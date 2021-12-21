Новый год без сказки не бывает!

В театре им. Кропивницкого уже стало доброй традицией к каждому Новому году готовить новую детскую сказку. Сказалась ли пандемия на подготовке к нынешнему празднику, «УЦ» рассказала заведующая труппой кропивничан Тамара Александровна Лаптева.

Как вы знаете, театр сейчас переживает не лучшие времена – конкурс на замещение должности директора – художественного руководителя так и не состоялся, режиссера фактически нет, но кропивничане решили, что «руководящее межсезонье» ни в коем случае не должно сказываться на работе театра. В начале месяца, когда правительством были усилены карантинные меры, некоторые спектакли были отменены и перенесены на январь. Коллектив театра вакцинирован, все сотрудники соблюдают масочный режим во всех помещениях за кулисами и только перед выходом на сцену снимают маски, рассказала Тамара Александровна.

Теперь – о самом праздничном действе. С 24 по 30 декабря и со 2 по 6 января 2022 года состоится премьера сказки «Тайна Снежной Королевы», которую поставил артист театра, заслуженный артист Украины Александр Ярошенко. Спектакли будут проходить дважды в день – в 11.00 и в 14.00. За час до начала представления будет открыта резиденция Святого Николая (она работает с 19 декабря). Раньше, до пандемии, перед началом сказки в фойе, у праздничной елки проходил утренник с участием героев детских сказок, однако сейчас толпу детей и взрослых собирать не рекомендуется, и утренник перенесли в зрительный зал. Тамара Лаптева выступила режиссером этого действа, и ребятишки по-прежнему смогут увидеть своих любимых героев, только на сцене. После утренника начнётся сама сказка.

В театре кипит подготовка к премьере. Работают все цеха и службы – пересмотрели все имеющиеся в запасниках декорации и переделывают их под новую сказку, художники что-то дорисовывают, бутафоры и швейный цех работают до поздней ночи, создавая свои сказочные шедевры, актеры репетируют практически без отдыха и выходных, отметила Тамара Лаптева.

Дорогие взрослые, кропивничане приглашают вас и ваших малышей встретить Новый год и Рождество в атмосфере сказочного чуда! Единственное требование к взрослым, сопровождающим деток, – иметь сертификат о вакцинации, тест или любой другой документ о том, что вы имеете право пребывать в общественном месте, и маску. Это делается ради здоровья и безопасности вас и ваших малышей.