Чудеса нашей жизни

Вылечился от одного снаряда

Когда точно не обходится без чудес, так это во время войны.

Михаила Мельника призвали на военную службу с Ингульской шахты в 2014 году, и после учебной части в Широком Лане он попал в зону АТО.

– Со мной чудо произошло как раз зимой, во время боевых действий, когда мы везли больного из-под Гранитного Донецкой области в 2015 году. Я был командиром отделения отдельного взвода связи 72 бригады, сейчас это «Черные запорожцы», куда попал по мобилизации. Дело было на одной из позиций, когда нашего бойца скрутила лютая зубная боль и он просто не мог терпеть. Врача у нас не было, ничего не помогало, деваться некуда – надо было везти его в Волноваху, и я поехал сопровождающим, таков порядок, потому что одного водителя посылать нельзя. Мы как раз проезжали блокпост в районе «полуторки», то есть памятника грузовичку на пьедестале, после чего начинался длинный подъем, который хорошо просматривался и простреливался сепарами. За короткое время перед этим они сожгли три наших машины, поэтому тот участок все старались проезжать ночью, и мы так сделали, чтобы отвезти нашего больного и забрать из госпиталя выздоровевших.

Я сел рядом с водителем, как раз перед этим нам волонтеры пригнали новую реанимационную машину, по-моему, из Германии. Понятно, что фары и все огни в машине выключены, Андрей-водитель упирался лбом в стекло, чтобы хоть что-то видеть, как говорится, «навпомацки» объезжать ямы и воронки, и как-то ему это удавалось, а наш больной продолжал выть и просить ехать быстрее. В один момент водитель увидел перед собой очередную воронку и резко нажал на тормоза, чтобы не остаться в той яме до утра, ведь тогда машине точно конец. Но машина новая, а он забыл заблокировать задние габаритные огни, которые засветились автоматически, когда нажимаешь на тормоза, такая была фишечка в той машине. Это сразу же увидели с той стороны и начали обстрел. Немедленно прилетает ПТУР (противотанковая управляемая ракета), но, на наше счастье, он разрывается рядом, в нас не попал, но взрывной волной нашу машину так тряхнуло, что едва не перевернуло. Мы с Андреем сразу открыли двери, чтобы выпрыгивать в случае чего, но ехать все равно надо, потому что следующий прилет мог быть нашим. В общем, у нас напряг, нервы, и тут в тишине раздается голос больного: «Пацаны, мне уже легче, только не останавливайтесь, не жмите на тормоза». Мы начинаем истерично смеяться, это нервная такая разрядка, потом решили послать его в грузовой отсек, чтобы он смотрел через задние двери на выстрелы, потому что, когда машина едет вверх, водитель через зеркала заднего вида не видит горизонт, а только дорогу сзади себя. Поэтому говорю больному, мол, смотри через стекла задних дверей на выход снаряда, его видно красным заревом, чтобы кричал нам и мы успели выпрыгнуть, ну и он тоже.

До самой Волновахи больной, который до разрыва буквально не замолкал от боли, просил ехать быстрее, жаловался, что ему невозможно терпеть, не проронил ни слова. Он буквально, как попугай на жердочке, примостился возле задних дверей и не отрывал взгляд от окна. По-моему, по нам тогда выстрелили еща два раза, были разрывы, но мимо. Он тоже поймал адреналина так, что выздоровел от одного снаряда. Такое вот чудо, много чего было, но не все можно рассказывать.

Михаил Мельник, председатель профкома Ингульской шахты.

Почти как манна небесная

Чудо из чудес произошло в нашей семье. О нем рассказывала наша бабушка, мы передаем это своим детям, они будут рассказывать своим. Дело было в голодном 1947 году. Бабушка, овдовев в сентябре 41-го, оставшись с тремя маленькими детьми, искала жилье и работу, чтобы прокормиться, выжить. У своих родителей на Черкасчине оставила среднюю дочку – удалось уговорить сурового зажиточного отца, который почему-то категорически не хотел помогать дочери. А сама с семилетней младшей и старшим сыном одиннадцати лет отправилась к родственникам мужа в село Гармановка Компанеевского района.

У себя приютить родственники не могли, но договорились с сельсоветом о выделении вдове с детьми комнатки в «коммунхозовском» доме. Это было что-то типа общежития. Заселились. Вернее, просто вошли в комнатушку, где была лавка и печка. Вещей с собой практически не было, еды – тем более. Ее тогда ни у кого не было.

Моя бабушка в отчаянии и страхе за жизнь детей села на лавку и стала молиться Богу с просьбой помочь выжить ей и детям. И вдруг с потолка тонкой струйкой посыпалось зерно. Подставили мисочку, собрали. Старший как-то пробрался на чердак и увидел там кучу зерна. Наверное, это были те самые хлебозаготовки, которыми власть обязывала колхозы. Приказав детям никому ничего не говорить, бабушка тряпочкой заткнула дырочку, которую так вовремя прогрызла мышь.

Пирогов не пекла, ведрами зерно не брала, а понемножку, маленькими горсточками, время от времени открывая «поток» зерна, мама моей мамы с детьми смогла выжить. Она всегда говорила, что зерно послал Бог, и что это было самое большое чудо в ее жизни.

Елена Никитина, «УЦ».

На долгую добрую память

Как известно, удивительное – рядом. Даже закоренелые материалисты время от времени замечают в своей жизни странные совпадения, мистические закономерности. Накануне Нового года – чем не повод поговорить о чудесах! – именно такой историей поделилась с нами кропивничанка Наталия Костюк, врач высшей категории по психиатрии и психотерапии. Речь – о перстне с янтарем, подаренном ей несколько десятилетий назад тогдашним мужем Александром Климовым, ныне покойным.

– Это было в семидесятых годах. Я училась в Винницком мединституте. Тогда же вышла замуж за Сашу Климова, тоже студента мед­института. Стипендий не хватало на жизнь, а в молодости хочется и одеться хорошо, и обуться. Муж подрабатывал на разгрузке железнодорожных вагонов. За вагон получал тринадцать рублей пятьдесят копеек. Саша не жалел себя и даже накопил на подарок мне – перстень с янтарем стоимостью 125 рублей. Вручил его в роддоме, когда родилась дочка. Замечу, золото в те годы было в дефиците. Саше пришлось выстоять в очереди и воспользоваться связями с работниками торговли. Что касается янтаря, выбор был не случайным. Несмотря на то, что астрология была под запретом, Александр узнал, что янтарь отвечает моему зодиакальному знаку – Льву.

После третьего курса Саша перевелся в Куйбышев, где продолжил обучение – уже на военного врача. Как-то на первомайский праздник я отправилась к нему. До Киева – поездом, дальше – самолетом. Везла огромные баулы, наполненные в основном провиантом. Около девяти вечера Саша встретил меня в аэропорту, расположенном в семидесяти километрах от Куйбышева. Он выхватил из моих рук сумки, и я не почувствовала, как при этом с пальца слетел перстень. Пропажу заметила в Куйбышеве, когда готовила ужин. Саша, услышав об этом, вызвал такси и поехал в аэропорт – искать перстень. Честно говоря, я не верила в успех. После полуночи муж вернулся – с перстнем. Украшение нисколько не повредилось, хотя в том месте прошли сотни ног. Не представляю, как Саше удалось найти его – у него ж зрение «минус два». Мы такие довольные были!

Прошло два десятилетия, и я обнаружила в перстне дефект – трещину в янтаре. Вскоре погиб Саша. Я предположила, что это был знак – трещина. На том мистика с перстнем не закончилась.

Зимой 1995 года, когда я уже в Кировограде проживала и за Костюком замужем была, нашу квартиру обокрали. Нас не было дома, когда в жилище проникли воры. Кто-то из них в спешке раскрыл шкатулку с драгоценностями, и ее содержимое рассыпалось. Но воры все собрали – кроме перстня с янтарем. На третий день после кражи я нашла его под креслом. Подумалось: это ж столько души Саша вложил в подарок, что он и не теряется, и украсть себя не дает!

В этой мысли еще больше укрепилась в 1998 году. Тем летом я заложила драгоценности, в том числе перстень с янтарем, в ломбард – срочно требовались деньги. Через десять дней забрала украшения. После того прошел час – и на ломбард напали разбойники. Они выгребли все ювелирные изделия.

Вот что значит подарок от души. Для меня этот перстень – как талисман, как символ первой любви.

Записал Виктор Крупский, «УЦ».

Чудеса для фокусника

Алексей Титаренко, друг юности, круглый сирота, поздравил меня с Новым, 2022 годом. Как было не спросить его о чудесах, ведь он по специальности, если так можно сказать, фокусник-манипулятор, артист Укрконцерта, долгое время преподавал в Киевском училище (сейчас колледж) эстрадного и циркового искусства? Он ответил не задумываясь:

– Я три раза видео НЛО! Впервые дело было в Петрозаводске, мы там были на практике, я тогда учился в студии, это было в 1974 году. Все видели, и я тоже, как над городом висела медуза огромных размеров, и от нее вроде бы длинные отростки. Что интересно, было холодно, и когда от нее произошла вспышка, в двойных стеклах окон образовались отверстия диаметром около 10 сантиметров с внутренней стороны! В нашей гостинице тоже, прямо удивительно.

Второй раз это было в Астрахани, мы были там с концертом, было около 10 часов вечера. Мы зашли в гостиницу, когда все начали кричать: «Все быстрее на улицу! На улицу!» Мы выскакиваем и видим, как полумесяцем в небе расположились 5 звезд, с трех средних шли под углом 45 градусов полосы. Я это наблюдал, и меня просто заворожило. Это, наверное, 80-е годы. Потом эти звезды образовали круг, и с середины на землю шли лучи. Хотя было далеко, но видно, как все освещало. Это постояло минут 10, потом вспышка – и все исчезло. Говорили, что в эти дни с Капустиного Яра (ракетный полигон) никаких запусков не было.

Еще раз, когда мы ехали поздно с концерта, это было в конце 70-х, по-моему, где-то в Украине, я тогда работал в «Цирке на сцене», у нас закончился бензин. На трассе никого, мы взяли ведро и пошли вдвоем с другим артистом искать бензин. Смотрим, что-то вроде светится, думаем, живет кто-то или село, но когда подошли – оторопели. Видим – вроде тарелка со светящимися окнами. Мы встали и не могли ничего сказать. Потом ЭТО поднялось вверх и – фьюить – моментально исчезло. Я когда-то эти случаи зарисовал и отправлял в журналы.

Такие вот чудеса у человека, профессией которого стало показывать чудеса на сцене. Ездил по всему Союзу, работал в Белоруссии, за рубежом. Я уже на пенсии, недавно приезжал в Александрию, город чистенький, чище, чем в Киеве. Может, переехать, доживать в Александрии? Правда, пенсия маленькая за мои 45 лет стажа – тоже чудо. Зато мои выпускники работают по всему миру, представляют Украину, прославляют ее. Устроили мне юбилей, зал на 500 человек был просто забит. Чем не чудо?

Сергей Полулях, «УЦ».