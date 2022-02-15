Олимпийский дневник: экватор позади

На Олимпиаде в Пекине позади уже десять соревновательных дней, а мы все еще в ожидании чуда. Но наши надежды пока не оправдываются. Украинцы уже были рядом с пьедесталом в биатлоне. Но спортивный фарт, к сожалению, не был благоприятным для нас. Да и сопутствующие обстоятельства не позволяют рассчитывать на успех. Бороться здесь приходится не только с соперниками, но и с коронавирусом, который продолжает быть главным ньюсмейкером и имиджмейкером этой Олимпиады и косит ряды не только наших олимпийцев.

Неспортивная борьба

Понятно, что эта Олимпиада попадет в спортивную историю как такая, где выход на старт был чем-то особенным. Ведь каждый день не только атлеты, но и журналисты и официальные лица засыпают с тревожными мыслями о том, чего следует ожидать утром. Угроза положительного теста, согласно которому – изоляция и отстранение от внешнего мира, просто летает в воздухе. Понятно, что это общая проблема. Но, учитывая не очень большой состав украинской сборной и шансы на награды в конкретных видах спорта, масштабы наших потерь из-за этой проблемы были просто катастрофическими. Судите сами. Уже с первого дня мы потеряли половину тренерского штаба сборной по биатлону и главного тренера мужской команды Юрия Санитру. Положительные тесты также получили Елена Белосюк (Пидгрушная) и Дарья Блашко, что разрушило всю стратегию на Олимпиаду. Ведь Белосюк должна стартовать в смешанной эстафете и своим опытом и уверенностью придать команде необходимое психологическое достоинство. И такой удар был вдвойне неприятным, ведь, по словам старшего тренера женской сборной Уроша Велепеца, Белосюк специально выводили на оптимальный уровень к Олимпиаде, жертвуя выступлениями на этапах Кубка мира.

Блашко тоже выглядела твердым бойцом основы. И возможно, если бы не потеря Белосюк, то и Валентина Семеренко не перегрузилась бы физически и морально и не отправилась домой из-за проблем со здоровьем. Это хорошо, что удалось почти мгновенно вызвать в Пекин Анастасию Меркушину, довольно быстро адаптировавшуюся и поразившую своей психологической устойчивостью. Но об этом немного позже.

Продолжая коронавирусную тему, напомним, что не смог выступить в командном турнире фигуристов Иван Шмуратко. Да и получив два отрицательных теста, после изоляции, тяжело было дебютанту Олимпиады показать свои лучшие качества в личном мужском турнире. И хотя в произвольную программу украинец квалифицировался с 22-м результатом, но это был не тот привычный и сконцентрированный парень, выступлениями которого мы наслаждались на последнем чемпионате Европы.

Мне удалось увидеть произвольную программу мужчин на арене Capital Indoor Stadium, и во время выступления Шмуратко бросилось в глаза, что он очень зажат и взволнован. А тут еще Иван ошибся во время выполнения первого же прыжка, и это еще больше выбило его из психологической колеи. Дальше все было исполнено вроде бы неплохо, но без драйва. Да и отсутствие прыжков в четыре оборота сказалось. У звезд их в программе от четырех до шести. Как следствие – украинский фигурист занял последнее, 24 место среди тех, кто выполнял произвольную программу.

Ну а золото получил феноменальный и впечатляющий Нейтен Чен, катавшийся так, как и должен кататься настоящий олимпийский чемпион.

А украинец Иван Шмуратко в микст-зоне прокомментировал украинским журналистам не только свое выступление, но и вообще пребывание на Олимпиаде.

– Ковид – это уже новая реальность, с которой нам нужно жить, как с водой и другими привычными вещами. Сначала приехал, день пробыл в городке, а затем закрылся в четырех стенах. Там пробыл четыре дня и сейчас наслаждаюсь: хожу по олимпийскому городку, насколько это возможно. Я сейчас как «близкий контакт» считаюсь, то есть не как нормальный человек. Но, несмотря на все сложности, я очень рад, что мне выпала честь выступать, представлять Украину и вообще кататься, а не сидеть в четырех стенах.

Своей произвольной программой недоволен. Не получилось много прыжковых элементов, а из-за них и вся программа пошла не так. Падение? Скорее всего, это технические ошибки, которые буду разбирать постепенно. Не только по первому прыжку, а в целом по программе. Следует двигаться дальше, чтобы на следующие Олимпийские игры ехать не просто как представитель в произвольной программе, а как претендент на высокие места, и показывать результаты хорошие не только для себя, но и для всего мира.

Ну и, пожалуй, с такими же мыслями закончили соревнования в танцах на льду украинцы Александра Назарова и Максим Никитин. Они, в отличие от Пхенчхана, к произвольному танцу квалифицировались, но там, как и Шмуратко, заняли последнее, двадцатое место.

А вот наши лыжные акробаты были среди фаворитов смешанных командных соревнований, дебютировавших на Олимпийских играх. Но снова вмешался злосчастный коронавирус. И как тут не прибегнуть к конспирологии.

Украинская сборная не просто попала в восьмерку лучших команд планеты, преодолев сложный отбор. Мы были среди настоящих претендентов на награды. А в таком сложном с технической точки зрения виде спорта, где цена погрешности очень высока и они бывают даже у фаворитов, может случиться любое развитие событий. И доказал нам Александр Абраменко на Олимпиаде в Пхенчхане, что при благоприятных условиях и блестящем собственном выступлении можно получать олимпийскую награду высшего достоинства. А на этот раз Абраменко вел за собой команду, настроенную на максимальный результат. Но едва ли не главными соперниками украинцев были китайские фристайлисты. А дальше делайте выводы сами. Что можно подумать, когда в преддверии квалификации сразу у трех украинцев – Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад – оказываются положительные тесты, и нашу сборную просто не допускают к соревнованиям.

Официальное сообщение о снятии команды от НОК Украины мы получили, когда уже собирались ехать из Пекина в Olympic Freestyle Skiing Genting Snow Park, расположенный в 280 км от столицы Олимпиады в кластере Чжанцзякоу, болеть за украинскую команду.

Вот как прокомментировал эту ситуацию и.о. начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины, в прошлом известный биатлонист Сергей Седнев:

– Президент НОК Украины Сергей Бубка и вся организационная команда нашей олимпийской миссии до последнего сражались за наших фристайлистов. Это были встречи, переговоры и совещания с медслужбой поселка, подчиняющейся непосредственно медицинской службе Китая, с оргкомитетом Игр, МОКом. Чтобы изучить анализы и понять, правильно ли они пытаются устранить наших фристайлистов и защитить других, чтобы никто не пострадал. Было сделано все. Но, к сожалению, по анализам было принято решение изолировать наших спортсменов. Конечно, мы рассчитывали, что фристайлисты в команде сразятся за медаль. Потому что они были готовы.

Таким образом, от соревнований отстранили главных конкурентов сборной Китая. И все же есть высшая справедливость, ведь в итоге ожидаемого золота в командных соревнованиях китайцы не получили. Хозяева неожиданно уступили американцам, которые в финале выглядели явными аутсайдерами.

К сожалению, так и не получила два подряд отрицательных теста Анастасия Новосад и не имела возможности выступить в личных соревнованиях. Разочарованию спортсменки нет предела, ведь она была в оптимальной форме и настраивалась бороться за место в финале, куда попадают двенадцать лучших по результатам первых двух попыток. Из-за непогоды, которая обрушилась на Пекин и Чжанцзякоу, первые прыжки у женщин были перенесены. И в понедельник на старт вышла только Ольга Полюк. Оля не справилась с волнением и психологическим прессингом, неудачно выполнила две предыдущие попытки и не квалифицировалась в финал.

– Конечно, хотелось выступить лучше – за себя, за команду и Настю. Вроде бы в воздухе все получалось, а вот с приземлением не сложилось. Перенос соревнований на день на меня не сильно повлиял. Я была нормально готова, но подвели нервы. Скажу вам, что у меня это четвертые Олимпийские игры, но морально они самые трудные. Даже на первой Олимпиаде не было так тяжело, как сейчас. Пожалуй, пришло время завершить выступления. До следующей Олимпиады я уже не дотяну, но сейчас хочется просто отдохнуть и собраться с мыслями.

Знаете, это не потому, что я неудачно выступила, но я считаю, что в таких условиях Олимпиаду проводить не стоило. Это просто ужас какой-то. Что мы только ни делали, чтобы не заразиться. Мы до этого были на сборах в США, где болело по миллиону человек в день. И мы переживали, чтобы там не заразиться. А где мы подхватили эту заразу, если ограничили контакты, ходили в перчатках и масках, – я не знаю. Не хочу комментировать какие-либо предположения относительно того, что снимают конкурентов китайцев, но то, что с этими тестами происходит что-то непонятное, – это факт, – подытожила Ольга Полюк.

Относительно инфицированных Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка – по информации наставника наших лыжных акробатов Энвера Аблаева, Дмитрий сдал два негативных теста и присоединился к команде. Хотя саму ситуацию с тестами личный тренер олимпийского чемпиона Александра Абраменко назвал, мягко говоря, ужасающей.

Да, еще одним примером выборочного ковидного правосудия является ситуация с нашей сноубордисткой, вице-чемпионкой мира Аннамари Данчей, которую допустили к соревнованиям за пять минут до старта. Вот комментарий самой украинской спортсменки:

– Наверное, можно уже раскрыть все карты. У меня был положительный тест по прибытии в Китай. Но мы не сдавались, за сутки до старта последовали отрицательные тесты. Мне сказали, что я могу быть в close contacts – это такая система, что я не совсем чистая, но могу участвовать в соревнованиях. Я находила в этом плюсы: у меня был водитель с машиной, я не ездила на автобусе, как обычные смертные. Я опоздала на тренировку из-за этого, но все было хорошо. Я была настроена до конца, видела, что я на старте.

И тут уже, когда я на старте и оставалось пять пар передо мной, подходят и говорят, что я не могу стартовать, потому что у меня плохие тесты. Я видела, что здесь наша поддержка, были представители НОК, я им давай звонить, чтобы высылали тесты. Начала бороться, отстаивать себя. Многие меня поддерживали, я очень благодарна. Мне за пять минут до выхода сказали, что я допущена. Я собралась как могла. Проехала я слабо, когда увидела время – ужаснулась. Но во второй попытке, думаю, гораздо лучше. Надеюсь, что кто-то упадет, я пройду в шестнадцать, а там уже…

Надеждам спортсменки, для которой это была четвертая Олимпиада в карьере, а ее лучший результат – 16-е место на Играх в Ванкувере в 2010 году, не суждено было сбыться. Аннамари показала всего 26-е время и выбыла из дальнейшей борьбы за награды уже после стартового круга.

Ну и к этому добавим, что не мог нормально готовиться к заездам наш представитель в санном спорте Андрей Мандзий, получивший второй негативный тест за день до старта, а Виталий Калиниченко прибыл в Пекин позже и пропустил соревнования по прыжкам по нормальному трамплину. А еще представителей биатлонной сборной, кроме Дарьи Блашко, освободили из-под своеобразного ареста через две недели. Елена Белосюк рассказала, что ее болезнь проходила с ощутимой симптоматикой. Это не могло существенно не отразиться на общем физическом состоянии.

В изоляции ей пришлось сидеть в четырех стенах без свежего воздуха, когда коридоры постоянно обрабатывались химией. Для тех, кто страдает аллергией, – это просто катастрофа. У Елены, к счастью, таких проблем нет, и она испытала эти сложности. Неделю спустя после заболевания появилась возможность тренироваться на беговой дорожке и велотренажере. Но так как болезнь была с температурой и симптомами, физические нагрузки давались непросто. Когда же получила два негативных теста, то с радостью отправилась на трассу во время спринтерской гонки и поддержала девушек. Но это горы, и по возвращении в отель закружилась голова то ли от свежего воздуха, то ли от последствий болезни. А вот мнение Елены Белосюк по поводу своего участия в эстафетной гонке и общие впечатления от этой Олимпиады:

– Скажу так: если я буду в состоянии пробежать эстафетную гонку, это будет чудо. Коронавирус – это не простая простуда, не насморк. Он жестко влияет на организм, и того, что я испытывала на тренировках, не пожелаю врагам, не говоря уже о спортсменах.

Как я запомню эти игры? Как страшный сон. И я шучу, что люди готовятся к Олимпийским играм четыре года, а я должна через три дня каким-то образом стать на ноги. Не знаю, как это сделать.

Мне еще полбеды, есть медаль, и для меня это четвертая Олимпиада. А для Дарьи Блашко первая, и понятно, что она сейчас чувствует…

И все равно, они победители

Здесь хочется отметить всех украинских спортсменов-олимпийцев, которые заслуживают уважения. Ну, возможно, есть претензии к лыжникам и лыжницам, которые выступили, мягко говоря, не лучшим образом. Большего мы ожидали от дебютантки в женском бобслее Лидии Гунько, занявшей последнее, двадцатое место, уступив даже сопернице из Ямайки. Возможным оправданием украинки является то, что у нее не было возможности для необходимого количества тренировочных заездов на сверхсложной трассе. Но большинство конкуренток тоже не очень знало особенности этой трассы.

Был разочарован своим выступлением в предыдущем заезде на 500 метров в шорт-треке Олег Хандей. Уже после финиша во время нашего общения спортсмен признал, что допустил ошибку, когда сразу ушел в борьбу. Здесь нужно было подождать и попытаться не просто зацепиться за третье место на финише, но и показать такой результат, который позволил бы пробиться в следующий круг. Но реализовать запланированное не удалось.

Некоторые «эксперты», глядя на результаты и не понимая сущности, обидно отзываются о тех, кто представляет наше государство. Но ведь не следует забывать, что для попадания на Олимпиаду нужно было пройти жесткий отбор, демонстрируя соответствующие результаты. И тут давайте вспомним: сколько у нас за тридцать лет было построено новых объектов для занятий зимними видами? Потому и появятся у нас олимпийские чемпионы не благодаря, а вопреки. Потому несколько зимних Олимпиад мы завершили вообще без наград. А болельщики знают только биатлонистов, ну и Александра Абраменко.

Выступление самого Александра и его товарищей по сборной по лыжной акробатике в личном турнире еще впереди. А вот биатлонисты уже прошли две трети своей олимпийской дистанции. И здесь статус лидера женской команды подтвердила Юлия Джима. Юлия отлично пробежала свой этап смешанной эстафеты, финишировала десятой в индивидуальной гонке, восьмой в спринте и тринадцатой в гонке преследования. При этом самые большие шансы на олимпийскую награду Джима имела в персьюте, где перед последней стрельбой уступала третьему месту всего четыре секунды. Но, как и в спринте, Юля не справилась с волнением в сложных погодных условиях и совершила два промаха.

К сожалению, после неудач Юлия Джима избегает общения с журналистами. За свою подопечную держит удар старший тренер сборной Урош Велепец. Так вот, после гонки преследования он отметил, что Украина должна гордиться, что есть биатлонистка, которая на равных соперничает с лидерами мирового биатлона. Прогресс очевиден, ведь в начале сезона стрельба была кошмарной, а ход медленным. Сейчас по лыжному ходу (здесь нужно выразить благодарность нашим сервисменам) Юля среди лучших почти во всех гонках. Ну а если бы стреляла немного точнее, то была бы точно на пьедестале. Но шансы попасть в тройку призеров еще остались. Ведь впереди эстафета, хотя, по мнению Уроша, собрать боевой состав сейчас проблематично, а подготовить Елену Белосюк к хорошему уровню почти невозможно. Нужно бороться и в эстафете, а также в масстарте, куда Джима отобралась по лучшим результатам на этой Олимпиаде.

Относительно Анастасии Меркушиной (24 – спринт, 25 – персьют), которая вызывалась на замену Белосюк, а заменила Валю Семеренко, Урош Велепец сказал, что она молодец и боец. Так быстро адаптироваться и попасть в тридцатку лучших не каждая спортсменка смогла бы. Настя показала свой высокий уровень.

Сама Анастасия после спринтерской гонки сказала, что это была настоящая Меркушина, а не то желе, что в начале сезона. Когда узнала о проблемах в сборной, она находилась в Чехии, где не было сертифицированной китайским посольством лаборатории для тестов. Пришлось ехать в Киев, а потом уже в Пекин. Возможно, это и лучше, что все произошло так. Не осталось времени переживать в ожидании первых гонок. Трассу Меркушина охарактеризовала как нормальную, хотя она больше любит те, где больше подъемов. Здесь же в горах даже на равнинных участках очень тяжело дышится, и от этого, возможно, у многих ошибки при стрельбе. Хотя и погода на персьют преподнесла неприятный сюрприз. Но девушки сказали, что это еще классно по сравнению со смешанной эстафетой, когда холод был безумным.

Ирине Петренко (11 – индивидуалка, 40 – спринт, 55 – персьют), по мнению Уроша Велепеца, по возвращении к большим соревнованиям не хватает уверенности. Сама же спортсменка сказала, что на физическом состоянии сказывается болезнь, которую перенесла в начале сезона. Так что в беге она выжимает из себя максимум возможного. Может, еще и поэтому Ирина спутала количество штрафных кругов после третьей стрельбы в персьюте и получила две минуты пенальти.

У мужчин постоянно улучшал свои личные результаты по местам в гонках (18-й – индивидуалка, 13-й – спринт и гонка преследования) Дмитрий Пидручный. Несмотря на проблемы со спиной, особенно ощущаемые на такой конфигурации трассы с небольшим количеством подъемов и спусков, Дмитрий выглядел неплохо, хотя и промахивался больше обычного. Но на спринте на последнем круге Пидручный финишировал на морально-волевых на грани потери сознания. Горы и болевшая спина тому причина. Персьют при таких погодных условиях при снегопаде и переменном ветре больше напоминал лотерею. И хорошо, что последний рубеж получилось пройти чисто и сохранить свою позицию.

На своей третьей Олимпиаде выступает и Артем Прима. И пока демонстрирует свои лучшие результаты. По итогам предыдущих трех гонок (вспомним еще и быстрый и точный этап смешанной эстафеты), где Артем финишировал пятнадцатым в спринте, восемнадцатым в персьюте и тридцать шестым в индивидуалке, Прима вместе с Дмитрием Пидручным пробился в гонку с массовым. Этого достижения украинские биатлонисты добились впервые за двенадцать лет.

Артём Дудченко создал невероятный прорыв с 60-го до 23-го места в гонке преследования. Он относительно реабилитировался за невыразительное выступление в индивидуалке (50) и спринте (60) и продемонстрировал свой реальный потенциал. Но даже если Богдан Цимбал, как обещал мне во время общения по завершении индивидуальной гонки, сделает выводы из неудачной стрельбы в индивидуалке (55) и спринте (66), то на эстафету можно было смотреть с очень сдержанным оптимизмом. В итоге мы – девятые…

Далее о личных прорывах и достижениях, которые, казалось бы, не слишком заметны, но существенны. Наши горнолыжники Иван Ковбаснюк и Анастасия Шепеленко поразили, думаю, не только меня своими удачными финишами на трассе, которую и мега-звезды, такие, как Микаэла Шифрин, не могли преодолеть. Иван вообще закончил все дистанции, на которых стартовал (33-й – скоростной спуск, 32 – супергигант), каждый раз улучшая результаты, достигнутые на предыдущей Олимпиаде. Ну а 14 место в горнолыжной комбинации (скоростной спуск и слалом), в которой десять спортсменов вообще до финиша не добрались, заставляет снять шляпу перед этим настойчивым парнем, с которым посчастливилось общаться еще на Олимпиаде в Пхенчхане.

Анастасия Шепиленко выступала в трех дисциплинах. В гигантском слаломе она стала 39-й, а в обычном слаломе не смогла финишировать, сойдя с трассы с неприятным падением. Но на супергигант наша спортсменка собралась и добилась лучшего результата, финишировав на 37-м месте из 44 участниц стартов. Она поделилась своими ощущениями после завершения соревнований.

– Довольна, что прошла трассу достаточно технически и неплохо для моего уровня. Это ведь сложная дисциплина, она требует опыта. Конечно, как и всем спортсменам, мне хотелось добиться максимума. К сожалению, здесь этого не удалось сделать. Не хватило в физическом плане: еще в начале сезона я получила травму и не успела восстановиться. Но, несмотря ни на что, я горжусь, что удалось получить олимпийскую лицензию и представлять Украину в Пекине-2022.

Евгений Марусяк во второй раз в истории, после выступления в Ванкувере Виталия Шумбареца и Владимира Бощука, преодолел квалификацию в прыжках с нормального трамплина. Да и в своей финальной попытке украинец опередил трех прыгунов – румын Даниэля Андрея Качину и Андрея Фелдоряна, а также американца Патрика Гонсеницу. Но прыжка на 91,5 метра и 97,4 балла (в прыжках учитывается не только дальность полета, но и техника выполнения) не хватило для попадания в сорок лучших. А тем, кто критикует наших прыгунов, опять же, советую вспомнить: сколько в Украине действующих трамплинов и какие условия для занятий спортсменов мирового уровня, которыми уже являются участники Олимпийских игр?

Кстати, после биатлонных стартов мне удалось попасть в микст-зону прыжков с трамплина и увидеть четыре полета самых великих – поляка Камила Стоха, немца Карла Гейгера, олимпийского чемпиона Пекина на нормальном трамплине японца Роя Кобаяси и нового олимпийского чемпиона на олімпійського чемпіона на большом трамплине норвежца Мариуса Ліннвика. Когда ты находишься рядом с трамплином и наблюдаешь за всей фазой прыжка, это поражает и восхищает. А еще возникает вопрос, как эти ребята вообще могут прыгать с такой высоты?

Продолжая о прогрессе украинских олимпийцев, вспомним и выступление в санном спорте в двойке дебютантов Олимпиады Игоря Стахива и Андрея Лисецкого, который видел собственными глазами в третьем олимпийском кластере Янцинь. Туда из Пекина с тремя пересадками на автобусах добирались почти три часа. И не зря. Ну, во-первых, я оказался единственным журналистом в пресс-ложе, а во-вторых – поддержал ребят, впервые за последние 16 лет выступавших в этом виде. Пока украинцы заняли 15-е место среди 17-ти экипажей. Хотя после первой попытки на сверхсложной трассе, где почти не было тренировочных заездов, Игорь и Андрей были четырнадцатыми. Но вторую попытку промчали немного хуже и в общении отметили, что уровень взрослой олимпийской конкуренции не сравним с юношеской Олимпиадой, где они показали седьмой результат. Своим выступлением ребята остались не очень довольны и вообще были довольно самокритичными.

Что касается командных соревнований, в которых выступали Юлианна Туницкая, Антон Дукач и двойка Стахов – Лисецкий, то здесь не обошлось без ошибок со стороны Дукача и дуэта. В итоге мы заняли 11 место из 14-ти команд.

Юлианна Туницкая выглядела довольной своим заездом. В отличие от Антона Дукача, признавшего, что подвел команду, когда чуть не вылетел из санок в одном из тяжелых поворотов. Однако Антон получил поддержку от партнеров, которые сказали:

– Все супер. Ну, не удался Антону последний вираж. Но это действительно очень сложный вираж. Мы – команда, мы что поражение, что победу должны воспринимать как команда.

Игорь Стахов отметил, что, несмотря на некоторые погрешности, себе с Андреем они поставили удовлетворительную оценку.

Ну а настоящим украинским героем этой Олимпиады стал наш скелетонист Владислав Гераскевич. К сожалению, незадолго до Олимпиады Влад перенес пищевое отравление, поставившее под сомнение его участие в олимпийских стартах. И все же в Пекин Гераскевич прилетел, но без своего отца и личного тренера Михаила Гераскевича, еще в Украине получившего положительный тест на коронавирус. Все эти обстоятельства не позволили Владиславу повторить свой успех в Пхенчхане, где он, дебютируя, занял 12 место. На этот раз после четырех спусков Гераскевич показал лишь 18 результат среди 20 спортсменов. Но после финиша третьего заезда Владислав продемонстрировал плакат с надписью No War in Ukraine (Нет – войне в Украине), выразив таким образом молчаливый протест против возможного российского вторжения в Украину.

В этом отношении украинский спортсмен и патриот очень рисковал. Политические заявления категорически запрещены МОК, что могло привести к дисквалификации и еще большему наказанию. Понятно, что «за паребриком» начало подгорать. Но Влад все продумал верно. Его лозунг не противоречил олимпийским принципам, когда все войны во время Олимпиад останавливаются. Потому никаких санкций не было. Только состоялся разговор со спортсменом. Вот как сам Владислав прокомментировал свой поступок:

– Все нормально было. Нас поддержали в этом. Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны. Я хочу мира в своем государстве и не хочу, чтобы какие-то люди погибли в результате войны.

А по поводу выступления украинский скелетонист сказал следующее:

– Турнир, конечно, был очень нервный. По приезде в Пекин также был сдан положительный тест в аэропорту. Потом было два отрицательных, но из-за этих тестов мы пропустили одну из официальных тренировок. Все очень нервные, и в нашей сборной это ужас какой-то.

– Своими заездами я доволен: очень качественные заезды. Здесь, на Олимпийских играх, мы видим, что не хватает нам стартового разгона. Уже не первый год мы об этом говорим: стартовая эстакада крайне необходима, если мы хотим развивать бобслей, скелетон и санный спорт, – отметил украинский атлет, который быстро стал самым популярным среди наших иностранных коллег.

Наша форма протеста

Когда мы общались в микст-зоне с украинскими атлетами, от наших западных коллег неизменно следовал вопрос о том, как на моральном состоянии отражается то, что над Украиной существует реальная угроза полномасштабного российского вторжения. Спортсмены отвечали, что обычно волнуются, звонят по телефону родным и находятся в психологическом напряжении, но надеются, что цивилизованный мир не позволит агрессорам осуществить свои планы.

Сначала, правда, наших спортсменов пытались провоцировать россияне своими вопросами о запрете общаться на русском и с представителями команды РОК. Атлеты достойно отвечали по-английски и на украинском. На журналистском уровне это привело к замечанию от нашего украинского канадца Ли Рини о том, что желательно задавать вопросы о спорте.

А потом у россиян появились свои проблемы, когда их фигуристку Камилу Валиеву обвинили в использовании допинга. Так что им было уже не до провокаций. Но, к большому сожалению, стране, систематически нарушающей все нормы, в том числе спортивного права, снова сошло с рук. Международный арбитражный спортивный суд, проведший срочное заседание, решил не применять к Валиевой никакие санкции, ведь это повредит мировому фигурному катанию. Решили пожалеть талантливую звездочку, а результаты командных соревнований, где именно юная допингистка набрала высокую сумму баллов среди олимпийских чемпионов, вообще не собирались пересматривать. Вот поэтому я не верю ни в одну чистую победу РОКовой команды, их эстафетным финишам с преимуществом в минуту, ведь через некоторое время их снова поймают, а награды со скандалом отберут. Поверьте, так и будет, ведь никакие санкции не могут остановить их на пути к победам любой ценой.

Нам же, украинским журналистам, когда враг стоит на твоей границе, удивительно было бы, если бы мы оставались вежливыми к представителям страны-агрессора. Мы их просто игнорировали. Но чем больше нагнеталась ситуация на нашей границе, тем больше западных коллег интересовало: какими будут наши действия в случае, если, не дай бог, война начнется? Мы действительно дали множество интервью. Хотя этот вопрос был скорее к руководству украинской делегации, мы отвечали, что нужно мгновенно отстранить команду РОК от участия в Олимпийских играх и лишить агрессоров всех наград и возможности пропагандировать свою агрессивную политику через спорт.

Мы говорили, что никаких проблем с русским языком у нас нет, и приводили в пользу этого множество аргументов. Что любой повод к вторжению станет исключительно провокацией со стороны нашего врага. Мы называли вещи своими именами и говорили, что украинцы будут защищать свою землю, что война в Украине идет уже восьмой год. И мы слышали слова поддержки от всех собеседников. И сейчас мы, честно говоря, не знаем, как будем возвращаться в Украину, если воздушное движение приостановят. Надеемся, что китайцы нас не задержат, а из Стамбула можно добраться и на перекладных. К сожалению, это тоже нынешняя олимпийская реальность…

Выполняя запланированное

Еще до Олимпиады я поставил задачу посетить как можно больше соревнований и побывать на большинстве спортивных арен. И я на пути к осуществлению своих планов. Я уже посмотрел соревнования по биатлону, прыжкам с трамплина, фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, санному спорту, биг-эйру, хоккею, лыжной акробатике и керлингу. Посетил все три олимпийских кластера. Промчался на скоростном поезде со скоростью 350 км в час. Жил в Пекине и Чжанцзякоу для того, чтобы быть ближе к развитию интереснейших событий. Общался с нашими замечательными атлетами и тренерами, наблюдал за взлетами и неудачами мега-звезд, и, наконец, теперь у меня есть фото с обоими королями мирового биатлона. В Пхенчхане удалось сфотографироваться с Оле Эйнаром Бьорндаленом и задать ему несколько вопросов. А в Чжанцзякоу сфотографировался с Его Величеством Мартеном Фуркадом. Старты на Олимпиаде продемонстрировали, что нового доминирующего короля среди стреляющих лыжников пока нет. Но об этом и еще о многом интересном – в нашем следующем обзоре.

С надеждами на украинское медальное завершение Олимпиады Юрий Илючек из олимпийских Пекина, Яньцина и Чжанцзякоу, специально для «УЦ».

Выражаем искреннюю благодарность настоящим меценатам Сергею Максимову, Руслану Згривцу, Николаю Грицаю, Александру Павленко, Александру Дануце, Алексею Олейнику, Тиграну Хачатряну, Андрею Табалову, благодаря которым стала возможна поездка собкора «УЦ» на Олимпийские игры в Пекин.