради которого и началась реконструкция сквера. По словам директора по развитию Виталия Стефурака, заведение будет одноэтажным, с летней площадкой и линией «МакДрайв», благодаря которой клиенты будут обслуживаться не выходя из автомобилей.

– В заведении будут представлены новейшие технологии – терминалы самообслуживания, диджитальные борды, – пообещал Стефурак.

Парковочной же площадки, заметил представитель ««МакДональдса», не предусмотрено – чтобы сберечь как можно больше деревьев в сквере.

Подробнее о деревьях рассказала биолог Татьяна Маргарид, которая занимается ландшафтным дизайном этой территории. По ее словам, эксперты специализированной компании «ГарденЛаб» провели исследования деревьев в сквере. Оказалось, что 23 из сотни – в аварийном состоянии.

– Это не только сухие деревья, но и со стволовой гнилью. Такое дерево может упасть при сильном ветре или снегопаде, потому что внутри пустое. Такие деревья угрожают и другим, более здоровым деревьям, поэтому правильнее убрать их. А на их месте посадить деревья высотой от пяти до семи метров, – считает биолог.

По ее мнению, в сквере сформировалась своя экосистема, и радикально изменять ее не стоит. Но Татьяне Маргарид хочется, чтобы сквер выглядел красиво и зимой. С этой целью там посадят хвойные. Поскольку тень от деревьев не позволяет создать цветники, посадят почвопокровные кусты.

О проведенной санитарной обрезке рассказал представитель арендатора земельного участка Дмитрий Костишин:

– Срезы замазали специальным веществом, чтобы защитить деревья от паразитов, болезней и холодов.

– Мы готовы посадить в два раза больше деревьев, чем будет удалено в процессе реконструкции и строительства ресторана. Если берем обязательства – последовательно их выполняем, – в очередной раз заверил Виталий Стефурак.