Не прощаемся

Что наша жизнь: не привыкнешь – подохнешь, не подохнешь – привыкнешь.

М.М.Жванецкий.

Праздники закончились, начались будни, и у меня для вас, уважаемые читатели, есть две новости. Плохая и хорошая. Начну, как водится, с плохой.

В соответствии с требованиями Закона «Об обес­печении функционирования украинского языка как государственного», с 16 января бумажная версия еженедельника «Украина-Центр» будет выходить только на украинском языке. Мы до последнего дня надеялись, что это требование будет заблокировано или отложено: сначала на спикера Дмитрия Разумкова, а потом на президента – пусть бы хоть своих родителей спросил, но – нет. Доказывать в сотый раз, что этот закон несет крайне неудачные опции, нет никакого смысла. Dura lex sed lex – «Закон суров, но это закон». Наше дело исполнять. Впрочем, пара теплых слов у нас найдется.

В 1993 году Всеукраинский еженедельник «Украина-Центр» был зарегистрирован двуязычным. Никто тогда от нас этого не требовал, но мы свято верили, что думающие журналисты и читатели могут общаться на страницах одного номера на русском и украинском языках. Без перевода, как в жизни. Но спустя без малого 30 лет нас с вами такой возможности лишили.

Нет-нет, не подумайте плохо о нашей власти, видимость приличий была соблюдена! Нам разрешили печататься на русском языке… при условии выхода аналогичного тиража и на украинском. Нет проблем, печатайте два тиража на здоровье! Эх, жаль, матом нельзя! Я представляю, как радостно потирали ручонки авторы закона, как заливисто ржали, понимая, что выполнить это требование невозможно в принципе. Нас сначала загнали в абсолютную нищету, чтобы сделать СМИ ручными, а параллельно превратили народ из читающего в потребителя «видосиков».

Много лет назад, беседуя с ныне покойным Владимиром Панченко о судьбе газет в нашей стране, я высказал мысль, что защищать и поддерживать государственность Украины можно и на русском языке. Тогда Панченко согласился, а время подтвердило мою правоту – в наших окопах Восточного фронта русский звучит не реже украинского.

И еще пару важных для меня аргументов (не в порядке дискуссии). В государстве Украина один государственный язык – украинский. И точка. Его можно и нужно поддерживать и дотировать. Все остальные языки, на которых думают, говорят и читают граждане Украины, имеют равные права и не должны гнобиться в угоду государственному.

Имеем ли мы право не исполнять норму закона? Вопрос странный, но только на первый взгляд. В стране, где повсеместно не исполняются не только высосанные из пальца законы, но и нормы Конституции, можно было бы и повоевать с властью. Пройти все судебные инстанции и лет через 5 выиграть дело в Европейском Суде по правам человека. Но за это время редакцию бы просто уничтожили штрафами, и смогли бы мы подняться после судебной эпопеи – большой вопрос.

И все же мы реально могли продолжать выходить в старом двуязычном формате. Для этого нам нужно было бы перерегистрировать газету, изменить статус со всеукраинского в местный. Пришлось бы потратиться, но наши «льготы» продлились бы до 2024 года. Выходить еще два года и надеяться, что «или шах помрет, или осел сдохнет»? Мы посоветовались в журналистской «курилке» и решили, что это «западло». Значит, будем уже со следующего номера выходить на украинском.

Теперь – о хорошей новости. К выходу следующего номера «УЦ» мы создадим возможность для читателей электронной версии газеты читать ее на украинском или русском языке, по вашему выбору. Перевод будет не автоматический, который дешевле, но уродует текст, превращая его в насмешку над работой журналиста, а профессиональный – «ручной». Вот, собственно, и все хорошие новости.

Что еще? Все наши рубрики, темы, колонки и обзоры останутся. Мы постараемся сохранить всех – журналистов, экспертов, авторов, друзей редакции. И, конечно, читателей! Мы уверены, что для думающего читателя «УЦ» не проблема, на каком языке читать нашу газету, – важно, чтобы мы по-прежнему понимали друг друга.

До зустрічі в наступному номері «УЦ».

Ваш Юхим Мармер, «УЦ».