С почетным званием!

Другом редакции «УЦ» мы считаем светловодского скульптора-медальера Вячеслава Попова и всегда рады пообщаться с ним. На днях выпал прекрасный повод позвонить по телефону Вячеславу Васильевичу, чтобы пожелать здоровья и долголетия, – президентским указом ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник Украины».

Конечно, мы поговорили о творчестве, в котором Попов вышел за пределы Украины – его работы, представлены в музеях Голландии, Франции, России, Грузии, хранятся во многих частных коллекциях, он участвовал в международных конгрессах медальеров в Нидерландах, Германии.

– Знаем, вы посвящаете медали только фигурам, которые вам нравятся.

– Да. Для меня важно, чтобы человек достоин был.

– А бывало так, что разочаровались в своих персонажах?

– В Ющенко разочаровался.

– После этого президентов не изображали?

– Нет. Украине не везет на руководителей.

По словам Вячеслава Попова, последнее время он отошел от творчества. Говорит, здоровье уже не то, нет заказов, и температура в квартире – 14 градусов – не вдохновляет. Впрочем, ему очень хочется создать медаль в честь Дмитрия Донцова (1883-1973), украинского литературного критика, философа и политика. Оказывается, тот – родственник Попова, дед Вячеслава Васильевича имел фамилию Донцов.