Как только скульптор из Италии украинского происхождения Елена Карамушка предложила идею создания иконы памяти павших за независимость Украины, ее поддержали общественная организация «Патриот Кировоградщины» и ее руководитель Вадим Никитин. В День Вооруженных сил Украины родителям погибших на Донбассе ребят были вручены очередные памятные барельефы.

– Елена придумала эскиз, сделала силиконовую форму, а мы здесь, на месте, изготавливаем барельефы, – рассказал Вадим Леонтьевич. – Процесс длительный и дорогостоящий. Покупаем все материалы: от гипса до лаков и спреев. Финансово помогают друзья, в мастерской работают волонтеры – участники боевых действий.

В Украине таких мастерских всего четыре. Помещение под нашу выделил Геннадий Сябренко, главный врач областного госпиталя. Вадим Никитин за помощью обращался ко многим, но отказом не ответил только Сябренко.

С 2015 года в Украине был сделан и передан в семьи 531 барельеф. А погибших – около 15-ти тысяч. Проект памяти продлится десятилетия.

– Помогают только друзья, – заметил руководитель «Патриота Кировоградщины». – Алексей Олейник – материалами и инструментом. Еще несколько ребят помогают. Но этого мало, ведь себестоимость одной такой иконы – около 3,5 тысяч гривен.

Нужно, чтобы это было в каждой области, городе, районе. Есть государственная программа социальной поддержки участников боевых действий, семей погибших. И в программе учтены все памятные даты: и День Вооруженных сил, и матери, и добровольца, и другие. К каждому из этих дней нужно изготавливать иконы. А мы израсходовали материал – и все, снова иду просить. А потом думаю: «Ну сколько можно просить? Много лет просил на войну, а теперь прошу на память о погибших»… Так не должно быть. Уже давно пора все организовать так, чтобы у нас не было волонтерства. Сколько можно?..