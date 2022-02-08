Олимпийский дневник: старт со стрессом

Уже первые дни показали, что сравнивать летнюю 2008 г. и эту зимнюю китайские Олимпиады просто невозможно. В открытых доковидных реалиях, по словам моих коллег, которым удалось двенадцать лет назад побывать в Пекине, китайцы были образцом организации, порядка и приветливости. А сейчас создалось такое впечатление, что организаторы просто отбывают долг и не особо беспокоятся о том, чтобы произвести на гостей отличное впечатление. Это точно наиболее экономные во всех отношениях игры.

Конечно, понимая отношение в Китае к коронавирусу и с учетом вспышки «Омикрона», проще было Игры если не отменить, то перенести. Но, во-первых, никто в такие короткие сроки не согласился бы взвалить на себя эту ношу без возможности хоть что-нибудь заработать. А во-вторых, организаторы заверили, что у них все под контролем и они готовы к любым испытаниям. Вот только испытания больше выпали на долю участников Олимпиады и журналистов.

Хождение по мукам

Для того чтобы стать свидетелями этого события, действительно нам пришлось выполнить множество требований, которые чуть ли не еженедельно менялись. За последние полгода мы заполняли и отправляли большое количество различных документов, преимущественно связанных с ковидом, где обязались строго соблюдать установленные, в том числе ковидные, правила. Обновления и дополнения шли постоянно, и ты едва успевал следить за ними. А незаполненный в указанное время документ угрожал огромными проблемами, вплоть до аннулирования аккредитации.

А еще оплату за, прямо скажем, недешевое проживание потребовали внести вперед двумя траншами – в апреле и октябре прошлого года. Причем оплату нужно было производить в китайской валюте. Для этого мне пришлось открыть в банке специальный счет, на который сумму положить в гривнях. Затем банк покупал китайские женьминьби (именно так называется китайская валюта) и осуществлял перевод денег даже не на счета гостиниц, а в Оргкомитет Олимпиады. Отели предлагались на выбор. Ты мог выбрать несколько вариантов, указывая на предпочтительный. А там уже лотерея решала, какая гостиница тебе достанется. Не скрою, что мне в этом плане повезло, поскольку на Changbaishan International Hotel грех жаловаться. Вроде бы заявлены четыре звезды, но, по-моему, так все пять. Ну, может быть, одну звезду сняли из-за того, что Интернет в гостинице что есть, что его нет. Поэтому приходится подавляющее большинство времени работать в пресс-центрах, где с Интернетом и мессенджерами все хорошо.

Когда негатив лучше позитива

Кстати, я рисковал вообще не попасть на олимпийские объекты и ничего этого не увидеть. А мог провести время в другом отеле, куда отправляют бедняг с двумя положительными тестами. И это на все время, пока ты сдашь два отрицательных теста. Один из моих киевских коллег на данный момент находится там уже ровно неделю. Недаром же самой популярной шуткой среди журналистов в эти дни есть:

– На какой результат вы рассчитываете на этой Олимпиаде?

– На отрицательный.

И в том, что в каждой шутке есть доля истины, я убедился на собственном примере.

Но все по порядку. Еще до того, как я сел в самолет, седых волос у меня точно прибавилось. За четырнадцать дней до вылета нужно было установить специальное приложение, в котором необходимо ежедневно мониторить свое состояние здоровья и отвечать на поставленные вопросы. За 96 и 72 часа до вылета требовали сделать платные тесты исключительно в утвержденном китайским посольством лаборатории. У нас такая нашлась в онкодиспансере. Но это филиал, который только берет пробы, а затем отправляет их в Киев. И вот из столицы пришлось ждать ответа почти до часа икс, когда нужно было заполнять замысловатую анкету на получение гринкода из китайского посольства. Без этого кода в твоем смартфоне в самолет просто не пустили бы. Ну и без свидетельства о вакцинации. Интересно, что первый ответ из Киева поступил в семь вечера, а второй – в три часа ночи.

Последнее, что нужно было сделать, – это правильно заполнить таможенную декларацию, которая была нужна уже в Пекине. По дороге в Стамбул еще успел посмотреть прямую трансляцию решающих моментов баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и турецким «Анадолу Эфесом» и перекусить за счет авиакомпании.

Стыковка между рейсами заняла всего два часа. Перед посадкой на Пекин у нас снова тщательно проверили все документы. Но, в отличие от Киева, гринкод требовали «вживую», а не в виде скрина. Так что предусмотрительно подключенный час бесплатного Интернета в стамбульском аэропорту (там нужно было отсканировать свой паспорт и получить код для соединения с вай фай) пригодился. Сам перелет из Стамбула в Пекин занял около 10 часов, которые я провел в глубоком сне с перерывом на двукратное принятие довольно традиционной в самолетах пищи. Одним рейсом с нами летели спортсмены из Словакии, Боснии, Румынии, Грузии и РОК. Наша часть салона была почти заполнена.

Сразу после выхода из самолета в Пекине привлекли внимание «космонавты в скафандрах», а на самом деле – сотрудники аэропорта, одетые в защитные костюмы. Здесь подумалось – как же им не жарко? Но со временем стало ясно, что страх перед коронавирусом в Поднебесной просто панический. Отсюда требования приобретения масок единого образца, постоянный контроль за их ношением, ежедневные болезненные тесты, режим жесткого олимпийского «пузыря» без всякого шанса вырваться на свободу и познать китайский мир.

А в аэропорту мы снова заполняли таможенную декларацию, с которой я намучился еще дома. К счастью, в автомате обнаружился русский вариант перевода. Так что я быстро поставил нужные галочки и двинулся дальше. И здесь нас ждало самое сложное и болезненное испытание. Девушки, бравшие пробы из носа и горла, казалось, собирались дотянуться до самого желудка и головного мозга своими палочками. Кое-кому расковыряли носы до крови, а глотать еще на следующий день было больно. Все дальнейшее было уже в радость. Имею в виду общение с таможенниками, активирование аккредитации и ожидание автобусов, которые должны были доставить всех в отели. Благо, багаж уже стоял в специальной зоне рядом с остановкой автобусов. Я уезжал чуть ли не последним рейсом, поскольку, прежде всего, отправили тех, кто поселился в горных кластерах. И надо же такому случиться, что уже на третьей Олимпиаде я ехал в одном автобусе с одиозным российским комментатором Дмитрием Губерниевым и его молодыми коллегами. Но если раньше мы еще общались, то сейчас не было ни желания, ни смысла. Зато я узнал, как летает чартерами на этапы Кубка мира будущий олимпийский чемпион Большунов, почему предпочли чартер роковские хоккеисты и как их за это критиковали, какой состав будет у сборной РОКа на комбинированную эстафету в биатлоне, какая конкуренция у запаребрикового спортивного вещания и многое другое. Я же их не трогал и спокойно вышел возле своей гостиницы.

В первый же вечер в Пекине я пережил стресс. Приблизительно через два часа мне позвонили в номер и сообщили о моем положительном тесте в аэропорту. Номер мгновенно перегородили столом. И тут же в коридоре, у номера, «космонавты» сначала попросили измерить температуру (она была нормальной, как и общее самочувствие), а через пять минут сделали второй тест только из горла. Были предъявлены жесткие требования не покидать жилье ни в коем случае. Конечно, спать ночью я уже не мог и изучал дальнейшие варианты. К счастью, здесь при положительном тесте не отправляли сразу на двухнедельную изоляцию, как в Токио.

Порадовало то, что вечерний тест у меня был отрицательным. Об этом сообщили все те же «космонавты», которые часов в семь утра взяли еще один тест и принесли завтрак. Но какой там аппетит? В ожидании своей судьбы просмотрел по китайскому телевидению матчи предварительного этапа по керлингу, стартовавшему еще до официального открытия Олимпиады. Ну и немного поспал. Проснувшись, увидел, что стол от моего номера убрали. Но еще долго не решался выходить, ведь коллеги сообщали, что может прозвучать сирена.

Наконец я решил рискнуть и спустился на ресепшн. И там сообщили, что «Судьба – свободен!».

Радости моей не было предела. Начал быстро собираться в Главный пресс-центр (ММС), но на последний автобус, отправившийся от пресс-центра к стадиону «Птичье гнездо» за четыре часа до начала праздника, все равно уже не успел. И здесь отдельно следует сказать о транспортной олимпийской системе, которая оставляет желать лучшего. Олимпийское такси, если опаздываешь, можно вызвать на специальном сайте, отсканировав QR-код. Я узнал, что проезд от гостиницы в ММС (автобусом ехать минут 20) обошелся бы мне в 150 китайских денег, или 666,50 гривен. И машину бы подали почти через час. Так что никакого толку не было. Все уговоры водителей, такси которых стояли рядом с гостиницей, не увенчались успехом. Если у них есть определенный маршрут, указанный на лобовом стекле, они не нарушат его даже за наличные деньги. А потом мне уже рассказали, что водители не слишком ориентируются между олимпийскими объектами.

Здесь есть еще одна проблема: пешком передвигаться в пределах «пузырька» категорически запрещено. Все передвижения производятся на специальных олимпийских шаттлах. Но логистика оставляет желать лучшего. Коллега из Молдовы рассказал, что его гостиница расположена рядом с ареной, где проходят соревнования по шорт-треку. Пройти туда пешком – максимум десять – пятнадцать минут. Но нужно садиться в шаттл, ехать в ММС, а затем уже по второму маршруту возвращаться на шорт-трек. В итоге на это уходит более часа. При этом в час пик, когда соревнования заканчиваются и нужно, к примеру, не опоздать на скоростной поезд, никакой социальной дистанции вообще нет. И никто за этим не следит. Ну и еще шаттлы могут опоздать или вообще не приехать. Так было со мной, когда в воскресенье ночью пытался дождаться автобуса в гостиницу, который якобы должен был быть по расписанию, но ни в указанное время, ни за полчаса так и не приехал. Пришлось возвращаться в пресс-центр и ночью работать над этим материалом.

Если после всего негатива, который я выплеснул, вы пришли к выводу, что я сожалею об этом олимпийском путешествии, то вы сильно ошибаетесь. Это ведь просто невероятный шанс быть очевидцем всего происходящего и вам об этом рассказать.

Проблемам вопреки

Соревнования действительно восхищают и впечатляют. Украинцы пока без наград, но с характером и перспективой. Радует то, что почти во всех видах наши спортсмены улучшают свои результаты. Добрались до финиша в сверхсложных погодных условиях горнолыжники Иван Ковбаснюк и Анастасия Шепеленко. До последнего сражался за попадание в финал в прыжках с нормального трамплина Евгений Марусяк. На следующий день собрались с силами и пронеслись по трассе со значительным улучшением саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий. В топ-25 пробились наши девушки-саночницы Елена Стецкив и Юлиана Туницкая. У нас же по зимним видам спорта знают только биатлонистов и Александра Абраменко. Но и другие атлеты, которые, несмотря на все проблемы, пробились на Олимпиаду и выглядят достойно, заслуживают того, чтобы их знали.

Если же говорить о биатлоне, то, несмотря на то, что коронавирус вывел из строя Елену Белосюк, Дарью Блажко, главного тренера мужской сборной Юрая Санитру и еще нескольких наставников, чувствуется, что команда настроена решительно. И пусть вас не смущает тринадцатое место в комбинированной эстафете. Наставник наших девушек Урош Велепец взял вину за этот провал на себя. Он отметил, что неожиданно сменился ветер на стрельбище, а настройки к стрельбе Вали Семеренко не успели поменять, и в итоге были три штрафных круга, которые вывели нас из борьбы за награды. Но потом Юлия Джима и Артем Прима показали, что и стреляется, и бежится даже в таких экстремальных условиях.

Ну а вторая женская гонка Олимпиады – индивидуалка с четырьмя огневыми рубежами – стала лучшей для украинок в этом сезоне. К счастью, погода пощадила, и такого холода и бешеного ветра, как на эстафете, уже не было. Если бы на последнем рубеже габарит после выстрела Юлии Джимы закрылся, она вполне могла рассчитывать на медаль. Ведь на дистанции можно было отыграть отставание с мощной скоростью Юли. А так с двумя промахами и двумя добавленными минутами всего десятое место с отставанием от олимпийской чемпионки Денис Херман из Германии в 1 минуту 27,2 сек. Второе и третье место заняли фаворитки – француженка Шевалье-Буше и норвежка Розеланд. Ну а другая украинка Ирина Петренко стала одной из двух биатлонисток среди 88 вышедших на старт спортсменок, которым удалось закрыть все двадцать мишеней. Но уровень беговой подготовки не позволил подняться выше 11-го места. Чистым ходом Ира уступила чемпионке почти полторы минуты. Валя Семеренко быстро разогналась, но не рассчитала силы в горах, «наелась» холодного воздуха и почти потеряла сознание. Нашей опытнейшей биатлонистке не хватило дыхания для того, чтобы продолжить дистанцию.

Нам с коллегами в этот день удалось побывать возле стрельбища, а потом уже в микст-зоне задать свои вопросы Ирине Петренко и Урошу Велепецу. Пока наставник утешал Валю Семеренко, которая просто рыдала, перед нами, как буря, пронеслась Юлия Джима, отказавшись от общения. Ирина Петренко также просила ее не задерживать, но все же отметила, что стрельба удалась, а вот ходом продемонстрировала все, на что сейчас способна. Сказались болезнь еще в начале сезона и непростое восстановление. О ситуации в команде Ира сказала, что психологически очень тяжело, ведь каждый день ждешь, кого еще не пожалеет коронавирус. Но настрой на дальнейшие гонки боевой, и все будут бороться на грани своих возможностей.

Урош Велепец принес извинения за Юлию Джиму, отметив, что она после таких досадных гонок вообще по два часа ни с кем не общается. А выступлением Юли наставник остался доволен, ведь на стрельбе просто чуть-чуть не повезло, когда не закрылись габариты. Ну а потом стало известно, что для Вали Семеренко Олимпиада закончилась и она досрочно отправляется домой на детальное обследование.

Именно из-за положительного теста фигуриста Ивана Шмуратко мы упустили возможности бороться в командном турнире полным составом. Но после двух отрицательных тестов Иван уже тренируется и выступит в личном турнире. Лучшей среди нашей команды стала Анастасия Шеботова, которая, в том числе и при нашем с коллегами присутствии, хорошо откатала свой «Щедрик» и заняла седьмое место среди десяти участниц соревнований. Хотя это не позволило сборной Украины подняться выше десятого места.

Кто поразил в этот день меня лично, так это японец Юма Кагияма, откатавшийся на такой скорости и с такой уверенностью, что сразу видится фаворитом мужского турнира. Ну и солидно смотрелась лидер женского одиночного катания Камила Валиева из команды РОК. Если не произойдет ничего непредсказуемого, именно она выиграет олимпийское золото. Ну и еще я стал свидетелем фантастической победы Нильса ван дер Пола на дистанции 5000 метров в конькобежном спорте. Именно шведский чемпион и рекордсмен мира являлся главным претендентом на победу. Но до этого нидерландец Патрик Рост установил олимпийский рекорд. Еще за три круга до финиша последнего забега казалось, что Рост – уже олимпийский чемпион. Но ван дер Бек невероятно прибавил и отыграл больше двух секунд, опередив Роста на 0,47 сек. Теперь новый олимпийский рекорд – 6 минут 08,84 в этом виде принадлежит олимпийскому чемпиону из Швеции. Поверьте, следить за такой развязкой было невероятно интересно. А сколько еще таких моментов удастся пережить за тринадцать дней Олимпиады! И надеюсь, что сообщу вам, что медальный праздник придет и на украинскую улицу.

Выражаем искреннюю благодарность настоящим меценатам Сергею Максимову, Руслану Згривцу, Николаю Грицаю, Александру Павленко, Александру Дануце, Алексею Олейнику, Тиграну Хачатряну, Андрею Табалову, благодаря которым стала возможной поездка собкора «УЦ» на Олимпийские игры в Пекин.