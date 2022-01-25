Не прошло и пяти лет…

В январе 2017-го в Кропивницком об этом только и говорили. Впервые в истории за взятку задержан не какой-то владелец лотка, а сам заместитель прокурора области! Неслыханно. Это было во времена, когда генеральным прокурором был Луценко. «Чистим ГПУ от предателей», – прокомментировал это событие Юрий Витальевич.

Суть дела такова. Заместитель прокурора Кировоградской области Алексей Варакин был задержан при передаче взятки в размере 1000 долларов военному прокурору Кировоградского гарнизона Южного региона Украины. Чтобы тот не обжаловал решение Хозяйственного суда Кировоградской области, которым отказали в удовлетворении иска военного прокурора Кировоградского гарнизона о признании недействительным договора аренды земельного участка, заключенного в 2010 году между Кировоградским городским советом и физическим лицом-предпринимателем. Тогда, в 2010 году, городской совет как-то случайно сдал в аренду землю, принадлежащую военным. Им это не понравилось, начали тяжбу.

Как ни странно, Варакина осудили! Сколько за историю независимости Кировоградщины ловили на взятках и сельских голов, и чиновников райгосадминистраций, проректоров нескольких вузов и еще многих, но почти никто не сел, более того, некоторые сделали дальнейшую карьеру.

А здесь 20 января 2022 года в Высшем антикоррупционном суде объявлен приговор, которым бывший заместитель прокурора Кировоградской области признан виновным в предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долларов США должностному лицу, занимающему ответственный пост.

Алексею Варакину дали шесть лет с конфискацией половины имущества. Также он лишен классного чина старший советник юстиции, а также права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Пока не истек срок апелляции (30 дней), Варакину назначено не отлучаться с места жительства без разрешения суда; сообщать суду об изменении своего места жительства; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Уже бывший старший советник юстиции Варакин Алексей Владиславович родился 18 марта 1978 г. в городе Кировограде, ныне Кропивницкий. В 2000-м окончил Одесскую национальную юридическую академию. До назначения на должность работал в аппарате Генеральной прокуратуры.

За что «прилетело» именно Варакину? Кто знает, потому что, например, за год до его преступления, в январе 2016-го, начальница подразделения той же областной прокуратуры Светлана Клюкина была задержана даже не при даче, а при получении взятки. И размер более солидный – 3 тысячи 300 долларов. Генеральным прокурором был еще Давид Сакварелидзе.

И что? А ничего. Почему-то до сих пор не слышно о рассмотрении этого дела. Почему? Потому что Варакин значительно моложе Клюкиной, еще не обзавелся такими связями? Или как у Оруэлла – «все животные равны, но некоторые более равны»?